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"Apa yang diinginkan FIFA tidak bisa dibeli": Tagihan kelam Piala Dunia 2030 hadapkan Maroko pada hal yang mustahil

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Biaya Jutaan dan Pembebasan Pajak yang Membuat Marah Kota-Kota Tuan Rumah

Setelah timnas Spanyol dinobatkan sebagai juara dunia, perhatian dengan cepat tertuju ke Piala Dunia 2030 yang akan digelar secara bersama di tanah Spanyol, Maroko, dan Portugal. Kegembiraan besar dalam dunia sepak bola tak mampu menyembunyikan tantangan penyelenggaraan dan ekonomi yang berat yang dihadapi kota-kota tuan rumah kompetisi.

Ajang yang diharapkan menjadi perayaan lintas benua ini berubah menjadi persamaan finansial yang rumit, di mana biaya-biaya tersembunyi mencuat sebagai faktor bersama yang memicu kemarahan dan keraguan di kedua sisi selat. Kondisi ini dapat dianalisis, sebab apa yang berlaku bagi kota-kota Spanyol tentu berlaku pula bagi kota-kota Maroko dan Portugal, baik dalam persoalan stadion, biaya, pembebasan pajak, maupun kemungkinan pengurangan dan penarikan diri.

  • Kondisi stadion: kepastian dan risiko serupa antara Spanyol dan Maroko

    Pada awalnya Spanyol mengusulkan sebelas stadion, sementara Maroko tengah menyiapkan fasilitas-fasilitasnya sendiri dalam pencalonan bersama tersebut, namun kenyataan segera memaksakan dirinya. Di sisi Spanyol, sejumlah stadion seperti La Coruña dan Malaga sudah menarik diri, dan sebagian pihak memperingatkan bahwa ini bukanlah pengunduran diri yang terakhir.

    Federasi Spanyol meyakini bahwa FIFA akan mengurangi jumlah stadion di Spanyol dan Maroko sekaligus. Dari sembilan stadion yang saat ini masih tersisa di sisi Spanyol, diperkirakan setidaknya dua atau tiga akan hilang, sebuah logika yang berlaku langsung pada sisi Maroko, di mana daftar fasilitas yang diusulkan bisa jadi ditinjau ulang berdasarkan kriteria yang sama.

    Stadion-stadion Spanyol yang tampak relatif pasti mencakup Santiago Bernabeu, Camp Nou, Metropolitano, dan San Mames. Adapun di Maroko, kota-kota tuan rumah menghadapi tantangan serupa yang berkaitan dengan kapasitas, standar teknis, dan infrastruktur di sekitarnya.

    Stadion Anoeta di Spanyol, sebagai contoh, memiliki kapasitas yang berada pada batas maksimal dari apa yang disyaratkan FIFA, sebuah situasi yang mungkin terulang di sejumlah fasilitas Maroko yang membutuhkan pembaruan mendasar.

    Anton Meana, jurnalis radio "Cadena SER" Spanyol, menyebutkan bahwa peluang Vigo tampak tidak kuat, sementara Valencia memiliki peluang yang lebih baik, sembari menambahkan bahwa mencapai delapan stadion secara keseluruhan dianggap sebagai sebuah pencapaian.

    Pengurangan yang diperkirakan ini berarti bahwa kota-kota Maroko juga bisa kehilangan peluang yang mereka andalkan, terutama kota-kota yang telah berinvestasi dalam perencanaan awal tanpa jaminan akhir.

    Tantangannya bersifat bersama: FIFA menuntut standar ketat yang mencakup transportasi, hotel, dan zona keamanan, sehingga kota-kota yang tidak mampu memenuhinya dengan cepat, baik di Spanyol maupun Maroko, mendapati dirinya di hadapan pilihan menarik diri atau risiko tersingkir.

    Kenyataan ini menempatkan kedua negara di hadapan keharusan untuk melakukan koordinasi yang cermat demi mengajukan penawaran yang seimbang, yang menjaga semangat penyelenggaraan bersama tanpa membebani salah satu pihak dengan beban yang tidak beralasan.

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  • Penarikan Diri Lebih Awal dan Implikasinya yang Turut Menyentuh Kota-Kota Maroko

    Gijon menjadi kota Spanyol pertama yang mundur lebih awal, di mana wali kota Carmen Moriyon menyatakan sikap yang jelas bahwa tidak semua yang diinginkan FIFA bisa dibeli, dan bahwa penandatanganan kontrak nyaris menggadaikan kota tersebut seumur hidup.

