Insiden yang dimaksud terjadi tepat pada menit ke-60, ketika striker tajam asal Norwegia, Haaland, melepaskan tembakan ke atap gawang dari sudut sempit. Bendera offside awalnya terangkat untuknya, sehingga selebrasi pun terhenti singkat, tetapi sebuah tinjauan memutuskan bahwa gol tersebut harus disahkan.

Penyerang nomor 9 andalan City itu sebenarnya masih onside karena sepatu bek sayap United, Patrick Dorgu, saat ia membelokkan umpan rendah dari sisi kiri melintasi muka gawang, dan Haaland tidak melakukan kesalahan dengan penyelesaian khasnya yang sangat akurat. Namun, Fernandez menjadi poin perdebatan lainnya.

Pemain Argentina peraih Piala Dunia itu tidak pernah berada dalam posisi onside, setelah menempatkan dirinya sebagai pemain City yang paling depan, dan berusaha menyundul bola saat melintas di dekatnya. Rekan senegara sekaligus rival domestiknya, Lisandro Martinez bergerak ke arah gelandang tersebut ketika menjadi jelas bahwa mungkin akan ada aksi bertahan terakhir yang harus dilakukan. Bek tengah asal Amerika Selatan itu harus mengabaikan Haaland yang bergerak tanpa kawalan di belakangnya.

Para ofisial pertandingan, yang dipimpin oleh mereka yang berada di ruang VAR, mencapai keputusan bersama bahwa gol itu harus dihitung. Legenda United Gary Neville, yang bertugas sebagai co-commentator untuk Sky Sports, mengatakan setelah melihat tayangan ulang sendiri bahwa permintaan maaf akan menyusul karena keputusan besar dalam laga paling menonjol itu jelas salah.