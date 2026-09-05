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Apa yang dilakukan Donnarumma?! Kiper Manchester City selamat dari DUA ancaman awal melawan Coventry setelah start goyah di Etihad
Blunder Donnarumma nyaris menghadiahkan keunggulan untuk Coventry
Juara bertahan Premier League itu mungkin memperkirakan sore yang nyaman saat menghadapi Coventry City yang sedang terpuruk asuhan Frank Lampard, tetapi Donnarumma punya cerita lain dalam rangkaian awal yang kacau.
Dalam delapan menit pertama, kiper asal Italia itu memicu gelombang kecemasan di antara pendukung tuan rumah lewat serangkaian kesalahan yang tidak biasa. Alarm besar pertama berbunyi ketika umpan balik rutin dari Abdukodir Khusanov tampak benar-benar membuat mantan pemain PSG itu lengah, yang berujung pada penyelamatan panik di garis gawang. Bola tampak bergulir perlahan menuju gawang, dan Donnarumma berhasil menyapu bola itu sebelum melintasi garis.
- Getty Images Sport
Manchester City lolos dari drama garis gawang
Media sosial seketika ramai oleh perdebatan soal apakah bola benar-benar sudah melewati garis putih, dengan banyak suporter rival menyebut sang juara diuntungkan oleh keputusan yang beruntung karena tidak ada pelanggaran yang diberikan.
Namun, momen menegangkan itu tidak banyak membantu menenangkan kegugupan tuan rumah karena mereka kesulitan menjaga ketenangan seperti biasanya di lini belakang. Itu merupakan awal yang aneh bagi seorang kiper dengan kualitas seperti Donnarumma, terlebih saat menghadapi tim yang gagal meraih satu pun poin dari dua pertandingan pembuka mereka. Kerja kaki pemain Italia itu yang goyah serta pengambilan keputusan yang ragu-ragu memberi Coventry secercah harapan bahwa mereka bisa menciptakan salah satu kejutan terbesar di awal musim ini.
Awoniyi melewatkan peluang emas untuk membungkam Etihad
Jika kemelut di garis gawang itu menjadi peringatan, insiden kedua adalah keadaan darurat yang sesungguhnya bagi Manchester City. Umpan ceroboh melintasi lini pertahanan membuat Taiwo Awoniyi lolos, sehingga sang penyerang berada bebas mengarah ke gawang dan membuat Donnarumma terekspos dalam situasi satu lawan satu.
Itu adalah jenis peluang yang diimpikan penyerang klinis, tetapi pemain timnas Nigeria itu gagal memaksimalkannya. Dengan beban ekspektasi negaranya di pundaknya, mantan pemain Nottingham Forest itu hanya bisa melepaskan tembakan yang melebar dari sasaran, menyia-nyiakan peluang emas untuk membawa tim tamu unggul.
- Getty Images Sport
Haaland memecah kebuntuan setelah Manchester City bangkit
Setelah mampu bertahan dari gempuran awal, Manchester City pada akhirnya menunjukkan dominasinya, dipimpin oleh Erling Haaland yang seolah tak terhindarkan. Superstar Norwegia itu, yang terus menulis ulang buku rekor, menjadi pusat dari segala hal positif bagi tuan rumah.
Meski Carl Rushworth tampil mengesankan di bawah mistar Coventry, ia tidak bisa menghentikan Haaland selamanya. Kebuntuan akhirnya pecah ketika Haaland menanduk bola dari jarak dekat untuk memberi City keunggulan 1-0 saat memasuki jeda babak pertama. Itu adalah sundulan klinis yang memperlihatkan keunggulan sang striker di udara dan menjadi pengingat pahit bagi Coventry tentang mahalnya harga dari peluang-peluang mereka yang terbuang.
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