Pada awalnya Spanyol mengusulkan sebelas stadion, sementara Maroko tengah menyiapkan fasilitas-fasilitasnya sendiri dalam pencalonan bersama tersebut, namun kenyataan segera memaksakan dirinya. Di sisi Spanyol, sejumlah stadion seperti La Coruña dan Malaga sudah menarik diri, dan sebagian pihak memperingatkan bahwa ini bukanlah pengunduran diri yang terakhir.

Federasi Spanyol meyakini bahwa FIFA akan mengurangi jumlah stadion di Spanyol dan Maroko sekaligus. Dari sembilan stadion yang saat ini masih tersisa di sisi Spanyol, diperkirakan setidaknya dua atau tiga akan hilang, sebuah logika yang berlaku langsung pada sisi Maroko, di mana daftar fasilitas yang diusulkan bisa jadi ditinjau ulang berdasarkan kriteria yang sama.

Stadion-stadion Spanyol yang tampak relatif pasti mencakup Santiago Bernabeu, Camp Nou, Metropolitano, dan San Mames. Adapun di Maroko, kota-kota tuan rumah menghadapi tantangan serupa yang berkaitan dengan kapasitas, standar teknis, dan infrastruktur di sekitarnya.

Stadion Anoeta di Spanyol, sebagai contoh, memiliki kapasitas yang berada pada batas maksimal dari apa yang disyaratkan FIFA, sebuah situasi yang mungkin terulang di sejumlah fasilitas Maroko yang membutuhkan pembaruan mendasar.

Anton Meana, jurnalis radio "Cadena SER" Spanyol, menyebutkan bahwa peluang Vigo tampak tidak kuat, sementara Valencia memiliki peluang yang lebih baik, sembari menambahkan bahwa mencapai delapan stadion secara keseluruhan dianggap sebagai sebuah pencapaian.

Pengurangan yang diperkirakan ini berarti bahwa kota-kota Maroko juga bisa kehilangan peluang yang mereka andalkan, terutama kota-kota yang telah berinvestasi dalam perencanaan awal tanpa jaminan akhir.

Tantangannya bersifat bersama: FIFA menuntut standar ketat yang mencakup transportasi, hotel, dan zona keamanan, sehingga kota-kota yang tidak mampu memenuhinya dengan cepat, baik di Spanyol maupun Maroko, mendapati dirinya di hadapan pilihan menarik diri atau risiko tersingkir.

Kenyataan ini menempatkan kedua negara di hadapan keharusan untuk melakukan koordinasi yang cermat demi mengajukan penawaran yang seimbang, yang menjaga semangat penyelenggaraan bersama tanpa membebani salah satu pihak dengan beban yang tidak beralasan.