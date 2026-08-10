Getty
Diterjemahkan oleh
Apa yang membuat David Raya istimewa? Kualitas terbaik dijelaskan saat kiper nomor 1 Arsenal yang "terlibat" itu dibandingkan dengan sosok yang penuh teriakan dan omelan seperti bintang Inggris Jordan Pickford
Raya telah memenangkan tiga Golden Glove Premier League
Raya bukan bagian dari kelompok “orang yang gemar mengeluh dan meracau”, dengan kiper 30 tahun itu lebih memilih untuk membiarkan penampilannya berbicara sendiri.
Ia telah menjadi pemenang Golden Glove tiga kali di kasta tertinggi Inggris, dengan peluang untuk menorehkan ulang buku rekor dalam hal itu pada musim 2026-27.
- Getty
Apakah Raya kiper terbaik di Premier League?
Arsenal berharap dapat sukses mempertahankan gelar domestik pertama yang mereka raih sejak era legendaris ‘Invincibles’ pada 2003-04, sembari mengejar gelar Liga Champions pertama yang akan mencatatkan sejarah. Raya akan memegang peran penting di bawah mistar, baik di kompetisi domestik maupun Eropa.
Ia dinilai sebagai bagian dari jajaran elite kiper Premier League, bahkan berpotensi menempati posisi teratas dalam daftar itu, dan telah menjadi lini pertahanan terakhir paling andal bagi Mikel Arteta di Emirates Stadium.
Kualitas yang dijelaskan membuat bintang Arsenal Raya istimewa
Apa yang membuatnya begitu konsisten, terutama saat bermain untuk klub papan atas yang bisa membuatnya nyaris tak banyak melakukan apa pun dalam waktu lama? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Stack, mantan kiper Arsenal itu, dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan casino.net, mengatakan: “Jika Anda mengamati Raya dengan sangat saksama, dia menemukan cara untuk tetap sibuk.
“Jadi bahkan ketika bola berada di dalam dan di sekitar kotak penalti lawan, dia akan berada dekat garis tengah atau dekat busur, dia akan terus bekerja dan bergerak menyesuaikan dengan ke mana bola akan bergerak. Dia akan mengantisipasi ke mana bola akan dimainkan, apakah ke sisi lapangan atau melewati atas.
“Dia terus memikirkan permainan di depannya. Dia tidak pernah, sama sekali tidak pernah, berdiri di tepi kotak penaltinya menunggu sesuatu terjadi. Dia selalu menempatkan dirinya di posisi untuk bermain proaktif, mengantisipasi apa yang akan datang berikutnya dan sangat baik dalam membaca bahaya. Saya pikir itu mungkin salah satu alasan mengapa dia begitu bagus karena level konsentrasinya sangat tinggi.
“Saya akan membandingkannya dengan tipe penjaga gawang yang benar-benar berbeda, katakanlah Pickford. Menurut saya, Pickford berusaha menjaga level konsentrasinya tetap tinggi melalui komunikasinya dan kadang itu lewat gestur serta perilakunya. Saya pikir dia menggunakan itu sebagai pemicu agar tetap terlibat dalam permainan.
“Sementara itu, saya pikir Raya melakukannya lebih dari perspektif permainan secara langsung dalam hal pergerakannya, bukan lewat ucapan atau bahasa tubuhnya.
“Satu hal yang akan saya katakan tentang Raya, dan mungkin juga bisa Anda katakan tentang yang barangkali terbaik di dunia, [Gianluigi] Donnarumma, saya melihat sesuatu yang sangat mirip dengan Raya. Saya tidak tahu apakah ini hal kontinental karena kita pernah melihatnya pada [Joe] Hart, dia sangat meledak-ledak, sangat emosional. Kita melihatnya pada Pickford, saya juga kadang melihat sedikit hal itu pada [James] Trafford. Ketika Anda melihat Raya, Anda melihat betapa tenang dan terukurnya dia, sama seperti Donnarumma, saya akan menempatkannya dalam kategori itu. Mereka bukan tipe yang suka membentak atau berteriak-teriak.
“Mereka tidak seperti Schmeichels pada masa itu. Dave Seaman juga sangat seperti itu. Dia sangat tenang dan saya pikir terkadang itu sangat, sangat penting jika Anda seorang penjaga gawang, untuk tidak terlalu terbawa emosi, dan saya pikir Raya sangat, sangat bagus dalam hal itu.”
- Getty
Jadwal Arsenal: Community Shield & laga pembuka Premier League
Arsenal mendapatkan nilai penuh dari uang yang dikeluarkan dalam kesepakatan senilai £27 juta ($36 juta) yang membawa Raya, setelah masa pinjaman awal, ke dalam skuad mereka pada musim panas 2024. Setelah awalnya menghadapi persaingan dari Aaron Ramsdale, ia telah mencatatkan 147 penampilan untuk klub raksasa London utara tersebut.
Masih ada janji akan lebih banyak lagi yang datang, setelah ia memperpanjang kontraknya hingga 2028, dengan gelar tim dan penghargaan individu menjadi target. Arsenal akan membuka kampanye 2026-27 mereka pada hari Minggu saat menghadapi Manchester City di Community Shield, sebelum memulai pertahanan gelar mereka di kandang melawan Coventry pada 21 Agustus.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami