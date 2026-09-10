Wright tampil dua kali sebagai pemain pengganti untuk Amerika Serikat saat mereka menjadi salah satu tuan rumah ajang utama FIFA. Ia menuju turnamen tersebut dengan kepercayaan diri tinggi berkat torehan 17 gol di level klub yang membantu Coventry meraih gelar Championship.

The Sky Blues kini kembali ke kasta tertinggi Inggris untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, dengan Frank Lampard menjadi manajer yang membawa mereka kembali melintasi garis promosi itu. Banyak yang memperkirakan mereka akan mengambil langkah positif di tangga EFL.

Namun, Coventry sudah terpuruk ke dasar klasemen setelah memulai kampanye 2026-27 tanpa poin dari tiga pertandingan. Mereka juga belum mencetak gol, dengan pemain seperti Taiwo Awoniyi didatangkan untuk membantu memikul beban di lini serang.

Wright seharusnya menjadi bagian dari proses tersebut, tetapi penyerang 28 tahun kelahiran Los Angeles itu mengalami gangguan pada otot paha depan dan bisa menepi selama tiga bulan. Ia dianggap memiliki kualitas Premier League setelah mencetak 49 gol dalam tiga musim di West Midlands.