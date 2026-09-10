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Apa yang harus dilakukan Haji Wright setelah cedera kejam menunda bintang USMNT itu mewujudkan impian bermain di Premier League bersama Coventry
Wright cedera setelah tampil di Piala Dunia bersama timnas Amerika Serikat
Wright tampil dua kali sebagai pemain pengganti untuk Amerika Serikat saat mereka menjadi salah satu tuan rumah ajang utama FIFA. Ia menuju turnamen tersebut dengan kepercayaan diri tinggi berkat torehan 17 gol di level klub yang membantu Coventry meraih gelar Championship.
The Sky Blues kini kembali ke kasta tertinggi Inggris untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, dengan Frank Lampard menjadi manajer yang membawa mereka kembali melintasi garis promosi itu. Banyak yang memperkirakan mereka akan mengambil langkah positif di tangga EFL.
Namun, Coventry sudah terpuruk ke dasar klasemen setelah memulai kampanye 2026-27 tanpa poin dari tiga pertandingan. Mereka juga belum mencetak gol, dengan pemain seperti Taiwo Awoniyi didatangkan untuk membantu memikul beban di lini serang.
Wright seharusnya menjadi bagian dari proses tersebut, tetapi penyerang 28 tahun kelahiran Los Angeles itu mengalami gangguan pada otot paha depan dan bisa menepi selama tiga bulan. Ia dianggap memiliki kualitas Premier League setelah mencetak 49 gol dalam tiga musim di West Midlands.
- Getty
Wright dinilai memiliki kualitas Premier League
Setelah mengabaikan minat yang datang dalam beberapa jendela transfer, Wright telah mencapai kasta tertinggi bersama Coventry. Soal dirinya yang tak mendapat kesempatan untuk mengawali petualangan itu dengan mulus, mantan striker Sky Blues Morrison, berbicara bekerja sama dengan Freebets.com, sumber ulasan situs taruhan, mengatakan kepada GOAL: “Itu selalu terjadi.
“Anda mengalami cedera ketika sudah siap dan bugar, Anda lapar. Anda menjalani musim yang bagus di Championship. Anda juga sudah pergi ke Piala Dunia. Lalu Anda berpikir, ‘Saya siap sekarang, biarkan saya tampil menggila di Premier League’. Dan kemudian Anda cedera.
“Tapi dia hanya harus fokus, berusaha kembali bugar, dan berusaha memberi dampak bagi Coventry karena mereka akan membutuhkan semua orang. Mereka akan membutuhkan seluruh skuad jika ingin bertahan musim ini.”
Akankah ada lagi utak-atik taktik dari Lampard?
Lampard kembali beralih dari unit pertahanan berisi empat pemain ke sistem tiga bek tengah saat menghadapi Manchester City pada laga terakhir. Ditanya apakah legenda Chelsea dan Inggris itu perlu mempertimbangkan lebih banyak oprek taktik setelah awal musim yang lambat, Morrison berkata: “Mungkin, tetapi saya melihat tanda-tanda positif saat melawan Man City ketika mereka menciptakan beberapa peluang. Dan di hari lain, jika mereka memanfaatkan peluang-peluang itu, mereka mungkin bisa pulang dengan sesuatu.
“Saya pikir yang mengecewakan adalah Anda memulai musim, Anda bermain melawan Arsenal, yang menurut semua orang adalah favorit mereka. Man City, Anda tahu, adalah tim yang lebih unggul daripada Coventry. Tetapi yang melawan Hull, saya pikir, itulah yang mengecewakan bagi mereka. Yang melawan Hull itu, ketika mereka tidak mendapatkan poin. Dan dari tim-tim yang akan berada di sekitar Anda, Anda harus mengambil poin dari mereka.
“Jadi saya pikir akhir pekan ini sangat besar. Mereka punya laga besar akhir pekan ini. Mereka harus mulai meraih poin. Semakin lama Anda membiarkannya dan Anda tidak mendapatkan poin lalu masuk jeda internasional dan Anda punya tim-tim yang terus mendapatkan poin dan jaraknya makin besar, akan sangat sulit untuk menutup jarak itu.
“Tetapi saya rasa tidak akan ada tanda-tanda panik saat ini di Coventry. Karena saya pikir ada tanda-tanda bagus saat melawan Man City, tetapi mereka tetap harus mulai meraih poin lebih cepat daripada nanti.”
- Getty
Jadwal Coventry 2026-27: Pertandingan liga & piala yang akan datang
Tiga pertandingan besar siap mengantar Coventry menuju jeda internasional pertama. Mereka akan kembali bermain di kandang akhir pekan ini saat menjamu Brighton, dengan hasil positif dari laga itu sangat penting.
Setelah itu mereka akan menjamu rival lokal Aston Villa di putaran ketiga Carabao Cup, sebelum bertandang ke Nottingham Forest pada 19 September. Wright akan menjadi salah satu yang menyaksikan dari kejauhan, dengan penyerang Amerika itu sangat ingin bermain tetapi sadar bahwa pemulihannya dari cedera yang datang pada saat yang tidak tepat itu tidak bisa dipaksakan.
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