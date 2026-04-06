"Dia tahu cara membaca permainan," kata Verstappen. "Kamu lihat banyak pemain, mereka harus berlari, mereka harus masuk ke kotak penalti untuk mencetak gol. Dia bisa mencetak gol dari mana saja, kapan saja, dan kamu pikir bisa menghalanginya, tapi kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa menghentikannya. Dia akan mencetak gol saat dia memanfaatkan peluang. Kamu benar-benar tidak bisa menghalanginya."

Untuk mengilustrasikan pendapatnya, Verstappen mengingat satu momen ajaib dari Piala Dunia 2022 di Qatar. Selama pertandingan perempat final yang memanas antara Argentina dan Belanda, Messi menghasilkan umpan terobosan tanpa melihat yang sensasional untuk mengantarkan Nahuel Molina mencetak gol pembuka, sebuah permainan yang membuat seluruh pertahanan Belanda kebingungan. "Umpan yang dia berikan saat melawan Belanda di Piala Dunia terakhir, kamu tidak bisa menghalanginya," kata Verstappen mengenai kekalahan negaranya dari Argentina yang dipimpin oleh Messi.