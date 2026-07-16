Getty Images Sport
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Apa yang dikatakan Jude Bellingham kepada Lionel Messi? Bintang Inggris itu menjelaskan insiden sengit dengan legenda Argentina tersebut saat kekalahan di semifinal Piala Dunia
Bellingham meredam insiden pertengkaran sengit dengan Messi
Terjadi sebuah insiden saat Argentina mengalahkan Inggris 2-1 di semifinal Piala Dunia. Pada babak pertama, Bellingham dan Messi terlibat dalam perdebatan sengit menyusul keputusan wasit yang menguntungkan tim asal Amerika Selatan tersebut. Konfrontasi itu dengan cepat menarik perhatian, namun Bellingham membantah adanya dendam yang tersisa setelah pertandingan. Ia menegaskan bahwa perdebatan tersebut berpusat pada sebuah pelanggaran dan hanyalah bagian dari emosi yang wajar dalam pertandingan sepenting itu.
- AFP
Bellingham mengungkap rincian percakapan tersebut
Saat berbicara setelah pertandingan, Bellingham menjelaskan bahwa perdebatan tersebut bermula dari ketidaksepakatan atas keputusan wasit. Gelandang asal Inggris itu mengatakan kedua pemain sedang membahas insiden yang berbeda dan menekankan bahwa tidak ada yang lebih dari itu.
"Percakapan dengan Messi? Sebenarnya, kami sedang berdebat soal sebuah pelanggaran. Itu bukan hal yang serius. Saya yakin semua orang akan membesar-besarkannya, tapi itu tidak ada apa-apanya," jelas Bellingham, seperti dikutip AS.
"Saya pikir ada pelanggaran sebelumnya, dan dia berkata, ‘Bagaimana dengan pelanggaran yang saya alami?’ Lalu saya menjawab, ‘Kamu cukup tangguh untuk menanggungnya,’ kamu tahu maksud saya."
Rasa hormat tetap ada meski Inggris mengalami kekecewaan
Meskipun emosi memuncak selama pertandingan, Bellingham tetap penuh kekaguman terhadap Messi setelah peluit akhir dibunyikan. Pemain timnas Inggris itu menggambarkan kesempatan berhadapan dengan kapten Argentina sebagai suatu kehormatan, meski harus menelan pil pahit kekalahan. Bellingham juga menyoroti kegagalan terbaru Inggris untuk mengakhiri penantian panjang mereka akan trofi internasional bergengsi dan meminta maaf kepada para pendukung.
"Jelas, saya berada di pihak yang kalah, yang sangat menyakitkan, tetapi merupakan suatu kehormatan bisa bermain melawan salah satu yang terbaik," katanya. "Ini sungguh memilukan. Saya ingin menjadi bagian dari tim Inggris yang akhirnya berhasil meraihnya. Berada di sini dan mengatakan hal yang sama kepada para penggemar—yang mungkin sudah mereka dengar selama bertahun-tahun—benar-benar memilukan. Saya minta maaf."
- Getty Images Sport
Inggris berupaya bangkit setelah kembali tersingkir di babak semifinal
Inggris kini harus bangkit kembali setelah kekalahan pahit di semifinal Piala Dunia. Bellingham dan rekan-rekan setimnya sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis pada hari Sabtu.
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