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‘Apa yang kalian lakukan?!’ - Emi Martinez & Reece James tetapkan tantangan kepemimpinan Chelsea saat Frank Leboeuf menuding bintang-bintang The Blues ‘terlalu baik’
Lini serang menakutkan, tetapi pertahanan rapuh
Setelah kembali menjalani bursa transfer yang sibuk, Chelsea telah merangkai lini serang yang bisa menandingi siapa pun di sepakbola dunia, bukan hanya di Premier League. Dengan Morgan Rogers didatangkan untuk mendampingi sesama playmaker Cole Palmer, saat mereka beroperasi tepat di belakang striker Brasil Joao Pedro, mencetak gol seharusnya tidak menjadi masalah pada 2026-27.
Namun, menjaga gawang mereka tetap aman menjadi masalah pada awal musim ini. Xabi Alonso, yang lebih memilih unit pertahanan berisi tiga pemain, belum mampu menutup celah di lini belakang. Hal itu membuat tim yang digadang-gadang sebagai penantang gelar sebelum bola pertama ditendang menjadi semakin tidak konsisten.
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Chelsea kehilangan Fernandez & mendatangkan Martinez
Tak ada yang meragukan kualitas yang dimiliki Chelsea dalam skuad mahal yang mereka rakit, tetapi muncul pertanyaan apakah mereka punya cukup banyak pemimpin, terutama setelah gelandang juara Piala Dunia Enzo Fernandez pindah ke Manchester City dengan nilai £125 juta ($166 juta).
Argentina lain dengan gelar dunia atas namanya juga telah didatangkan, yakni kiper penuh teka-teki Martinez, tetapi ia masih beradaptasi dan mencari suaranya di London barat. Harus ada saatnya dia merasa nyaman untuk memberi komando kepada para pemain di depannya tanpa takut menyinggung beberapa pihak.
Apakah Chelsea kekurangan sosok yang vokal dan berkepribadian besar?
Lebouef mengakui hal itu, dengan mantan bek legendaris Chelsea tersebut, yang berbicara bekerja sama dengan Mr Gamble, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Chelsea kekurangan sosok vokal dan kepribadian besar yang membantu menjaga semua orang tetap pada jalurnya: “Saya suka Reece James. Saya benar-benar suka Reece James. Dia mewakili Chelsea seperti John Terry. Meski John Terry berasal dari West Ham, James terlihat seperti seseorang yang jelas punya darah biru, dan saya menyukainya.
“Meski begitu, berhentilah bersikap terlalu baik kepada rekan satu tim Anda. Katakan yang sebenarnya. Mungkin rasanya tidak alami untuk mengatakannya, tetapi sebagai pemain internasional yang luar biasa, Anda berhak angkat bicara kepada rekan satu tim saat Anda tidak senang.
“Saya ingat Dennis Wise, dan saya ingat Didier Deschamps saat dia bermain bersama kami di tim nasional. Saya ingat pernah mengatakan sesuatu kepada para pemain sendiri, bahkan mengkritik Gianfranco Zola. Bagaimana Anda bisa mengkritik Gianfranco Zola? Tetapi dia menerima kritik kami dengan sangat baik karena dia tahu itu untuk tim.
“Anda berhak meminta Cole Palmer untuk turun membantu pertahanan atau bermain lebih sederhana, atau meminta [Wesley] Fofana untuk fokus, karena itu bagian dari tugas Anda sebagai pemimpin. Seorang pemimpin harus angkat bicara. Dia terlalu baik. Itu masalah saya dengannya, dia terlalu baik, dan pada satu titik Anda harus berhenti bersikap baik.
“Saya pikir hal yang sama juga berlaku untuk Emiliano Martínez. Dia baru saja meneken kontrak, dan oke, dia ingin mengenal para pemain, tetapi sekarang saatnya kesal dengan kesalahan-kesalahan yang mereka buat di depannya. Emiliano Martínez harus tegas terhadap pemain yang tidak melakukan tugasnya, seperti gol yang mereka kebobolan [melawan Brentford] ketika Jaidon Anthony dibiarkan sendirian saat sepak pojok karena seseorang melakukan kesalahan.
“Saya ingin Xabi Alonso mengidentifikasi siapa yang melakukan kesalahan, apakah itu [Danny] Welbeck atau Fofana, dan saya ingin Emiliano Martínez mengatakan, ‘Apa yang kalian lakukan?’ Ambil tanggung jawab, kita harus membenahi kesalahan-kesalahan ini.”
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Chelsea 2026-27: Kemampuan kepemimpinan dibutuhkan
Alonso memiliki jeda internasional untuk mengutak-atik rencananya dan menyusun cetak biru yang membuat Chelsea tampil lebih baik dalam bertahan pada pekan-pekan dan bulan-bulan mendatang. Mereka akan kembali beraksi pada 10 Oktober saat menjamu Bournemouth.
James dan Martinez seharusnya tampil dalam pertandingan itu, dengan mereka - dan pemain-pemain berpengalaman lain di kubu Chelsea - dituntut untuk mulai menuntut standar performa tertentu. Kepemimpinan dibutuhkan, baik lewat aksi maupun kata-kata.
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