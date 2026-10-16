Aaronson mengawali musim 2026-27 sebagai pemain inti Leeds, setelah menandatangani kontrak baru, tetapi terakhir kali menjadi starter di laga liga tertinggi pada 30 Agustus, saat Leeds bermain imbang 1-1 dengan Brentford. Ia mencetak gol pertamanya musim ini ketika menjadi starter dan mencetak gol dalam pertandingan Piala Carabao melawan Chelsea pada awal September.

Sejak itu, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Pemain berusia 25 tahun tersebut dimainkan pada babak kedua sebagai opsi rotasi dalam pertandingan melawan Newcastle, Crystal Palace, dan Arsenal. Kemampuannya berlari tanpa lelah bisa menjadi kelebihan yang berguna ketika ia dimainkan untuk menghadapi lawan yang mulai kelelahan.

Namun, Leeds membidik target tinggi dan banyak yang menjagokan mereka untuk bersaing memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa musim ini. Kebutuhan yang diperhitungkan dengan cermat telah memungkinkan Leeds terus berkembang sejak meraih promosi sebagai juara Championship pada 2025.

Untuk terus melangkah maju, Leeds perlu melakukan lebih banyak aktivitas pada bursa transfer mendatang. Mereka kemungkinan akan mencari kreativitas dan ancaman gol yang lebih besar pada suatu saat nanti, yang bisa merugikan Aaronson.

Ia tidak pernah produktif dalam mencetak gol dan sering mengisi peran penyerang sayap. Namun, ia perlu memberikan kontribusi nyata yang lebih besar, termasuk assist, agar nilai jangka panjangnya bagi tim semakin terlihat.