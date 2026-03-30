Apa yang dipikirkan Tottenham?! Roberto De Zerbi yang suka merugikan diri sendiri bukanlah orang yang tepat untuk menghindari degradasi DAN hal itu akan menjadi pengkhianatan bagi para penggemar Spurs

Ada juga faktor manusia di balik penolakan terhadap perekrutan ini. Pada hari Jumat, beberapa kelompok suporter Tottenham mengeluarkan pernyataan yang menentang upaya klub untuk mendatangkan De Zerbi karena hubungannya dengan Mason Greenwood.
De Zerbi merekrut Greenwood selama jendela transfer pertamanya di Marseille pada musim panas 2024. Penyerang tersebut dilepas oleh Manchester United setelah tidak bermain untuk mereka selama dua setengah tahun, menyusul penangkapan awalnya pada Januari 2022 setelah materi sensitif dipublikasikan secara online. Greenwood didakwa atas percobaan pemerkosaan, penganiayaan, dan pengendalian paksa, namun dakwaan tersebut kemudian dicabut setelah Kejaksaan Agung Inggris (CPS) menyebut adanya "kombinasi penarikan saksi kunci dan materi baru". Greenwood pun tidak dibawa ke pengadilan, namun materi yang dipublikasikan yang memicu penangkapannya tetap luas dilihat dan diingat.
Keputusan Marseille untuk merekrut Greenwood memicu kontroversi di Prancis, namun De Zerbi melangkah ke depan untuk menanggapi badai tersebut. "Saya tidak tahu latar belakangnya," kata De Zerbi tanpa ragu tentang sang pemain, sambil menambahkan bahwa ia akan memperlakukan Greenwood dan seluruh skuad seolah-olah mereka adalah "anak-anaknya". De Zerbi berusaha meredam kritik terhadap karakter Greenwood di setiap kesempatan, berkomentar setelah gol debutnya bahwa ia berharap hal itu akan menjadi "kurang menjadi sasaran kontroversi". Ia kemudian mengatakan Greenwood adalah "orang baik" dan "sangat berbeda dari yang digambarkan di Inggris".
Pesan dari berbagai asosiasi pendukung Spurs menunjukkan keinginan untuk menghindari sosok seperti De Zerbi. 'Proud Lilywhites', kelompok LGBTQ+ resmi Tottenham, mengatakan: "Ketika seseorang dalam posisi itu secara terbuka membela pemain seperti Mason Greenwood, dan mengemasnya sedemikian rupa sehingga meremehkan keseriusan apa yang terjadi, hal itu penting, tidak hanya secara terpisah tetapi juga apa yang ditandakannya.
"Kami bangga dengan kemajuan yang telah dicapai dalam menjadikan sepak bola lebih inklusif dan ramah. Kemajuan itu penting, dan tidak boleh dikompromikan atau dianggap sekunder. Kami tidak meminta kesempurnaan. Kami meminta pertanggungjawaban, transparansi, dan kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai yang diklaim klub ini. Bersama-sama, selamanya. Itu harus berarti sesuatu. Tidak untuk De Zerbi."
'Women of the Lane', asosiasi penggemar wanita, dan 'Spurs REACH', asosiasi pendukung yang mewakili ras, etnis, dan warisan budaya, menyuarakan sentimen serupa dengan pesan yang jelas: 'tidak untuk De Zerbi'. Tidak seharusnya dianggap lemah atau bertentangan jika Anda tidak ingin klub sepak bola Anda dipimpin oleh manajer yang bertindak seperti ini.