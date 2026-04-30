"Apa yang saya pahami, ternyata tidak terjadi" - Mauricio Pochettino menegaskan bahwa keputusannya untuk hengkang dari Chelsea adalah "keputusan saya sendiri" setelah terjadi ketidaksepakatan dengan pemilik klub

Saat merefleksikan struktur klub, Pochettino menyatakan bahwa model yang paling sukses, seperti Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola, melibatkan pelatih kepala dalam setiap keputusan penting. Ia mengisyaratkan bahwa ruang rapat yang dipenuhi orang dan departemen yang didorong oleh data di Chelsea terkadang dapat mengabaikan kebutuhan mendasar akan hubungan antarmanusia antara seorang pelatih dan skuadnya.

“Pelatih tidak bisa hanya diam di sudut dan berkata, ‘Ya, kamu hanya melatih tim,’ karena ada terlalu banyak hal yang terjadi,” tambah Pochettino. “Agar para pemain bisa tampil maksimal, mereka perlu terikat dengan para pelatih. Jika tidak, itu sulit. Kamu perlu terhubung secara emosional, para pemain dengan para pelatih. Setelah kami, konsep manajemen manusia di klub menjadi lebih jelas. Mereka memiliki rencana yang mungkin sangat berbeda dari apa yang pernah ada di Chelsea di masa lalu bersama [Roman] Abramovich. Dalam proyek baru, hal terpenting adalah bagaimana kami dapat menerjemahkan [menjelaskan] dan menunjukkan apa rencana tersebut, apa yang ingin kami capai dengannya, dan bagaimana prosesnya akan berjalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sepak bola, terkadang sulit untuk menjelaskannya karena orang-orang hanya mendengarkan hasil. Hal itu terjadi karena terlalu banyak orang yang mengambil keputusan. Saya pernah mengatakan kepada mantan presiden saya, Nicola Cortese, di Southampton, dan saya menuliskannya di papan tulis di kantor saya: ‘Sepak bola bukanlah bisnis biasa.’ Anda tidak bisa membandingkannya dengan bisnis lain, dan terkadang orang-orang kesulitan. Mereka perlu menjelaskan rencana tersebut.”