    Kata-kata ini memperoleh makna yang kian penting, dan mulai digaungkan di kalangan kota-kota lain yang mempertanyakan manfaat menjadi tuan rumah. Karena syarat-syarat yang sama diberlakukan kepada seluruh kota tuan rumah dalam pencalonan bersama ini, kota-kota Maroko pun mendapati diri mereka menghadapi persamaan yang serupa: "komitmen jangka panjang yang bisa melampaui kemampuan finansial dan organisasional mereka".

    Pengunduran diri itu bukanlah keputusan emosional, melainkan hasil dari perhitungan yang cermat; sebab kota-kota tersebut menyadari bahwa komitmennya melampaui sekadar memodernisasi stadion, hingga mencakup jaminan finansial, penyesuaian hukum, dan kesiapan untuk memenuhi tuntutan FIFA selama bertahun-tahun.

    Keraguan ini tercermin di kedua belah pihak, di mana Valencia tampak berada dalam posisi kuat di Spanyol, sementara sebagian kota Maroko mungkin menghadapi kesulitan serupa dengan yang dihadapi Vigo.

    Yang bisa disoroti adalah bahwa kota-kota tersebut, baik Spanyol maupun Maroko, tidak menolak acaranya itu sendiri, melainkan menolak syarat-syarat yang membuat mereka tergadai untuk jangka waktu lama tanpa imbalan yang jelas dan terjamin.

    Potensi pengunduran diri ini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas mengenai model tuan rumah bersama. Sebagian pihak menilai Piala Dunia sebagai peluang untuk promosi pariwisata dan ekonomi bagi kedua negara, sementara sebagian lain melihatnya sebagai beban berat yang menuntut pengorbanan yang mungkin tidak akan tergantikan.

    Maroko, sebagai mitra utama, mendapati dirinya terlibat langsung dalam perhitungan ini, sebab setiap pengurangan jumlah stadion atau pengunduran diri tambahan akan berdampak pada distribusi pertandingan dan peluang ekonomi yang diharapkan.

  • imago-sport-1065392829.jpgPRESSE SPORTS

    Kewajiban hingga 50 juta euro: Beban bersama bagi kota-kota tuan rumah

    Salah satu poin paling mengundang kemarahan adalah kewajiban yang dibebankan kepada kota-kota tuan rumah, karena menurut sejumlah kota tersebut, kewajiban ini bisa mencapai sekitar 50 juta euro. Meski angka ini tidak sepenuhnya dipastikan secara akurat, kota-kota yang berulang kali diajak berkonsultasi mengatakan bahwa jumlahnya berkisar pada angka tersebut.

    Dan karena syarat-syaratnya seragam, kota-kota Maroko menghadapi kemungkinan yang sama; kewajiban ini dibayarkan sebagai imbalan atas hak penyelenggaraan dan layanan yang terkait dengan ajang tersebut, serta membentuk beban finansial besar terutama bagi pemerintah kota dengan anggaran terbatas di ketiga negara itu.

    Kewajiban finansial bukan sekadar angka, melainkan bagian dari sistem biaya tersembunyi yang lebih luas. Selain jumlah pokoknya, ada pengeluaran untuk infrastruktur, keamanan, transportasi, dan pemasaran lokal.

    Kota-kota yang telah mundur atau tengah mempertimbangkan untuk mundur menghitung biaya-biaya ini terhadap keuntungan yang diharapkan dari pariwisata. Dalam banyak kasus, perhitungan menunjukkan bahwa keuntungan tersebut mungkin tidak menutupi kewajiban lainnya. Hal ini tentu saja berlaku pula bagi kota-kota Maroko yang mulai meninjau kembali kelayakan partisipasi berdasarkan angka-angka yang sama yang membuat kota-kota Spanyol resah.

    Perlu dicatat bahwa jumlah-jumlah ini membuat penyelenggaraan menjadi kurang menarik daripada yang tampak di permukaan, sebab ajang berskala global memang mendatangkan sorotan, tetapi juga membebankan kewajiban finansial yang bisa menggadaikan anggaran kota-kota selama bertahun-tahun, baik di Spanyol maupun Maroko.

