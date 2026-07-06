“Apa yang dilakukannya itu gila” - Lionel Messi yang luar biasa membuat Pedri terpesona, sementara bintang Barcelona dan Spanyol itu memimpikan reuni di final Piala Dunia bersama mantan rekan setimnya dan pemain Argentina terbaik sepanjang masa

Meskipun tahun-tahun terus berlalu, Messi terus menentang logika di panggung dunia, dan mantan rekan setimnya di Barcelona itu menyaksikannya dengan takjub. Pedri, yang pernah menjalin kerja sama dengan pemenang Ballon d'Or delapan kali itu di Camp Nou, yakin tak ada yang bisa menandingi bintang Inter Miami tersebut dalam hal kehebatan historis.

"Saya menikmati penampilannya. Saya sudah menikmatinya saat berlatih bersamanya setiap hari. Apa yang dilakukannya sungguh luar biasa," kata Pedri kepada AS. "Hal-hal yang dilakukannya di usianya saat ini hanya bisa dilakukan dengan kualitas yang dimilikinya. Bagi saya, dia adalah pemain terbaik dalam sejarah."