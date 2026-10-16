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Apa yang harus ditambahkan Brenden Aaronson ke permainannya agar tak tertinggal dari perkembangan Leeds, sementara bintang timnas AS itu ‘belum sepenuhnya cocok’ saat ini
Aaronson kini menjadi pemain pengganti yang mampu membawa perubahan bagi Leeds
Aaronson mengawali musim 2026-27 sebagai pemain inti Leeds, setelah menandatangani kontrak baru, tetapi terakhir kali menjadi starter di laga liga tertinggi pada 30 Agustus, saat Leeds bermain imbang 1-1 dengan Brentford. Ia mencetak gol pertamanya musim ini ketika menjadi starter dan mencetak gol dalam pertandingan Piala Carabao melawan Chelsea pada awal September.
Sejak itu, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Pemain berusia 25 tahun tersebut dimainkan pada babak kedua sebagai opsi rotasi dalam pertandingan melawan Newcastle, Crystal Palace, dan Arsenal. Kemampuannya berlari tanpa lelah bisa menjadi kelebihan yang berguna ketika ia dimainkan untuk menghadapi lawan yang mulai kelelahan.
Namun, Leeds membidik target tinggi dan banyak yang menjagokan mereka untuk bersaing memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa musim ini. Kebutuhan yang diperhitungkan dengan cermat telah memungkinkan Leeds terus berkembang sejak meraih promosi sebagai juara Championship pada 2025.
Untuk terus melangkah maju, Leeds perlu melakukan lebih banyak aktivitas pada bursa transfer mendatang. Mereka kemungkinan akan mencari kreativitas dan ancaman gol yang lebih besar pada suatu saat nanti, yang bisa merugikan Aaronson.
Ia tidak pernah produktif dalam mencetak gol dan sering mengisi peran penyerang sayap. Namun, ia perlu memberikan kontribusi nyata yang lebih besar, termasuk assist, agar nilai jangka panjangnya bagi tim semakin terlihat.
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Bintang timnas putra Amerika Serikat ditantang mencetak lebih banyak gol dan mencatatkan lebih banyak assist
Kilgallon mengakui hal itu. Mantan bek Leeds tersebut, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL sementara peluang taruhan terbaru Liga Primer Inggris di BetUS mencakup segala kemungkinan, mengatakan saat ditanya apakah Aaronson perlu meningkatkan permainannya agar tidak tertinggal: “Anda benar sekali.
“Anda melihatnya dan berpikir, ‘ya, dia tidak pernah berhenti berlari, dia terus membayangi lawan, jika kehilangan bola, dia yang pertama mengejar dan merebutnya kembali, dia siap bekerja keras’. Dia luar biasa. Saat menguasai bola, permainannya rapi.
“Pergerakannya tanpa bola juga bagus. Dia membuat pertahanan lawan melebar. Namun, untuk naik ke level berikutnya, dia perlu mencetak lebih banyak gol, bukan? Dia perlu menambah jumlah assist. Dan mungkin itulah sebabnya belakangan ini dia berada di bangku cadangan.
“Persaingan di skuad Leeds United sekarang sangat ketat. Ada dua atau tiga pemain bagus di setiap posisi. Jadi, jika bermain di posisi seperti dia, Anda perlu menambah gol dan assist dalam catatan Anda.”
Kilgallon menambahkan soal tantangan yang dihadapi Aaronson: “Pada awalnya, semua orang berkata, ‘fisiknya kurang kuat, dia mudah disingkirkan saat menguasai bola’. Namun, Farke selalu menurunkannya sebagai starter. Lalu saya mendengar bahwa dalam latihan, dia jauh lebih baik daripada pemain lain.
“Namun, tahukah Anda? Terkadang suporter sedikit menekan Anda dan itu bisa menghambat penampilan. Saya pikir kepercayaan dirinya sedang rendah. Namun, sejujurnya, dia bermain sangat, sangat bagus, terutama musim lalu.
“Namun, [Anton] Stach bertinggi 1,88 m, [Ao] Tanaka sedikit lebih pendek, dan Leeds United adalah tim yang berpostur besar dan kuat. Menurut saya, saat ini Aaronson belum sepenuhnya cocok. Namun, dia perlu mencetak lebih banyak gol dan memberikan lebih banyak assist.”
Calvert-Lewin membutuhkan bantuan di lini serang
Hal yang sama berlaku bagi beberapa rekan setim Aaronson, sementara penyerang tim nasional Inggris Dominic Calvert-Lewin masih memikul sebagian besar beban mencetak gol sendirian di Elland Road.
Kilgallon mengatakan soal tanggung jawab menyerang yang perlu dibagi: “Sekarang ada [Noah] Okafor, yang benar-benar berbahaya. Dia akan menjadi pemain kelas atas. Saya sungguh yakin. Saya melihat kualitas dalam dirinya. Dia juga masih muda.
“Ada beberapa pemain lain yang harus mulai membantu Calvert-Lewin yang bertubuh besar itu mencetak gol, sudah pasti. Tapi, tahu tidak? Bagi saya, gol-gol Calvert-Lewin memang luar biasa, dan semua orang membicarakannya. Namun, saya beri tahu, kehadirannya di lini depan membuat tim itu bermain lebih baik lagi. Dia meregangkan pertahanan lawan, Anda bisa mengirim umpan agak lebih panjang ke arahnya. Jika berada di sisi lapangan, Anda bisa melepaskan umpan silang.
“Kehadirannya di tim membuat banyak pemain bisa menentukan pilihan dengan sangat cepat. Ini bukan hanya soal gol-golnya, melainkan juga cara Leeds United bermain. Dan ketika dia bermain, mereka jauh lebih baik.”
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Jadwal Leeds 2026-27: Manchester United jadi lawan berikutnya di Elland Road
Leeds menelan kekalahan pertama mereka di Premier League musim ini pada laga terakhir, saat takluk 2-1 di markas juara bertahan Arsenal. Mereka tetap berada di peringkat ketujuh klasemen dan akan menghadapi laga menarik lainnya.
Manchester United, di tengah meningkatnya tekanan terhadap Michael Carrick, akan bertandang ke Elland Road pada Minggu dalam laga yang diperkirakan berlangsung sengit. Aaronson, yang mencetak gol saat menjamu Manchester United tahun lalu, berharap bisa berperan penting dalam pertandingan itu dengan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan Calvert-Lewin, penyerang nomor 9 di lini depan.
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