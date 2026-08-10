Apa yang membuatnya begitu konsisten, terutama saat bermain untuk klub papan atas yang bisa membuatnya nyaris tidak banyak terlibat dalam waktu lama? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Stack, mantan kiper Arsenal itu, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat Spilaviti.com, mengatakan: “Jika Anda mengamati Raya dengan sangat saksama, dia menemukan cara untuk tetap sibuk.

“Jadi, bahkan ketika bola berada di dalam atau di sekitar kotak penalti lawan, dia akan berada dekat garis tengah atau dekat busur penalti, dia akan terus bekerja dan bergerak sesuai dengan ke mana bola akan mengarah. Dia akan mengantisipasi ke mana bola akan dimainkan, apakah ke sisi lapangan atau melewati atas.

“Dia terus-menerus memikirkan permainan di depannya. Dia tidak pernah, sama sekali tidak pernah, berdiri di tepi kotak penaltinya menunggu sesuatu terjadi. Dia selalu menempatkan dirinya di posisi di mana dia berada dalam posisi siap menyerang, mengantisipasi apa yang akan datang berikutnya dan sangat baik dalam mendeteksi bahaya. Saya pikir itu mungkin salah satu alasan mengapa dia begitu bagus karena level konsentrasinya sangat tinggi.

“Saya akan membandingkannya dengan tipe penjaga gawang yang benar-benar berbeda, katakanlah Pickford. Saya pikir bagi saya, Pickford mencoba menjaga level konsentrasinya tetap tinggi lewat komunikasinya dan terkadang lewat gestur serta perilakunya. Saya pikir dia menggunakan itu sebagai pemicu untuk membuat dirinya tetap terlibat dalam permainan.

“Sedangkan, saya pikir Raya melakukannya lebih dari perspektif bermain yang sebenarnya, dalam hal pergerakannya, bukan lewat ucapannya atau bahasa tubuhnya seperti itu.

“Satu hal yang akan saya katakan tentang Raya, dan Anda mungkin juga bisa mengatakan ini tentang yang bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia, [Gianluigi] Donnarumma, saya melihat sesuatu yang sangat mirip dengan Raya. Saya tidak tahu apakah ini hal yang bersifat kontinental karena kita pernah melihatnya pada [Joe] Hart, dia sangat meledak-ledak, dia sangat emosional. Kita melihatnya pada Pickford, saya juga melihat sedikit hal itu pada [James] Trafford pada waktu-waktu tertentu. Ketika Anda melihat Raya, Anda melihat betapa tenang dan terukurnya dia, begitu juga Donnarumma, saya akan memasukkannya ke kategori itu. Mereka bukan tipe yang suka berteriak-teriak dan mengamuk.

“Mereka tidak seperti Schmeichels pada masa itu. Dave Seaman sangat seperti itu. Dia sangat tenang dan saya pikir terkadang sangat, sangat penting bagi seorang penjaga gawang untuk tidak terlalu tinggi secara emosional dan saya pikir Raya sangat, sangat baik dalam hal itu.”