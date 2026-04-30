"Apa yang saya pahami, ternyata tidak terjadi" - Mauricio Pochettino menegaskan bahwa keputusannya untuk hengkang dari Chelsea adalah "keputusan saya sendiri" setelah terjadi ketidaksepakatan dengan pemilik klub
Kenyataan di balik kepergian dari Stamford Bridge
Pochettino menyatakan bahwa keputusannya untuk hengkang dari Chelsea pada Mei 2024 merupakan pilihan pribadi yang berakar pada perbedaan pendapat mendasar mengenai arah klub. Dalam perbincangannya dengan Gary Neville di acara The Overlap, manajer timnas AS saat ini itu menjelaskan bahwa realitas proyek tersebut tidak sesuai dengan pembicaraan awal yang ia lakukan dengan petinggi klub.
“Apa yang saya pahami tidak terjadi setelahnya. Mungkin saya salah,” aku Pochettino. “Saat kami tiba, kami perlu memahami bahwa tim berada di peringkat ke-12 di Liga Premier. Kami tidak bermain di kompetisi Eropa – tidak ada Liga Konferensi, tidak ada Liga Europa, tidak ada Liga Champions. Klub sedang dalam proses transisi kepemilikan. [Ada] hal-hal yang perlu disiapkan, hal-hal yang harus diprioritaskan.”
Pertentangan visi dan filosofi sepak bola
Pelatih asal Argentina itu menekankan bahwa ia merasa tim sedang bergerak ke arah yang benar setelah penutupan musim 2023-24 yang gemilang. Namun, ketika menjadi jelas bahwa para direktur olahraga dan pemilik klub memiliki pandangan yang berbeda mengenai kemajuan yang telah dicapai, Pochettino memutuskan bahwa sudah waktunya untuk berpisah daripada mengorbankan prinsip-prinsip kepelatihannya.
Pochettino mengatakan: "Alasan saya kecewa dengan hal-hal internal adalah, menurut penilaian dan visi kami, ini adalah proses normal untuk membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan. Kami finis di posisi keenam, memenangkan lima atau enam pertandingan terakhir. Kami mencapai final Carabao Cup, dan bermain di semifinal FA Cup melawan Manchester City. Dalam kedua pertandingan itu, kami pantas lolos – untuk memenangkan final dan lolos – tetapi karena pengalaman yang berbeda-beda, kami tidak menang. Namun, kami berada di jalur yang sangat baik. Namun, ketika hal-hal tidak sesuai dengan visi kami, kami memutuskan lebih baik berpisah; lebih baik memberi kesempatan kepada klub untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Saya tidak mengeluh karena keputusan untuk meninggalkan klub adalah keputusan saya sendiri."
Data versus faktor manusia
Salah satu poin perdebatan utama tampaknya adalah ketergantungan Chelsea yang sangat besar pada data dan ilmu pengetahuan dalam strategi perekrutan dan manajemen mereka. Pochettino, seorang pelatih yang mengutamakan manajemen sumber daya manusia, memperingatkan bahwa sisi "analog" dari permainan ini mulai hilang dalam pendekatan modern yang mengutamakan digital, yang disukai oleh jajaran pimpinan The Blues.
“Kita terkadang meremehkan hal-hal analog,” jelas Pochettino. “Dalam teknologi, digital telah menggeser analog ke tempat sampah. Namun dalam sepak bola, hal ini tidak berlaku. Masih ada hal-hal yang tidak dapat diukur dengan data atau ilmu pengetahuan. Ini tetaplah sebuah permainan yang menyimpan misteri atau keunikan yang tidak dapat diidentifikasi. Saya pernah berkata kepada orang-orang, ‘Ketika Anda bisa mengidentifikasi pertanyaan tentang bagaimana seorang pemain yang bermain di sini akan tampil di lingkungan baru itu, dalam situasi tersebut, Anda akan menjadi orang terkaya di dunia.’ Tapi hal itu tidak ada. Karena itu tentang hal-hal yang harus Anda rasakan. Bukan hanya data; ‘dia menendang banyak kali, dia berlari atau tidak berlari, tendangan sudut,’ atau semacam itu. Ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan ilmu pengetahuan atau angka. Sepak bola adalah konteks emosi. Anda tidak bisa membuang ini begitu saja.”
Struktur kekuasaan dan jalan ke depan
Saat merefleksikan struktur klub, Pochettino menyatakan bahwa model yang paling sukses, seperti Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola, melibatkan pelatih kepala dalam setiap keputusan penting. Ia mengisyaratkan bahwa ruang rapat yang dipenuhi orang dan departemen yang didorong oleh data di Chelsea terkadang dapat mengabaikan kebutuhan mendasar akan hubungan antarmanusia antara seorang pelatih dan skuadnya.
“Pelatih tidak bisa hanya diam di sudut dan berkata, ‘Ya, kamu hanya melatih tim,’ karena ada terlalu banyak hal yang terjadi,” tambah Pochettino. “Agar para pemain bisa tampil maksimal, mereka perlu terikat dengan para pelatih. Jika tidak, itu sulit. Kamu perlu terhubung secara emosional, para pemain dengan para pelatih. Setelah kami, konsep manajemen manusia di klub menjadi lebih jelas. Mereka memiliki rencana yang mungkin sangat berbeda dari apa yang pernah ada di Chelsea di masa lalu bersama [Roman] Abramovich. Dalam proyek baru, hal terpenting adalah bagaimana kami dapat menerjemahkan [menjelaskan] dan menunjukkan apa rencana tersebut, apa yang ingin kami capai dengannya, dan bagaimana prosesnya akan berjalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sepak bola, terkadang sulit untuk menjelaskannya karena orang-orang hanya mendengarkan hasil. Hal itu terjadi karena terlalu banyak orang yang mengambil keputusan. Saya pernah mengatakan kepada mantan presiden saya, Nicola Cortese, di Southampton, dan saya menuliskannya di papan tulis di kantor saya: ‘Sepak bola bukanlah bisnis biasa.’ Anda tidak bisa membandingkannya dengan bisnis lain, dan terkadang orang-orang kesulitan. Mereka perlu menjelaskan rencana tersebut.”