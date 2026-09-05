Juara bertahan Premier League itu mungkin memperkirakan sore yang nyaman saat menghadapi Coventry City yang sedang terpuruk asuhan Frank Lampard, tetapi Donnarumma punya cerita lain dalam rangkaian awal yang kacau.

Dalam delapan menit pertama, kiper asal Italia itu memicu gelombang kecemasan di antara pendukung tuan rumah lewat serangkaian kesalahan yang tidak biasa. Alarm besar pertama berbunyi ketika umpan balik rutin dari Abdukodir Khusanov tampak benar-benar membuat mantan pemain PSG itu lengah, yang berujung pada penyelamatan panik di garis gawang. Bola tampak bergulir perlahan menuju gawang, dan Donnarumma berhasil menyapu bola itu sebelum melintasi garis.