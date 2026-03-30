Apa yang dipikirkan Tottenham?! Roberto De Zerbi yang suka merugikan diri sendiri bukanlah orang yang tepat untuk menghindari degradasi DAN hal itu akan menjadi pengkhianatan bagi para penggemar Spurs

Nah, begitulah lagi nasib Tottenham Hotspur. Setelah tujuh pertandingan di bawah kepemimpinan Igor Tudor yang seharusnya menyelamatkan Spurs dari degradasi, nasib mereka kini tampak lebih suram dari sebelumnya. Mereka hanya terpaut satu poin dari tiga tim terbawah Liga Premier dan menjadi satu-satunya tim yang belum pernah menang di kasta tertinggi pada tahun 2026. Setiap kali mereka tampak mulai bangkit, bencana baru sudah menanti di depan.

Tottenham mengonfirmasi pada hari Minggu bahwa mereka telah sepakat untuk berpisah dengan Tudor setelah 44 hari memimpin tim. Ia hengkang dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan dari lima pertandingan liga, sementara satu-satunya kemenangannya terjadi pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid, di mana Spurs sudah tertinggal 5-2.

Manajer berikutnya haruslah orang yang tepat, jika tidak, Tottenham akan menjadi klub Championship pada musim 2026-27. Pihak manajemen tampaknya bertekad untuk menunjuk pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi, namun mereka harus waspada terhadap risiko dari perekrutan semacam itu.

    Daya tarik De Zerbi

    De Zerbi adalah salah satu manajer sepak bola yang tidak konvensional. Di era di mana tendangan bebas dan selisih tipis semakin menjadi kunci kemenangan, ia tetap lebih memilih meraih kemenangan dengan gaya bermain yang penuh percaya diri.

    Secara teori, hal itu seharusnya sesuai dengan apa yang diinginkan Tottenham dan para penggemarnya. Salah satu kritik utama terhadap Thomas Frank, yang dipecat pada Februari setelah lebih dari dua bulan membuat para pendukung berbalik menentangnya, adalah gaya permainan yang ia terapkan. Spurs menjadi tim yang membosankan untuk ditonton dan bahkan tidak menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal hasil dibandingkan dengan pendahulu sang manajer asal Denmark itu, Ange Postecoglou, yang terkenal sangat mengutamakan prinsip-prinsip menyerang.

    "Saya ingin menikmati. Saya sedang menjalani mimpi dan untuk menjalani mimpi, Anda harus menikmatinya," kata De Zerbi kepada The Athletic mengenai filosofi sepak bolanya pada 2023 saat menjadi manajer Brighton. "Yang pertama adalah menikmati. Yang kedua adalah mempertahankan mentalitas saat saya masih menjadi pemain. Saya ingin menjadi protagonis di lapangan. Untuk menjadi protagonis, Anda harus menguasai bola, memiliki bola.

    "Dari situlah penguasaan bola dimulai. Saya adalah No.10. Anda memenangkan pertandingan melalui No.10, No.11, No.9, dan No.7, karena mereka adalah pemain dengan kualitas lebih tinggi. Dan untuk menunjukkan kualitas mereka, mereka harus ditempatkan dalam situasi yang tepat untuk bermain. Dan dari situlah pembangunan serangan dimulai, karena kita harus mencapai No.7, No.9, No.10, dan No.11 dengan bola dalam situasi yang baik."

    Sebagian besar pemain yang pernah bekerja di bawah asuhan De Zerbi dapat membuktikan bahwa ia mengubah cara mereka memandang sepak bola. Rekam jejaknya baru-baru ini juga menunjukkan bahwa ia adalah jenis pelatih yang biasanya dicari oleh Spurs, membawa Brighton ke posisi keenam, yang merupakan posisi tertinggi mereka sepanjang sejarah di Liga Premier pada musim 2022-23, membawa mereka ke babak 16 besar Liga Europa pada musim berikutnya, dan kemudian membuat gebrakan di Prancis bersama Marseille.

    Kelemahan utama

    Masih ada ketertarikan yang kuat terhadap De Zerbi terkait cara dia menyusun formasi timnya. Karena alasan inilah namanya tetap berada di urutan teratas dalam daftar calon pelatih Manchester United untuk musim panas mendatang, jika mereka memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Michael Carrick sebagai pelatih kepala.

    Pada akhirnya, belum ada 'klub besar' yang berani mengambil risiko dengan merekrutnya hingga saat ini. Di satu sisi, De Zerbi mampu membuat tim bermain jauh lebih baik daripada sekadar penjumlahan kemampuan individu para pemainnya, namun di sisi lain, timnya juga bisa runtuh dan hancur berantakan bahkan tanpa tekanan sama sekali.

