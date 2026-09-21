Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Apa yang ‘dibutuhkan’ Liam Delap untuk menjadi penerus Harry Kane yang ‘istimewa’ di Timnas Inggris, dengan mantan striker Inggris berharap pemain baru Nottingham Forest itu bisa menjadi sosok tersebut
Delap menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Nottingham Forest
Saat lulus dari sistem akademi Manchester City dan memamerkan bakatnya di panggung Premier League bersama Ipswich, Delap secara luas dianggap sebagai pewaris logis takhta King Kane.
Kepindahan senilai £30 juta ($40 juta) ke Stamford Bridge tidak berjalan sesuai rencana, meski ia menjadi juara Piala Dunia Antarklub FIFA, dengan hanya tiga gol yang dicatatkan untuk Chelsea dalam 47 penampilan di semua kompetisi.
Nilai pasarnya merosot tajam di London barat, tetapi Forest tetap siap menjadikannya rekrutan termahal mereka dengan nilai £50 juta ($67 juta) pada musim panas 2026. Delap sudah membuka rekening gol untuk Liverpool dan terlihat hidup dalam penampilan-penampilan awalnya bersama klub barunya.
- Getty/GOAL
Delap & Madjo di antara kandidat pengganti Kane
Waktu bermain reguler di City Ground seharusnya membantu penyerang bertubuh kekar itu menemukan kembali ketajamannya yang hilang, dengan setiap pencetak gol membutuhkan kepercayaan diri dan dukungan manajer untuk bisa tampil konsisten.
Jika penyelesaian akhirnya mengalir di tepi Sungai Trent, maka Delap, yang mengoleksi 12 caps di level U21, seharusnya masuk dalam pertimbangan untuk panggilan pertama ke tim nasional senior pada suatu titik nanti. Inggris sangat membutuhkan seseorang untuk mengikuti jejak kapten pemecah rekor, Kane.
Saat ini hanya ada sedikit kandidat yang terlihat jelas, seiring pemain 33 tahun yang seolah tak menua itu terus tampil gemilang, tetapi Delap, bersama wonderkid Aston Villa berusia 17 tahun Brian Madjo, termasuk di antara mereka yang ingin membuktikan bahwa akan ada kehidupan setelah sosok No.9 paling produktif itu.
Siapa yang akan mengikuti jejak Kane sebagai striker nomor 9 Inggris?
Saat ditanya siapa yang ia lihat akan mengisi peran itu pada masa depan, mantan striker Inggris Zamora, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetWright taruhan Premier League, mengatakan kepada GOAL: “Saya benar-benar tidak tahu. Harry Kane sangat, sangat spesial. Tidak banyak pemain seperti dia dan mencoba menggantikan perannya, pertama-tama, akan menjadi tugas yang sangat, sangat berat. Saya tidak tahu siapa sosok yang akan datang itu.
“Mungkin Dalap. Saya tertarik melihat bagaimana dia menghadapi pukulan dari situasi Chelsea. Saya sebenarnya pikir dia akan menjadi sesuatu yang benar-benar spesial. Dia sedikit terpukul dan saya tertarik melihat bagaimana dia mengatasinya dari lintasan karier yang sedang ia jalani, membidik bintang-bintang, mengalami sedikit gangguan karena cedera dan inkonsistensi serta tidak mencetak gol sebanyak yang mungkin ia inginkan di Chelsea. Tapi ya, dia mungkin salah satunya.
“Saya pikir dia perlu cocok dengan tipe tim yang tepat. Dia harus cocok dengan tipe tim yang tepat, tetapi Harry sangat sulit untuk diikuti.”
- Getty
Penampilan dan gol: Rekor sensasional Kane untuk Inggris
Kane telah mengemas 85 gol untuk Inggris dan akan percaya diri untuk mencapai tiga digit, sekaligus menjadi centurion internasional, sebelum ada pemikiran untuk gantung sepatu. Ia juga hanya terpaut empat caps lagi dari menyamai rekor penampilan sepanjang masa milik Peter Shilton.
Ia akan meninggalkan kekosongan besar ketika waktunya tiba untuk meninggalkan timnas Inggris, dengan pemain seperti Delap, yang meyakini Forest adalah “tim yang tepat” untuknya, dibebani tugas untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mengikuti jejak sang legenda.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami