Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Bernardo Silva? Rencana legenda Manchester City terungkap saat kontraknya mendekati akhir

Guardiola tidak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap gelandang serang tersebut, sering menggambarkannya sebagai salah satu pemain paling cerdas yang pernah dia latih. Manajer asal Catalunya itu sering memohon kepada pemain tersebut untuk memperpanjang masa tinggalnya, tetapi tampaknya dia pasrah akan kehilangan kaptennya. Hubungan antara keduanya telah menjadi ciri khas fleksibilitas taktis dan dominasi City di kasta tertinggi Liga Inggris dalam beberapa musim terakhir.

Setelah kemenangan 2-0 atas Wolves pada Januari, Guardiola mengatakan: "Saya sangat ingin Manchester City, untuk diri saya sendiri, jika Bernardo Silva bisa tetap di sini selamanya. Tapi kami banyak berbicara dengan Bernie dan Bernie harus memutuskan yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya." Pernyataan ini menyiratkan bahwa pertimbangan keluarga mungkin memainkan peran besar dalam keinginan gelandang tersebut untuk pindah.