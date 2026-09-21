Saat lulus dari sistem akademi Manchester City dan memamerkan bakatnya di panggung Premier League bersama Ipswich, Delap secara luas dianggap sebagai pewaris logis takhta King Kane.

Kepindahan senilai £30 juta ($40 juta) ke Stamford Bridge tidak berjalan sesuai rencana, meski ia menjadi juara Piala Dunia Antarklub FIFA, dengan hanya tiga gol yang dicatatkan untuk Chelsea dalam 47 penampilan di semua kompetisi.

Nilai pasarnya merosot tajam di London barat, tetapi Forest tetap siap menjadikannya rekrutan termahal mereka dengan nilai £50 juta ($67 juta) pada musim panas 2026. Delap sudah membuka rekening gol untuk Liverpool dan terlihat hidup dalam penampilan-penampilan awalnya bersama klub barunya.