Apa yang salah dengan Spurs? Rival sekota mereka dari London Utara, Arsenal, menjadi salah satu faktor penyebabnya, sementara mantan lulusan akademi Tottenham itu ditanyai mengenai siapa yang harus disalahkan

Rentetan hasil tanpa kemenangan yang mengikis semangat telah berlanjut hingga 15 pertandingan — dengan tahun 2026 yang belum memberikan alasan untuk bersuka cita — dan selisih dua poin harus diatasi agar bisa keluar dari zona degradasi dan menghindari terjun ke Championship.

Bagaimana Spurs bisa mengalami kejatuhan yang begitu dramatis dan siapa yang harus bertanggung jawab? Ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada M’Poku - yang pernah bermain di akademi klub bersama pemain-pemain seperti Harry Kane - mantan pemain internasional Kongo DR - yang kini bermain untuk Yanited di Baller League UK - mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dari luar, kami bahkan tidak tahu siapa yang harus disalahkan.

“Saya pikir Daniel Levy telah melakukan pekerjaan yang hebat hingga saat ini, dan dalam hal bisnis, klub ini mungkin merupakan klub paling menguntungkan dan stabil secara finansial. Saya pikir dalam hal sepak bola, Spurs tidak pernah benar-benar memiliki visi atau metodologi.

“Karena sekarang, yang saya lihat selama beberapa tahun terakhir, setiap manajer datang dengan ide mereka sendiri, lalu kami menerapkan ide mereka, kemudian mereka pergi, lalu orang lain datang, orang lain pergi. Saya pikir tidak ada strategi dan metodologi sepak bola yang sesungguhnya seperti yang dimiliki Arsenal, Ajax, atau Liverpool.”