    Realitas bersama antara (Spanyol, Maroko, dan Portugal) ini mendorong para pejabat di negara-negara tersebut untuk memikirkan kembali keseimbangan antara ambisi olahraga dan kemampuan ekonomi.

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  • Pembebasan Pajak: Sumber Utama Kekecewaan di Spanyol dan Maroko Sekaligus

    Persoalan pembebasan pajak menjadi titik perselisihan yang paling mencolok, di mana "FIFA" memperoleh pembebasan pajak penuh di setiap kota tuan rumah Piala Dunia 2030, dan hal ini dianggap sebagai salah satu masalah yang menimbulkan banyak frustrasi.

    Hal ini sangat mengkhawatirkan banyak kota dan pemerintah kota tuan rumah, karena setelah menghitung angka-angkanya, mereka mendapati bahwa hal itu tidak sepadan dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan karena pembebasan tersebut berlaku untuk seluruh kota tuan rumah dalam pencalonan bersama ini, maka kota-kota di Maroko merasakan frustrasi yang sama.

    Pembebasan ini berarti FIFA tidak akan membayar pajak atas pendapatannya dari tiket, sponsorship, dan penyiaran di dalam kota-kota tersebut, sementara di sisi lain kota-kota tersebut menanggung biaya layanan publik yang terkait dengan acara ini tanpa memperoleh bagian pajak secara langsung.

    Perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah kota menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara biaya dan pendapatan, yang membuat menjadi tuan rumah tidak layak secara ekonomi dalam beberapa kasus, dan frustrasi semakin memuncak ketika kota-kota membandingkan situasi ini dengan pengalaman sebelumnya, di mana pernah ada negosiasi mengenai pajak dan pendapatan lokal.

    Namun dalam kasus ini, pembebasan penuh tampak sebagai syarat yang tidak dapat dinegosiasikan, yang mendorong para pejabat di Spanyol maupun Maroko untuk mempertanyakan keadilan pembagian keuntungan.

  • world cup 2026 opening ceremony(C)Getty images

    Profitabilitas Keseluruhan dan Masa Depan Tuan Rumah Bersama Piala Dunia 2030

    Laporan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) selalu menegaskan setelah setiap edisi bahwa turnamen Piala Dunia secara keseluruhan menguntungkan, namun jaringan televisi meraup keuntungan yang melampaui keuntungan negara-negara tuan rumah. Kesenjangan inilah yang menjelaskan mengapa banyak kota mempertimbangkan untuk melanjutkan atau mundur sebelum FIFA memberikan lampu hijau bagi stadion-stadion final.

    Persoalannya terletak pada kenyataan bahwa keuntungan sesungguhnya terpusat pada hak siar dan sponsor global, sementara kota-kota tuan rumah di Spanyol, Maroko, dan Portugal menanggung biaya logistik dan pajak.

    Edisi 2030 mengungkap gambaran yang rumit dan sama-sama dihadapi: di satu sisi ada keinginan untuk menyuguhkan pertunjukan yang layak bagi kota-kota tuan rumah, dan di sisi lain ada perhitungan finansial yang membuat sebagian kota ragu.

    Kemungkinan pengurangan jumlah stadion, penarikan diri lebih awal, biaya yang selangit, dan pembebasan pajak, semuanya menjadi faktor yang mendorong evaluasi ulang atas kelayakan di kedua belah pihak. Jika penyelenggaraan bersama ini berhasil mempertahankan jumlah stadion yang memadai, hal itu akan menjadi sebuah pencapaian. Namun, jika penarikan diri atau pengurangan terus berlanjut, bentuk ajang ini bisa berubah secara signifikan, sehingga berdampak pada ambisi Maroko dan Spanyol sekaligus.

    Pada akhirnya, Piala Dunia 2030 tetap menjadi peluang bersejarah bagi rakyat Maroko, tetapi juga mengungkap ketegangan antara ambisi olahraga dan realitas ekonomi. Kota-kota tuan rumah, baik di Spanyol, Maroko, maupun Portugal, tidak lagi menerima syarat-syarat tanpa perhitungan yang cermat. Inilah yang menjadikan biaya tersembunyi sebagai pusat perdebatan utama pada periode mendatang, sekaligus menegaskan bahwa apa yang berlaku bagi satu pihak niscaya berlaku pula bagi pihak lain.