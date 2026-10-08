Getty Images Sport
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'Apa yang bisa Anda katakan?' - Frank Lampard bereaksi atas vonis bersalah Man City saat bos Coventry mengenang masa-masanya di Etihad
Lampard tetap berhati-hati setelah putusan itu
Lampard memilih pendekatan yang terukur saat membahas kabar terbaru terkait pelanggaran finansial Manchester City, yang membuat raksasa Premier League itu dinyatakan bersalah atas pelanggaran serius sebelum langsung mengajukan banding. Komisi independen memutuskan bahwa City mengatur kontrak 'palsu' dengan beberapa mitra komersial antara musim 2009-10 dan 2017-18 sebagai bagian dari 'skema pendanaan terselubung' untuk secara artifisial menggelembungkan pendapatan klub sebesar £830 juta. Namun, City tetap dengan tegas menyatakan tidak bersalah, dengan menyebut putusan itu hanya sebagai 'opini' yang mengandung 'kesalahan material yang jelas, dalam hukum, prinsip, dan fakta' sambil menyatakan vonis tersebut tidak aman.
Mantan gelandang Inggris itu mengakui beratnya situasi tersebut, tetapi mencatat bahwa proses hukum yang masih berjalan membatasi apa yang bisa disampaikan di depan publik. 'Kita semua sudah melihat beritanya, ini jelas berita besar, Man City sedang mengajukan banding,' kata Lampard. 'Saya kira reaksi saya adalah itu, kan? Apa yang bisa Anda katakan ketika banding sedang berlangsung? Saya tidak berada di dalam ceritanya, saya sepenuhnya di luarnya. Saya bermain untuk Man City sudah lama sekali, selama satu tahun. Kita tunggu dan lihat apa hasil bandingnya dan kelanjutannya. Saya sama sekali tidak tahu garis waktunya.'
- AFP
Rasa hormat untuk Maresca di tengah ketidakpastian
Terlepas dari bayang-bayang yang menyelimuti mantan klubnya, Lampard cepat memberikan dukungannya kepada sesama pelatih, Enzo Maresca. Mantan bos Chelsea itu menggantikan Pep Guardiola di Manchester City pada musim panas ini dan menikmati awal musim yang mengesankan, dengan duduk di puncak klasemen Premier League dengan raihan sempurna 15 poin. Jajaran petinggi dan staf pelatih City saat ini kini menghadapi tugas sulit untuk menjaga level performa di lapangan sementara pertarungan hukum klub mendominasi tajuk utama.
"Saya tidak berada di lingkaran itu," jelas Lampard ketika pembicaraan beralih ke potensi dampaknya terhadap musim kompetitif City. "Saya punya pekerjaan ini dan masalah saya, bukan masalah, tapi hal-hal yang perlu saya kerjakan dan saya selalu menghormati seorang manajer dalam situasi apa pun, ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Ini jelas sesuatu yang memang kita ketahui, tetapi mereka jelas merupakan klub sepak bola yang sangat besar sekarang, dengan skuad besar berisi pemain-pemain berkualitas, jadi kita lihat saja nanti."
Menelusuri koneksi Etihad
Kaitan Lampard dengan kubu biru Manchester tetap menjadi salah satu bab paling unik dalam sejarah Premier League. Setelah diperkenalkan sebagai pemain New York City FC pada Juli 2014 menjelang kampanye MLS 2015, gelandang itu awalnya bergabung dengan City dalam kesepakatan yang digambarkan sebagai pinjaman jangka pendek untuk musim 2014-15.
Namun, pengaturan sementara itu segera berubah menjadi masa tinggal yang lebih lama, karena masa baktinya di Stadion Etihad diperpanjang hingga akhir musim. Situasi tersebut memicu kontroversi besar ketika terungkap bahwa ia hanya menandatangani komitmen yang tidak mengikat dengan klub Amerika itu, bukan kontrak resmi.
- Getty Images Sport
Tahun-tahun terakhir karier bermain dan pensiun
Selama masa baktinya di Manchester, Lampard membuktikan bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan di level tertinggi. Ia mampu membukukan delapan gol dan tiga assist dalam 38 penampilan di semua kompetisi.
Gelandang veteran itu pada akhirnya pindah ke New York City FC, tempat ia menghabiskan dua musim di Major League Soccer. Kiprahnya di Amerika Serikat terbilang produktif, dengan mencetak 15 gol dalam 31 pertandingan sebelum kontraknya berakhir pada November 2016 dan ia pensiun beberapa bulan kemudian.
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