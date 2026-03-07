Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Bernardo Silva? Rencana legenda Manchester City terungkap saat kontraknya mendekati akhir
Akhir dari sebuah era di Etihad
Gelandang berusia 31 tahun, yang mengambil alih kapten setelah kepergian Kyle Walker dan Kevin De Bruyne, diperkirakan akan mengakhiri masa baktinya yang gemilang selama sembilan tahun di Manchester. Sejak bergabung dari Monaco pada 2017 dengan biaya £43 juta, Silva menjadi pilar utama dominasi Cityzens, membawa enam gelar Premier League dan satu trofi Liga Champions.
Meskipun statusnya sebagai legenda klub, masa depannya di City tampaknya akan berakhir. Matteo Moretto melaporkan bahwa pemain internasional Portugal tersebut akan meninggalkan City di tengah ketidakpastian negosiasi kontrak yang sedang berlangsung.
Guardiola merefleksikan warisan Silva.
Guardiola tidak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap gelandang serang tersebut, sering menggambarkannya sebagai salah satu pemain paling cerdas yang pernah dia latih. Manajer asal Catalunya itu sering memohon kepada pemain tersebut untuk memperpanjang masa tinggalnya, tetapi tampaknya dia pasrah akan kehilangan kaptennya. Hubungan antara keduanya telah menjadi ciri khas fleksibilitas taktis dan dominasi City di kasta tertinggi Liga Inggris dalam beberapa musim terakhir.
Setelah kemenangan 2-0 atas Wolves pada Januari, Guardiola mengatakan: "Saya sangat ingin Manchester City, untuk diri saya sendiri, jika Bernardo Silva bisa tetap di sini selamanya. Tapi kami banyak berbicara dengan Bernie dan Bernie harus memutuskan yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya." Pernyataan ini menyiratkan bahwa pertimbangan keluarga mungkin memainkan peran besar dalam keinginan gelandang tersebut untuk pindah.
Destinasi potensial untuk playmaker
Spekulasi sudah mulai bermunculan mengenai di mana Silva akan bermain sepak bola musim depan. Meskipun dia tidak akan kekurangan peminat di liga-liga elit Eropa, diyakini bahwa dia tertarik untuk kembali ke Benfica saat dia meninggalkan City. Kembalinya ke klub masa kecilnya di Lisbon akan menjadi momen yang penuh makna bagi seorang pemain yang telah memenangkan segala gelar yang bisa diraih di level klub domestik dan kontinental.
Sejauh ini, Silva tetap bungkam mengenai klub mana yang akan ia bergabung, karena ia ingin menghindari situasi ini menjadi gangguan di akhir musim. Dengan City yang mengejar sejumlah trofi, pengumuman resmi mengenai masa depannya tidak diharapkan hingga Mei, memungkinkan pemain senior ini untuk sepenuhnya fokus mengakhiri kariernya di Etihad dengan gemilang.
Mengejar perpisahan yang indah
The Cityzens saat ini sedang dalam perburuan gelar Premier League, berada di posisi kedua dengan 29 pertandingan yang telah dimainkan, tujuh poin di belakang pemuncak klasemen Arsenal, yang telah memainkan 30 pertandingan.
Selanjutnya, tim asuhan Guardiola akan menghadapi Newcastle di putaran kelima Piala FA, sebelum bertandang ke Real Madrid dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions.
