Apa yang membuat Lionel Messi dijuluki sebagai GOAT? Ikon Argentina dan Inter Miami ini disebut-sebut sebagai sosok yang 'tak terbendung' oleh bintang Formula 1 Max Verstappen
Verstappen mengenali kejeniusan unik Messi
Verstappen tak pernah malu-malu menunjukkan kekagumannya terhadap performa kelas atas, dan pembalap asal Belanda itu meyakini bahwa Messi bermain pada level yang melampaui logika pertahanan konvensional. Saat menyoroti karier legendaris bintang Inter Miami tersebut, pembalap Formula 1 berusia 28 tahun itu mencatat bahwa pemenang Ballon d'Or delapan kali itu tidak mengandalkan atribut fisik yang umumnya dibutuhkan pemain modern untuk memberikan dampak.
Momen Piala Dunia yang menakjubkan
"Dia tahu cara membaca permainan," kata Verstappen. "Kamu lihat banyak pemain, mereka harus berlari, mereka harus masuk ke kotak penalti untuk mencetak gol. Dia bisa mencetak gol dari mana saja, kapan saja, dan kamu pikir bisa menghalanginya, tapi kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa menghentikannya. Dia akan mencetak gol saat dia memanfaatkan peluang. Kamu benar-benar tidak bisa menghalanginya."
Untuk mengilustrasikan pendapatnya, Verstappen mengingat satu momen ajaib dari Piala Dunia 2022 di Qatar. Selama pertandingan perempat final yang memanas antara Argentina dan Belanda, Messi menghasilkan umpan terobosan tanpa melihat yang sensasional untuk mengantarkan Nahuel Molina mencetak gol pembuka, sebuah permainan yang membuat seluruh pertahanan Belanda kebingungan. "Umpan yang dia berikan saat melawan Belanda di Piala Dunia terakhir, kamu tidak bisa menghalanginya," kata Verstappen mengenai kekalahan negaranya dari Argentina yang dipimpin oleh Messi.
Messi vs Ronaldo: Pendapat Verstappen
Dalam perdebatan yang sudah berlangsung lama antara Messi dan Cristiano Ronaldo, Verstappen sebelumnya menolak untuk memilih salah satu sebagai favorit mutlak, melainkan lebih menyoroti kualitas unik yang membuat kedua pemain tersebut hebat. Meskipun juara F1 empat kali ini mengakui kemampuan alami yang lebih unggul dari mantan pemain Barcelona tersebut, ia juga sama-sama menghormati dedikasi luar biasa dan fisik sang legenda Portugal.
"Mereka sangat berbeda, jadi saya tidak bisa memilih," kata Verstappen sebelumnya saat diminta membandingkan kedua ikon tersebut. "Saya merasa mustahil untuk memilih karena menurut saya Messi memiliki bakat lebih dari Cristiano, tetapi Cristiano telah bekerja sangat keras dan tetap dalam kondisi fisik yang luar biasa."
Perburuan 1.000 gol sepanjang karier dan pertanyaan seputar Piala Dunia
Seiring dengan terus bersinarnya Messi di level klub dan tim nasional, pertanyaan seputar masa depannya dan potensi pencapaian 1.000 gol pun semakin mengemuka. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, meyakini bahwa angka ajaib tersebut sangat mungkin tercapai jika kaptennya tetap termotivasi. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, ia menyatakan: "Dia bisa mencapai 1.000 gol, kita harus lihat berapa lama lagi dia akan bermain. Intinya, dia harus mau terus bermain. Saya harap dia melakukannya, karena dia bahagia di lapangan dan kita semua ingin melihatnya."
Scaloni juga sangat optimis tentang Messi yang akan memimpin Argentina di Piala Dunia 2026, sambil menambahkan: "Akan menjadi suatu kehormatan jika Leo memutuskan untuk bermain di Piala Dunia. Kita semua ingin dia menikmatinya dan kami membantunya merasa nyaman. Dia menginginkan hal yang sama seperti kami, sekarang dia lebih santai karena dia sudah pernah menjuarai Piala Dunia. Keinginannya untuk berada di sana dan berbagi momen itu ada, kita lihat saja apa yang dia putuskan dan kami akan mendukungnya."