Apa yang dipikirkan Tottenham?! Roberto De Zerbi yang suka merugikan diri sendiri bukanlah orang yang tepat untuk menghindari degradasi DAN hal itu akan menjadi pengkhianatan bagi para penggemar Spurs

De Zerbi adalah salah satu manajer sepak bola yang tidak konvensional. Di era di mana tendangan bebas dan selisih tipis semakin menjadi kunci kemenangan, ia tetap lebih memilih meraih kemenangan dengan gaya bermain yang penuh percaya diri.

Secara teori, hal itu seharusnya sesuai dengan apa yang diinginkan Tottenham dan para penggemarnya. Salah satu kritik utama terhadap Thomas Frank, yang dipecat pada Februari setelah lebih dari dua bulan membuat para pendukung berbalik menentangnya, adalah gaya permainan yang ia terapkan. Spurs menjadi tim yang membosankan untuk ditonton dan bahkan tidak menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal hasil dibandingkan dengan pendahulu sang manajer asal Denmark itu, Ange Postecoglou, yang terkenal sangat mengutamakan prinsip-prinsip menyerang.

"Saya ingin menikmati. Saya sedang menjalani mimpi dan untuk menjalani mimpi, Anda harus menikmatinya," kata De Zerbi kepada The Athletic mengenai filosofi sepak bolanya pada 2023 saat menjadi manajer Brighton. "Yang pertama adalah menikmati. Yang kedua adalah mempertahankan mentalitas saat saya masih menjadi pemain. Saya ingin menjadi protagonis di lapangan. Untuk menjadi protagonis, Anda harus menguasai bola, memiliki bola.

"Dari situlah penguasaan bola dimulai. Saya adalah No.10. Anda memenangkan pertandingan melalui No.10, No.11, No.9, dan No.7, karena mereka adalah pemain dengan kualitas lebih tinggi. Dan untuk menunjukkan kualitas mereka, mereka harus ditempatkan dalam situasi yang tepat untuk bermain. Dan dari situlah pembangunan serangan dimulai, karena kita harus mencapai No.7, No.9, No.10, dan No.11 dengan bola dalam situasi yang baik."

Sebagian besar pemain yang pernah bekerja di bawah asuhan De Zerbi dapat membuktikan bahwa ia mengubah cara mereka memandang sepak bola. Rekam jejaknya baru-baru ini juga menunjukkan bahwa ia adalah jenis pelatih yang biasanya dicari oleh Spurs, membawa Brighton ke posisi keenam, yang merupakan posisi tertinggi mereka sepanjang sejarah di Liga Premier pada musim 2022-23, membawa mereka ke babak 16 besar Liga Europa pada musim berikutnya, dan kemudian membuat gebrakan di Prancis bersama Marseille.