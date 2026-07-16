Apa yang dikatakan Jude Bellingham kepada Lionel Messi? Bintang Inggris itu menjelaskan insiden sengit dengan legenda Argentina tersebut saat kekalahan di semifinal Piala Dunia

Saat berbicara setelah pertandingan, Bellingham menjelaskan bahwa perdebatan tersebut bermula dari ketidaksepakatan atas keputusan wasit. Gelandang asal Inggris itu mengatakan kedua pemain sedang membahas insiden yang berbeda dan menekankan bahwa tidak ada yang lebih dari itu.

"Percakapan dengan Messi? Sebenarnya, kami sedang berdebat soal sebuah pelanggaran. Itu bukan hal yang serius. Saya yakin semua orang akan membesar-besarkannya, tapi itu tidak ada apa-apanya," jelas Bellingham, seperti dikutip AS.

"Saya pikir ada pelanggaran sebelumnya, dan dia berkata, ‘Bagaimana dengan pelanggaran yang saya alami?’ Lalu saya menjawab, ‘Kamu cukup tangguh untuk menanggungnya,’ kamu tahu maksud saya."