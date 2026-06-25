AFP
Diterjemahkan oleh
"Apa yang dia lakukan di usianya ini, hanya dia yang bisa melakukannya" - Lionel Messi masih "penuh dengan kualitas" di usia 39 tahun, sementara Pedri menanggapi penampilan mantan rekan setimnya di Barcelona itu di Piala Dunia 2026
Pedri memuji bakat unik Messi
Meskipun tahun-tahun terus berlalu, Messi tetap menjadi sorotan utama dunia sepak bola, terutama karena ia terus memecahkan rekor selama Piala Dunia 2026. Mantan rekan setimnya di Barcelona, Pedri, yang berbagi ruang ganti dengan pemenang Ballon d'Or delapan kali itu selama musim 2020-21, menyaksikan prestasi terbaru pemain asal Argentina itu dengan rasa kagum yang sudah tak asing lagi. Berbicara menjelang pertandingan krusial Spanyol di babak penyisihan grup melawan Uruguay, gelandang tersebut dengan cepat menekankan bahwa usia tidak banyak mengurangi ketajaman senjata utama Messi.
Dalam wawancara dengan DSports, Pedri, yang pernah menjuarai Copa del Rey bersama Messi di Camp Nou, mengungkapkan kekagumannya yang tak pernah pudar terhadap penyerang legendaris tersebut. “Saya beruntung bisa bermain dan berlatih bersamanya, dan saya menikmati serta belajar banyak darinya. Sekarang, ya, saya sangat menikmati penampilannya,” jelas bintang Spanyol tersebut.
- Getty Images Sport
Rahasia di balik karier Messi yang panjang
Sementara banyak pemain mengandalkan atribut fisik yang secara alami akan menurun, gaya bermain Messi telah berevolusi dengan fokus pada pemahaman tak tertandingi akan ruang dan waktu. Pedri mencatat bahwa saat menyaksikan pemain berusia 39 tahun itu di televisi, terlihat jelas bagaimana ia mengendalikan jalannya pertandingan melalui kecerdasan, bukan sekadar kecepatan. Visi yang memungkinkannya mendominasi Eropa selama dua dekade kini membantunya bersinar di panggung dunia di Amerika Utara.
"Menurutku, sering kali saat menonton pertandingan di TV dan mulai memperhatikan dia, dia sedang mencari celah kosong atau posisi di mana dia bisa menerima bola sendirian, karena kualitasnya yang melimpah, dia memiliki lebih dari yang lain. Dia melihat permainan sepak bola sedikit lebih cepat daripada yang lain dan tahu di mana harus berada untuk mencetak gol," lanjut Pedri. Dia merangkum sang pemenang Ballon d'Or delapan kali dengan menyatakan: "Saya pikir apa yang dia lakukan pada usianya saat ini, hanya dia yang bisa melakukannya."
Memecahkan rekor di Piala Dunia
Penampilan Messi di turnamen ini benar-benar bersejarah. Ia telah memimpin lini serang Argentina dengan mencetak kelima gol tim sejauh ini, yakni hat-trick yang sangat efektif melawan Aljazair dan dua gol melawan Austria. Kontribusi-kontribusi ini bukan sekadar penampilan yang memukau; kontribusi tersebut sangat penting dalam memastikan lolosnya Argentina ke babak gugur saat mereka berupaya mempertahankan gelar juara 2022.
Secara statistik, bintang Inter Miami ini telah naik ke level tersendiri. Dengan total 18 gol, ia kini menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Ia juga memegang rekor untuk kemenangan terbanyak (18), pertandingan terbanyak yang dimainkan (28), dan menit terbanyak di lapangan (2.489).
- Getty Images Sport
Pertandingan seru yang berpotensi terjadi di babak gugur
Seiring berjalannya turnamen, jalur kedua mantan rekan setim ini pada akhirnya bisa saja bersilangan. Argentina dijadwalkan menutup babak penyisihan grup melawan Yordania pada Sabtu di Stadion Dallas, sementara Spanyol akan mengakhiri fase awal mereka melawan Uruguay di Stadion Guadalajara, Meksiko. Setelah menang 4-0 atas Arab Saudi dan bermain imbang melawan Tanjung Verde, tim asuhan Pedri berada dalam posisi yang menguntungkan untuk melaju jauh.
Tergantung pada bagaimana undian turnamen berlangsung, Spanyol dan Argentina berpotensi bertemu. Pertemuan di semifinal atau final akan mempertemukan Pedri secara langsung dengan idola-nya. Untuk saat ini, pemain muda Spanyol itu tetap menjadi penggemar pria yang terus membuat hal-hal mustahil tampak seperti hal biasa. Baik di Barcelona maupun di panggung dunia, kesimpulannya tetap sama: Messi melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mungkin dilakukan pada usia 39 tahun.