AFP
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“Apa yang dilakukannya itu gila” - Lionel Messi yang luar biasa membuat Pedri terpesona, sementara bintang Barcelona dan Spanyol itu memimpikan reuni di final Piala Dunia bersama mantan rekan setimnya dan pemain Argentina terbaik sepanjang masa
Messi tetap menjadi pemain terbaik sepanjang masa yang tak terbantahkan
Meskipun tahun-tahun terus berlalu, Messi terus menentang logika di panggung dunia, dan mantan rekan setimnya di Barcelona itu menyaksikannya dengan takjub. Pedri, yang pernah menjalin kerja sama dengan pemenang Ballon d'Or delapan kali itu di Camp Nou, yakin tak ada yang bisa menandingi bintang Inter Miami tersebut dalam hal kehebatan historis.
"Saya menikmati penampilannya. Saya sudah menikmatinya saat berlatih bersamanya setiap hari. Apa yang dilakukannya sungguh luar biasa," kata Pedri kepada AS. "Hal-hal yang dilakukannya di usianya saat ini hanya bisa dilakukan dengan kualitas yang dimilikinya. Bagi saya, dia adalah pemain terbaik dalam sejarah."
- Getty
Final impian sudah di depan mata
Meskipun Spanyol harus menempuh jalan yang sulit untuk meraih trofi, dengan laga babak 16 besar melawan Portugal yang sudah di depan mata, Pedri sudah membayangkan akhir yang layaknya dongeng untuk turnamen ini. Prospek menghadapi mentornya dengan trofi paling bergengsi di dunia olahraga sebagai taruhannya adalah skenario yang tak bisa ditolak oleh gelandang berusia 23 tahun itu.
Ketika ditanya apakah ia bermimpi menghadapi Argentina di pertandingan puncak, playmaker Barcelona itu bersemangat menanggapi kemungkinan tersebut. “Mimpi itu akan menjadi yang terbaik karena itu berarti kami berada di final Piala Dunia. Itu akan menjadi pertanda baik,” akunya, menyadari bahwa pertandingan semacam itu akan menjadi puncak kariernya sejauh ini.
Revolusi Flick di Barcelona
Selain ambisinya di level internasional, Pedri juga berbagi pandangan mengenai perubahan taktik di Barcelona di bawah manajer baru Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu diakui telah menghidupkan kembali raksasa Catalan tersebut, dan Pedri menjelaskan bagaimana perannya secara spesifik telah berkembang sehingga membuatnya lebih berpengaruh dalam fase pembangunan serangan.
"Yang terpenting, dia mulai menempatkan saya di dasar serangan agar saya bisa lebih sering bersentuhan dengan bola," jelas Pedri. "Memang benar bahwa, misalnya, [mantan pelatih timnas Spanyol] Luis Enrique juga sering meminta saya untuk turun ke lini belakang, menyentuh bola, dan merasa nyaman di sana. Namun, Flick mengubah posisi saya di lapangan dan, yang terpenting, ia menanamkan mentalitas untuk menang dan bersaing kepada kami. Itulah yang telah ia ubah, dan ia telah mengubah mentalitas tim. Kami harus berterima kasih kepadanya, karena ia telah mengubah mentalitas Barca."
- Getty Images Sport
Pertarungan para maestro lini tengah
Sebelum pembicaraan tentang kemungkinan berhadapan dengan Messi bisa menjadi kenyataan, Spanyol harus terlebih dahulu mengalahkan tim Portugal yang tangguh yang dipimpin oleh Vitinha dari Paris Saint-Germain. Pedri memuji lawan yang akan dihadapi tersebut, menempatkan pemain internasional Portugal itu di jajaran gelandang elit era modern berkat energi tak kenal lelah dan kecerdasan taktisnya.
"Vitinha adalah yang terbaik, terutama dalam penguasaan bolanya dan cara dia mengatur tempo pertandingan. Saat saya berhadapan dengannya, saya terkejut melihat betapa seringnya dia berlari; dia tidak pernah diam," kata Pedri. "Dia selalu memberikan umpan kepada rekan setim yang tidak terjaga dan, seperti yang saya katakan, dia adalah yang terbaik. Salah satu gelandang terbaik di dunia." Pertarungan antara dua gelandang bergaya ini diperkirakan akan menjadi penentu dalam laga babak 16 besar ini, di mana kedua negara sama-sama mengincar tempat di perempat final.
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