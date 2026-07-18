'Apa yang aku tahu?' - Donald Trump ikut mengkritik Thomas Tuchel karena menurunkan 'rekan main golf'-nya, Harry Kane, di posisi 'pertahanan' saat Inggris tersingkir dari Piala Dunia

Tuchel mengabaikan komentar Trump sambil membela struktur pertahanan timnya dan peran kapten di lapangan. Dalam konferensi pers prapertandingan menjelang pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis, pelatih timnas Inggris itu menegaskan: "Apakah Anda menggunakan Donald Trump sebagai saksi untuk kasus ini atau...? Saya hanya bertanya.

"Dalam situasi apa Harry bermain terlalu dalam? Apa maksud Anda? Seperti dalam 30 menit terakhir? Ya, kami bertahan dalam formasi blok dalam. Itulah yang Anda lakukan jika bertahan dalam formasi blok. Kami tidak cukup aktif, kami tidak bisa keluar dari formasi blok dalam itu, tetapi jika Anda bertahan dalam formasi blok dalam, semua orang bertahan dalam formasi blok dalam. Itulah arti semangat tim, kebersamaan, dan mentalitas dalam istilah sepak bola.

"Kami bertahan sebagai 10 pemain dan sebagai 11 pemain, dan jika kami terdesak ke formasi blok dalam, Harry pun bertahan dalam formasi blok dalam. Inilah yang dilakukannya pada beberapa momen di babak pertama. Perbedaannya adalah kami sempat terdesak, lalu kami maju kembali, dan kami menemukan pemicu untuk keluar dari formasi blok dalam tersebut. Namun, kami melakukan semuanya bersama-sama sebagai sebuah tim.

"Semangat tim, kekompakan, dan mentalitas yang dibangun tim ini dalam enam setengah minggu terakhir tidak perlu diragukan lagi, dan hal itu terlihat bahkan dalam pertahanan. Kami menjadi terlalu pasif dalam 30 menit terakhir. Kami tidak bisa menguasai bola, dan tidak bisa lagi memenangkan duel. Inilah langkah selanjutnya yang ingin kami ambil, dan dari situ kami akan melangkah."