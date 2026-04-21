Apa yang salah dengan Spurs? Rival sekota mereka dari London Utara, Arsenal, menjadi salah satu faktor penyebabnya, sementara mantan lulusan akademi Tottenham itu ditanyai mengenai siapa yang harus disalahkan
Misi Mustahil: Bisakah De Zerbi menyelamatkan Spurs dari zona degradasi?
Sekitar 12 bulan yang lalu, Ange Postecoglou membawa tim yang seharusnya menjadi bagian dari ‘Enam Besar’ legendaris itu menuju peringkat terendah mereka di era Liga Premier. Beberapa masalah di sana berhasil ditutupi oleh kemenangan di Liga Europa yang mengakhiri penantian selama 17 tahun untuk meraih trofi besar.
Perubahan di bangku cadangan tetap dilakukan musim panas lalu, dengan Thomas Frank mengambil alih kendali manajerial. Ia hanya bertahan delapan bulan, sementara penggantinya sementara, Igor Tudor, dipecat setelah hanya tujuh pertandingan memimpin - tanpa meraih kemenangan liga selama masa jabatannya yang naas.
Roberto De Zerbi adalah orang terbaru yang menjawab panggilan SOS Spurs, tetapi mantan bos Brighton ini menyadari dengan cara yang sulit - di tengah masalah cedera yang semakin menumpuk - bahwa misi di Tottenham Hotspur Stadium mungkin begitu mustahil sehingga bahkan Tom Cruise pun pasti akan gagal.
15 pertandingan tanpa kemenangan: Siapa yang harus disalahkan atas kesulitan yang dialami Tottenham?
Rentetan hasil tanpa kemenangan yang mengikis semangat telah berlanjut hingga 15 pertandingan — dengan tahun 2026 yang belum memberikan alasan untuk bersuka cita — dan selisih dua poin harus diatasi agar bisa keluar dari zona degradasi dan menghindari terjun ke Championship.
Bagaimana Spurs bisa mengalami kejatuhan yang begitu dramatis dan siapa yang harus bertanggung jawab? Ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada M’Poku - yang pernah bermain di akademi klub bersama pemain-pemain seperti Harry Kane - mantan pemain internasional Kongo DR - yang kini bermain untuk Yanited di Baller League UK - mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dari luar, kami bahkan tidak tahu siapa yang harus disalahkan.
“Saya pikir Daniel Levy telah melakukan pekerjaan yang hebat hingga saat ini, dan dalam hal bisnis, klub ini mungkin merupakan klub paling menguntungkan dan stabil secara finansial. Saya pikir dalam hal sepak bola, Spurs tidak pernah benar-benar memiliki visi atau metodologi.
“Karena sekarang, yang saya lihat selama beberapa tahun terakhir, setiap manajer datang dengan ide mereka sendiri, lalu kami menerapkan ide mereka, kemudian mereka pergi, lalu orang lain datang, orang lain pergi. Saya pikir tidak ada strategi dan metodologi sepak bola yang sesungguhnya seperti yang dimiliki Arsenal, Ajax, atau Liverpool.”
Apakah Tottenham akan terpuruk jika mereka terdegradasi ke Championship?
Para pesaing domestik dan di level Eropa telah berhasil menemukan stabilitas yang kini sangat diinginkan Spurs, sementara ancaman nyata bahwa keadaan akan memburuk secara signifikan—dengan kemungkinan eksodus besar-besaran para pemain bintang—terus mengintai, sebelum keadaan mulai membaik.
Jika degradasi harus terjadi, maka Tottenham - bahkan dengan mempertimbangkan pembayaran parachute dan kantong yang dalam - mungkin akan kesulitan untuk langsung naik turun dari divisi kedua.
Divisi Championship dikenal sangat kompetitif, di mana setiap tim mampu mengalahkan siapa pun pada hari yang tepat, dan musim 2026-27 kemungkinan akan mencakup pengeluaran besar dari Wrexham—di bawah kepemilikan bersama Hollywood Ryan Reynolds dan Rob Mac—serta dewan direksi Birmingham City yang mencakup legenda NFL Tom Brady di dalamnya.
Ketika ditanya kepada M’Poku bahwa Spurs mungkin terjebak dalam kebuntuan dan tidak mampu kembali ke level atas, pemain berusia 34 tahun itu—yang juga pernah bermain di Belgia, Yunani, Italia, Abu Dhabi, dan Turki selama kariernya—menambahkan: “Saya tidak berpikir mereka akan terjebak dan saya tidak berpikir mereka akan terdegradasi. Saya harap begitu.”
Jadwal pertandingan Tottenham musim 2025-26: Pertandingan krusial melawan Wolves akan segera digelar
Kesempatan berikutnya bagi Tottenham untuk mulai membangun momentum dan memulai upaya dramatis untuk menjauh dari zona degradasi akan datang saat mereka bertandang ke markas Wolves yang berada di dasar klasemen pada Sabtu nanti — dalam pertandingan yang kini menjadi laga yang wajib dimenangkan.
M’Poku akan menjadi salah satu yang menonton dari jauh sebelum bersiap untuk kembali beraksi di Copper Box Arena - saat Yanited berusaha melupakan kekalahan memalukan mereka sendiri (8-1 dari tim Prime FC yang dilatih oleh KSI).
