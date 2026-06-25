"Apa yang dia lakukan di usianya ini, hanya dia yang bisa melakukannya" - Lionel Messi masih "penuh dengan kualitas" di usia 39 tahun, sementara Pedri menanggapi penampilan mantan rekan setimnya di Barcelona itu di Piala Dunia 2026

Sementara banyak pemain mengandalkan atribut fisik yang secara alami akan menurun, gaya bermain Messi telah berevolusi dengan fokus pada pemahaman tak tertandingi akan ruang dan waktu. Pedri mencatat bahwa saat menyaksikan pemain berusia 39 tahun itu di televisi, terlihat jelas bagaimana ia mengendalikan jalannya pertandingan melalui kecerdasan, bukan sekadar kecepatan. Visi yang memungkinkannya mendominasi Eropa selama dua dekade kini membantunya bersinar di panggung dunia di Amerika Utara.

"Menurutku, sering kali saat menonton pertandingan di TV dan mulai memperhatikan dia, dia sedang mencari celah kosong atau posisi di mana dia bisa menerima bola sendirian, karena kualitasnya yang melimpah, dia memiliki lebih dari yang lain. Dia melihat permainan sepak bola sedikit lebih cepat daripada yang lain dan tahu di mana harus berada untuk mencetak gol," lanjut Pedri. Dia merangkum sang pemenang Ballon d'Or delapan kali dengan menyatakan: "Saya pikir apa yang dia lakukan pada usianya saat ini, hanya dia yang bisa melakukannya."