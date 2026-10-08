Lampard memilih pendekatan yang terukur saat membahas kabar terbaru terkait pelanggaran finansial Manchester City, yang membuat raksasa Premier League itu dinyatakan bersalah atas pelanggaran serius sebelum langsung mengajukan banding. Komisi independen memutuskan bahwa City mengatur kontrak 'palsu' dengan beberapa mitra komersial antara musim 2009-10 dan 2017-18 sebagai bagian dari 'skema pendanaan terselubung' untuk secara artifisial menggelembungkan pendapatan klub sebesar £830 juta. Namun, City tetap dengan tegas menyatakan tidak bersalah, dengan menyebut putusan itu hanya sebagai 'opini' yang mengandung 'kesalahan material yang jelas, dalam hukum, prinsip, dan fakta' sambil menyatakan vonis tersebut tidak aman.

Mantan gelandang Inggris itu mengakui beratnya situasi tersebut, tetapi mencatat bahwa proses hukum yang masih berjalan membatasi apa yang bisa disampaikan di depan publik. 'Kita semua sudah melihat beritanya, ini jelas berita besar, Man City sedang mengajukan banding,' kata Lampard. 'Saya kira reaksi saya adalah itu, kan? Apa yang bisa Anda katakan ketika banding sedang berlangsung? Saya tidak berada di dalam ceritanya, saya sepenuhnya di luarnya. Saya bermain untuk Man City sudah lama sekali, selama satu tahun. Kita tunggu dan lihat apa hasil bandingnya dan kelanjutannya. Saya sama sekali tidak tahu garis waktunya.'