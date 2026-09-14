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'Apa yang lebih jelas daripada sundulan sambil menjatuhkan diri?!' - kesalahan VAR membuat Michael Owen tercengang saat striker Manchester City Erling Haaland diuntungkan oleh keputusan aneh terhadap Enzo Fernandez dalam derby Manchester
Haaland cetak gol penentu kemenangan meski Fernandez dalam posisi offside
Insiden yang dimaksud terjadi tepat pada menit ke-60, ketika striker tajam asal Norwegia, Haaland, melepaskan tembakan ke atap gawang dari sudut sempit. Bendera offside awalnya terangkat untuknya, sehingga selebrasi pun terhenti singkat, tetapi sebuah tinjauan memutuskan bahwa gol tersebut harus disahkan.
Penyerang nomor 9 andalan City itu sebenarnya masih onside karena sepatu bek sayap United, Patrick Dorgu, saat ia membelokkan umpan rendah dari sisi kiri melintasi muka gawang, dan Haaland tidak melakukan kesalahan dengan penyelesaian khasnya yang sangat akurat. Namun, Fernandez menjadi poin perdebatan lainnya.
Pemain Argentina peraih Piala Dunia itu tidak pernah berada dalam posisi onside, setelah menempatkan dirinya sebagai pemain City yang paling depan, dan berusaha menyundul bola saat melintas di dekatnya. Rekan senegara sekaligus rival domestiknya, Lisandro Martinez bergerak ke arah gelandang tersebut ketika menjadi jelas bahwa mungkin akan ada aksi bertahan terakhir yang harus dilakukan. Bek tengah asal Amerika Selatan itu harus mengabaikan Haaland yang bergerak tanpa kawalan di belakangnya.
Para ofisial pertandingan, yang dipimpin oleh mereka yang berada di ruang VAR, mencapai keputusan bersama bahwa gol itu harus dihitung. Legenda United Gary Neville, yang bertugas sebagai co-commentator untuk Sky Sports, mengatakan setelah melihat tayangan ulang sendiri bahwa permintaan maaf akan menyusul karena keputusan besar dalam laga paling menonjol itu jelas salah.
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Eks striker Man Utd Owen menyampaikan penilaiannya
Owen, yang kini menjadi duta Casino.org dan membantu para pemain di Inggris membandingkan kasino online terbaik yang dipilih untuk pemain Inggris, mengatakan kepada GOAL, menjelang kembali menjalankan tugas sebagai pembawa acara di ‘Match Officials Mic’d Up’ bersama kepala wasit Howard Webb, saat diminta pendapatnya mengenai masalah tersebut: “Saya pernah duduk di pusat VAR dan meninjau banyak keputusan, dan itu tidak mudah. Maksud saya, itu 10 kali lebih sulit daripada yang dipikirkan orang.
“Namun, ini sebenarnya sesederhana yang bisa terjadi. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai pada keputusan ini. Yang saya tahu adalah hakim garis mengangkat offside untuk Haaland. Jadi dia memberi offside untuk Haaland, saya tahu itu sebagai fakta. Jadi itu hanya bisa mengganggu pandangan mereka dalam arti mereka berpikir, ‘baik, kita harus memeriksa Haaland, mari tarik garisnya, ya ampun dia onside’.
“Tetapi bagaimana mereka tidak bisa memeriksa, atau kalaupun mereka memeriksa, bagaimana mereka tidak bisa menandainya sebagai offside dari Fernandez, dia jelas bergerak ke arah bola. Gerakan apa yang lebih jelas daripada sundulan sambil menjatuhkan diri! Ini bukan soal apakah dia mencoba menyentuh itu atau tidak. Dia benar-benar menjatuhkan dirinya untuk melakukan sundulan sambil menjatuhkan diri. Ini benar-benar sulit dipercaya. Dalam pandangan saya, ini tidak mungkin lebih jelas lagi.”
Pertanyaan Carrick dan pernyataan dari Pro Ref
Pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan setelah laga usai, dengan pertandingan berakhir 1-0 untuk keunggulan City: “Saya tidak bisa memahami bagaimana kami berusaha membantu wasit, menempatkan begitu banyak lapisan di belakang mereka, begitu banyak orang, begitu banyak badan, begitu banyak layar, dan begitu banyak kantor, untuk mencoba menghasilkan keputusan yang tepat, dan jika seperti itulah aturan ditafsirkan, bahwa Anda tidak mengganggu permainan karena Anda menjatuhkan diri ke arah bola dari jarak enam yard dari gawang dan nyaris menyentuhnya, maka itu mengkhawatirkan jika begitulah permainan ini dilihat oleh mereka yang memimpinnya.”
Seperti yang diprediksi Neville, pernyataan dari Pro Ref kemudian benar-benar menyusul. Isinya: “Dipastikan bahwa Enzo Fernandez tidak memainkan bola dan karena itu setiap pelanggaran offside menjadi subjektif, namun, pada kesempatan ini, VAR tidak menyadari kemungkinan dampak dari posisinya dan seharusnya merekomendasikan tinjauan di pinggir lapangan.
“Kontak telah dilakukan dengan Manchester United malam ini untuk mengakui apa yang kami anggap sebagai kesalahan penilaian. Tinjauan atas insiden ini akan dilakukan.”
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Man Utd pulang dengan tangan hampa saat Man City yang bermain dengan 10 orang merebut poin
Itu menjadi hiburan yang minim bagi United karena pertandingan sudah berlalu begitu saja, dengan tidak ada poin yang diraih darinya meski bermain lebih dari 65 menit menghadapi 10 orang. Phil Foden dikeluarkan lebih awal setelah terlibat insiden dengan kapten Manchester United Bruno Fernandes, dengan playmaker City itu dinilai menendang ke arah perut lawannya.
Ini bukan kali pertama musim ini, ketika musim baru berjalan hitungan pekan, VAR memicu sorotan yang tidak diinginkan dan mendominasi pembahasan setelah pertandingan. Mantan bintang Inggris Owen termasuk di antara mereka yang berharap ada kejelasan dan konsistensi yang lebih baik ke depannya.
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