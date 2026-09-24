Lebouef mengakui hal itu, dengan mantan bek legendaris Chelsea tersebut, yang berbicara bekerja sama dengan Mr Gamble, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Chelsea kekurangan sosok vokal dan kepribadian besar yang membantu menjaga semua orang tetap pada jalurnya: “Saya suka Reece James. Saya benar-benar suka Reece James. Dia mewakili Chelsea seperti John Terry. Meski John Terry berasal dari West Ham, James terlihat seperti seseorang yang jelas punya darah biru, dan saya menyukainya.

“Meski begitu, berhentilah bersikap terlalu baik kepada rekan satu tim Anda. Katakan yang sebenarnya. Mungkin rasanya tidak alami untuk mengatakannya, tetapi sebagai pemain internasional yang luar biasa, Anda berhak angkat bicara kepada rekan satu tim saat Anda tidak senang.

“Saya ingat Dennis Wise, dan saya ingat Didier Deschamps saat dia bermain bersama kami di tim nasional. Saya ingat pernah mengatakan sesuatu kepada para pemain sendiri, bahkan mengkritik Gianfranco Zola. Bagaimana Anda bisa mengkritik Gianfranco Zola? Tetapi dia menerima kritik kami dengan sangat baik karena dia tahu itu untuk tim.

“Anda berhak meminta Cole Palmer untuk turun membantu pertahanan atau bermain lebih sederhana, atau meminta [Wesley] Fofana untuk fokus, karena itu bagian dari tugas Anda sebagai pemimpin. Seorang pemimpin harus angkat bicara. Dia terlalu baik. Itu masalah saya dengannya, dia terlalu baik, dan pada satu titik Anda harus berhenti bersikap baik.

“Saya pikir hal yang sama juga berlaku untuk Emiliano Martínez. Dia baru saja meneken kontrak, dan oke, dia ingin mengenal para pemain, tetapi sekarang saatnya kesal dengan kesalahan-kesalahan yang mereka buat di depannya. Emiliano Martínez harus tegas terhadap pemain yang tidak melakukan tugasnya, seperti gol yang mereka kebobolan [melawan Brentford] ketika Jaidon Anthony dibiarkan sendirian saat sepak pojok karena seseorang melakukan kesalahan.

“Saya ingin Xabi Alonso mengidentifikasi siapa yang melakukan kesalahan, apakah itu [Danny] Welbeck atau Fofana, dan saya ingin Emiliano Martínez mengatakan, ‘Apa yang kalian lakukan?’ Ambil tanggung jawab, kita harus membenahi kesalahan-kesalahan ini.”