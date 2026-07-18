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'Apa yang aku tahu?' - Donald Trump ikut mengkritik Thomas Tuchel karena menurunkan 'rekan main golf'-nya, Harry Kane, di posisi 'pertahanan' saat Inggris tersingkir dari Piala Dunia
Tuchel dihadapkan pada seorang kritikus yang tak terduga
Kritik terhadap taktik Tuchel pasca kekalahan Inggris di semifinal Piala Dunia melawan Argentina datang dari sumber yang tak terduga, yakni Presiden AS Trump yang mempertanyakan keputusan sang manajer. Tim Tiga Singa tampaknya akan melaju ke final setelah Anthony Gordon membuka skor, namun perubahan formasi Tuchel menjadi lima bek — yang pada akhirnya berakhir dengan enam pemain bertahan — memungkinkan Argentina mendominasi menit-menit akhir pertandingan. Lionel Messi memberikan umpan yang berujung pada gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez, memastikan kemenangan dramatis 2-1 bagi tim Amerika Selatan tersebut.
- Getty Images
Trump mempertanyakan kesalahan taktis
Saat berbicara bersama Presiden FIFA Gianni Infantino dalam sebuah acara di Trump Tower, Trump menyinggung persahabatannya dengan Kane yang terjalin saat bermain golf bersama di masa lalu, sebelum mempertanyakan penyesuaian taktis sang manajer.
Trump berkata: "Kalian punya pemain hebat di Inggris, yang pernah bermain golf bersama saya. Kalian tahu itu, kan? Harry, yang penampilannya luar biasa. Saya rasa mereka mungkin membuat kesalahan saat menempatkannya sebagai pemain bertahan.
"Apa yang saya tahu tentang sepak bola? Mereka memimpin, lalu mereka mengambil pemain terbaik mereka dan menempatkannya di lini pertahanan. Kita harus sedikit lebih menyerang, kan? Tapi saya tidak akan berkomentar. Apa yang saya tahu tentang kepelatihan? Itu memang tidak biasa, tapi Harry sebenarnya orang yang hebat."
Manajer membantah tuduhan yang bersifat defensif
Tuchel mengabaikan komentar Trump sambil membela struktur pertahanan timnya dan peran kapten di lapangan. Dalam konferensi pers prapertandingan menjelang pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis, pelatih timnas Inggris itu menegaskan: "Apakah Anda menggunakan Donald Trump sebagai saksi untuk kasus ini atau...? Saya hanya bertanya.
"Dalam situasi apa Harry bermain terlalu dalam? Apa maksud Anda? Seperti dalam 30 menit terakhir? Ya, kami bertahan dalam formasi blok dalam. Itulah yang Anda lakukan jika bertahan dalam formasi blok. Kami tidak cukup aktif, kami tidak bisa keluar dari formasi blok dalam itu, tetapi jika Anda bertahan dalam formasi blok dalam, semua orang bertahan dalam formasi blok dalam. Itulah arti semangat tim, kebersamaan, dan mentalitas dalam istilah sepak bola.
"Kami bertahan sebagai 10 pemain dan sebagai 11 pemain, dan jika kami terdesak ke formasi blok dalam, Harry pun bertahan dalam formasi blok dalam. Inilah yang dilakukannya pada beberapa momen di babak pertama. Perbedaannya adalah kami sempat terdesak, lalu kami maju kembali, dan kami menemukan pemicu untuk keluar dari formasi blok dalam tersebut. Namun, kami melakukan semuanya bersama-sama sebagai sebuah tim.
"Semangat tim, kekompakan, dan mentalitas yang dibangun tim ini dalam enam setengah minggu terakhir tidak perlu diragukan lagi, dan hal itu terlihat bahkan dalam pertahanan. Kami menjadi terlalu pasif dalam 30 menit terakhir. Kami tidak bisa menguasai bola, dan tidak bisa lagi memenangkan duel. Inilah langkah selanjutnya yang ingin kami ambil, dan dari situ kami akan melangkah."
- Getty Images
Dukungan FA tetap kokoh
Inggris harus segera mengalihkan fokusnya untuk menghadapi ujian berat melawan Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia pada Sabtu nanti. Meskipun mendapat gelombang kritik setelah kegagalan mereka di semifinal, ESPNmelaporkan bahwa posisi Tuchel tetap aman, dengan sang pelatih masih mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) untuk memimpin tim hingga Euro 2028.
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