    Ketidakstabilan De Zerbi secara pribadi—sering dan secara terbuka mengancam akan mundur dari pekerjaan apa pun yang ia jalani jika merasa bukan orang yang tepat untuk peran tersebut—juga tercermin dalam cara timnya bermain. Mereka hampir sama mungkinnya untuk menghancurkan lawan seperti halnya dihancurkan sendiri. Ini adalah pertukaran yang membuat klub-klub elit Eropa tetap menjaga jarak, dengan banyak klub mengagumi De Zerbi namun tidak ingin menjadi yang memberikan kunci proyek glamor berikutnya kepadanya.

    Kondisi Spurs

    Seandainya Tottenham masih menjadi tim yang secara konsisten finis di enam besar Liga Premier, maka mengambil risiko dengan De Zerbi setidaknya akan masuk akal. Spurs sempat mengamati pelatih asal Italia itu pada akhir musim 2022-23, di mana mereka finis di peringkat kedelapan, dua peringkat di bawah tim asuhannya, Brighton, namun kesepakatan untuk menjadikannya manajer saat itu tak pernah terwujud. Masih ada minat yang sudah lama terjalin sebagai cadangan.

    Namun, Tottenham saat ini berada dalam situasi yang sangat genting. Klub ini belum pernah mengalami krisis seperti yang mereka alami saat ini. Meskipun Spurs belum terjerumus ke zona degradasi dan masuk tiga terbawah, degradasi tampaknya semakin tak terhindarkan setiap minggunya mengingat penampilan, hasil, dan insiden di luar lapangan yang ceroboh.

    Fakta bahwa Spurs telah menjalani 13 pertandingan tanpa kemenangan di Liga Premier adalah tanda yang hampir pasti bahwa mereka sedang menuju ke jurang degradasi. Hanya tiga tim yang memiliki awal tahun kalender terburuk dalam sejarah kompetisi ini, dan ketiganya terdegradasi pada akhir musim.

    De Zerbi, yang lebih berapi-api daripada manajer paling provokatif sekalipun dalam ingatan Spurs baru-baru ini, juga akan mewarisi tim yang sama sekali tidak cocok dengan gaya bermainnya yang ideal dan penuh semangat. Dia tidak akan punya banyak waktu untuk masa adaptasi - dia gagal memenangkan lima pertandingan Premier League pertamanya di Brighton - dan skuad ini sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhannya. Tottenham telah membentuk tim yang terdiri dari para duelist, pelari, dan pemenang bola kedua, tetapi terlihat jelas kurangnya pemain yang bisa mengoper atau menggerakkan bola di bawah tekanan.

    Masalah Greenwood

    Ada juga faktor manusia di balik penolakan terhadap perekrutan ini. Pada hari Jumat, beberapa kelompok suporter Tottenham mengeluarkan pernyataan yang menentang upaya klub untuk mendatangkan De Zerbi karena hubungannya dengan Mason Greenwood.

    De Zerbi merekrut Greenwood selama jendela transfer pertamanya di Marseille pada musim panas 2024. Penyerang tersebut dilepas oleh Manchester United setelah tidak bermain untuk mereka selama dua setengah tahun, menyusul penangkapan awalnya pada Januari 2022 setelah materi sensitif dipublikasikan secara online. Greenwood didakwa atas percobaan pemerkosaan, penganiayaan, dan pengendalian paksa, namun dakwaan tersebut kemudian dicabut setelah Kejaksaan Agung Inggris (CPS) menyebut adanya "kombinasi penarikan saksi kunci dan materi baru". Greenwood pun tidak dibawa ke pengadilan, namun materi yang dipublikasikan yang memicu penangkapannya tetap luas dilihat dan diingat.

    Keputusan Marseille untuk merekrut Greenwood memicu kontroversi di Prancis, namun De Zerbi melangkah ke depan untuk menanggapi badai tersebut. "Saya tidak tahu latar belakangnya," kata De Zerbi tanpa ragu tentang sang pemain, sambil menambahkan bahwa ia akan memperlakukan Greenwood dan seluruh skuad seolah-olah mereka adalah "anak-anaknya". De Zerbi berusaha meredam kritik terhadap karakter Greenwood di setiap kesempatan, berkomentar setelah gol debutnya bahwa ia berharap hal itu akan menjadi "kurang menjadi sasaran kontroversi". Ia kemudian mengatakan Greenwood adalah "orang baik" dan "sangat berbeda dari yang digambarkan di Inggris".

    Pesan dari berbagai asosiasi pendukung Spurs menunjukkan keinginan untuk menghindari sosok seperti De Zerbi. 'Proud Lilywhites', kelompok LGBTQ+ resmi Tottenham, mengatakan: "Ketika seseorang dalam posisi itu secara terbuka membela pemain seperti Mason Greenwood, dan mengemasnya sedemikian rupa sehingga meremehkan keseriusan apa yang terjadi, hal itu penting, tidak hanya secara terpisah tetapi juga apa yang ditandakannya.

