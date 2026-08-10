Apa yang membuatnya begitu konsisten, terutama saat bermain untuk klub papan atas yang bisa membuatnya nyaris tak banyak melakukan apa pun dalam waktu lama? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Stack, mantan kiper Arsenal itu, dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan casino.net, mengatakan: “Jika Anda mengamati Raya dengan sangat saksama, dia menemukan cara untuk tetap sibuk.

“Jadi bahkan ketika bola berada di dalam dan di sekitar kotak penalti lawan, dia akan berada dekat garis tengah atau dekat busur, dia akan terus bekerja dan bergerak menyesuaikan dengan ke mana bola akan bergerak. Dia akan mengantisipasi ke mana bola akan dimainkan, apakah ke sisi lapangan atau melewati atas.

“Dia terus memikirkan permainan di depannya. Dia tidak pernah, sama sekali tidak pernah, berdiri di tepi kotak penaltinya menunggu sesuatu terjadi. Dia selalu menempatkan dirinya di posisi untuk bermain proaktif, mengantisipasi apa yang akan datang berikutnya dan sangat baik dalam membaca bahaya. Saya pikir itu mungkin salah satu alasan mengapa dia begitu bagus karena level konsentrasinya sangat tinggi.

“Saya akan membandingkannya dengan tipe penjaga gawang yang benar-benar berbeda, katakanlah Pickford. Menurut saya, Pickford berusaha menjaga level konsentrasinya tetap tinggi melalui komunikasinya dan kadang itu lewat gestur serta perilakunya. Saya pikir dia menggunakan itu sebagai pemicu agar tetap terlibat dalam permainan.

“Sementara itu, saya pikir Raya melakukannya lebih dari perspektif permainan secara langsung dalam hal pergerakannya, bukan lewat ucapan atau bahasa tubuhnya.

“Satu hal yang akan saya katakan tentang Raya, dan mungkin juga bisa Anda katakan tentang yang barangkali terbaik di dunia, [Gianluigi] Donnarumma, saya melihat sesuatu yang sangat mirip dengan Raya. Saya tidak tahu apakah ini hal kontinental karena kita pernah melihatnya pada [Joe] Hart, dia sangat meledak-ledak, sangat emosional. Kita melihatnya pada Pickford, saya juga kadang melihat sedikit hal itu pada [James] Trafford. Ketika Anda melihat Raya, Anda melihat betapa tenang dan terukurnya dia, sama seperti Donnarumma, saya akan menempatkannya dalam kategori itu. Mereka bukan tipe yang suka membentak atau berteriak-teriak.

“Mereka tidak seperti Schmeichels pada masa itu. Dave Seaman juga sangat seperti itu. Dia sangat tenang dan saya pikir terkadang itu sangat, sangat penting jika Anda seorang penjaga gawang, untuk tidak terlalu terbawa emosi, dan saya pikir Raya sangat, sangat bagus dalam hal itu.”