    "Kami bangga dengan kemajuan yang telah dicapai dalam menjadikan sepak bola lebih inklusif dan ramah. Kemajuan itu penting, dan tidak boleh dikompromikan atau dianggap sekunder. Kami tidak meminta kesempurnaan. Kami meminta pertanggungjawaban, transparansi, dan kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai yang diklaim klub ini. Bersama-sama, selamanya. Itu harus berarti sesuatu. Tidak untuk De Zerbi."

    'Women of the Lane', asosiasi penggemar wanita, dan 'Spurs REACH', asosiasi pendukung yang mewakili ras, etnis, dan warisan budaya, menyuarakan sentimen serupa dengan pesan yang jelas: 'tidak untuk De Zerbi'. Tidak seharusnya dianggap lemah atau bertentangan jika Anda tidak ingin klub sepak bola Anda dipimpin oleh manajer yang bertindak seperti ini.

    Kesalahan lain

    Rasa simpati terhadap Spurs belum pernah sejarang ini seperti saat ini. Pengunduran diri Daniel Levy sebagai ketua pada September 2025 seharusnya menandai dimulainya era baru, dengan klub menyatakan bahwa mereka menargetkan 'lebih banyak kemenangan, lebih sering'.

    Itulah pengumuman yang disiarkan oleh pemilik klub, keluarga Lewis yang misterius, yang sebenarnya telah mengendalikan Tottenham selama Levy menjabat. Kewenangannya dialihkan kepada beberapa orang, alih-alih memiliki satu pengawas yang sangat berkuasa lagi. Di puncak rantai komando adalah CEO baru Vinai Venkatesham, yang sudah tidak disukai oleh para penggemar karena hubungannya selama 14 tahun dengan rival Arsenal.

    Sering terlihat bersama Venkatesham adalah direktur olahraga Johan Lange. Dalam lima jendela transfer sejak bergabung dari Aston Villa pada November 2023, skuad telah melemah secara signifikan, dengan Spurs finis di peringkat ke-17 di Premier League setelah musim penuh pertama Lange di jabatan tersebut. Setelah jendela transfer Januari terbaru, Lange membuat para pendukung marah dengan bersikeras bahwa ia tidak ingin melakukan pembelian "terburu-buru", meskipun ancaman degradasi mengintai dan masalah cedera sangat membatasi opsi Frank dan Tudor.

    Hal itu, tentu saja, membawa kita pada cara mereka menangani pelatih kepala. Frank dilaporkan berada di urutan teratas dari daftar 30 kandidat musim panas lalu saat mencari pengganti Postecoglou, namun akhirnya dipecat pada Februari. Tudor direkrut sebagian atas rekomendasi mantan direktur olahraga Fabio Paratici, namun hanya bertahan lima pertandingan liga sebelum dipecat.

    Kini, mereka beralih ke De Zerbi yang blak-blakan dengan tawaran kontrak lima tahun, konon menawarkan jaminan untuk membangun kembali skuad—berapa kali penggemar Spurs sudah mendengar kalimat itu sebelumnya, ya?—dan tampaknya tanpa menyadari bahwa pria itu sendiri bisa saja pergi begitu saja dan berhenti bekerja begitu ada tanda-tanda masalah, namun tetap pergi dengan reputasinya utuh. Apa yang bisa salah?

    Krisis dan kekacauan

    Tidak ada jalan keluar yang mudah bagi Tottenham, tidak ada tiket ajaib untuk bertahan. Upaya merekrut De Zerbi terpaksa diterima di beberapa kalangan karena tidak ada kandidat yang jelas. Bahkan jika spesialis penyelamat lain seperti Sean Dyche bersedia menerima kontrak jangka pendek—dan semua tanda menunjukkan dia tidak akan melakukannya—itu pun tidak menjamin mereka terhindar dari degradasi.

    Dan begitulah kita kembali ke awal dan akhir, dengan Tottenham yang terpaksa merendahkan diri untuk menunjuk seorang manajer yang tampaknya tidak memikirkan pekerjaan itu sampai uang lebih banyak dan masa kontrak lebih lama ditambahkan ke tawaran kontrak yang tetap tidak cukup untuk mendapatkan jawaban 'ya' dengan cepat.

    De Zerbi bisa menyelamatkan Spurs dari degradasi. Itu akan menjadi prestasi dalam situasi ini, tapi juga bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Jika dia adalah orang yang mereka pilih, tidak ada jaminan akan ada kejutan, tapi Anda bisa yakin segalanya akan hancur berantakan.

