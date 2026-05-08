Thomas Hindle

Apa sih yang sebenarnya terjadi di Real Madrid?! Persiapan El Clásico yang kacau balau semakin memperjelas kebutuhan Los Blancos akan perombakan besar-besaran pada musim panas ini, sementara Florentino Pérez menghitung kerugian akibat perekrutan Kylian Mbappé

Ketegangan di Real Madrid akhirnya memuncak, hingga para pemain pun benar-benar saling baku hantam. Sepanjang musim ini, terasa ada ketegangan di balik layar. Inilah yang biasanya terjadi pada Los Blancos, terutama pada musim-musim langka ketika mereka gagal meraih gelar juara. Berbagai rumor tentang ketidakpuasan bermunculan, media lokal pun heboh—namun jarang sekali rumor-rumor itu berujung pada hal yang konkret.

Setidaknya sampai saat ini. Masalah ini konon telah memanas sepanjang musim, dan pada Kamis pagi, kita melihat konsekuensinya. Masih belum jelas siapa yang mengatakan apa kepada siapa, dan mengapa semua ini terjadi, tetapi beberapa fakta konkret telah terungkap: Federico Valverde melakukan tekel keras terhadap Aurelien Tchouameni dalam sesi latihan, Tchouameni merasa tersinggung, dan di ruang ganti Valdebebas terjadi semacam perkelahian fisik. Valverde, dalam insiden tersebut, kepalanya terbentur meja, dan harus dilarikan ke rumah sakit, di mana ia didiagnosis menderita "trauma kranioensefalik" yang akan membuatnya absen selama 10-14 hari.

Ini, perlu ditekankan, bukan pertarungan pisau lipat dan sarung tinju antara geng lawan, tetapi ini adalah eskalasi yang benar-benar membingungkan, dan akhir yang aneh bagi musim yang membingungkan di Madrid. Memang, satu hal jika sebuah klub kesulitan di lapangan—bertengkar, melukai rekan setim, dan segala sesuatunya terungkap di publik? Itu masalah yang sama sekali berbeda.

Lalu, apa implikasinya di sini? Madrid sudah lama berada di jalur ini. Sepanjang musim ini, ada pembicaraan tentang perselisihan, konflik internal, dan pengkhianatan. Dan kini, skuad yang paling terpecah belah ini, secara harfiah, telah memilih kekerasan. Gelar juara sudah hilang secara praktis, dan musim panas ini bisa menjadi salah satu yang paling menentukan dalam ingatan baru-baru ini. Oh, dan ada El Clasico yang harus dimainkan sebelum itu. Jika gagal menang, Madrid secara resmi menyerahkan La Liga. Situasi di ibu kota Spanyol saat ini tak bisa lebih buruk lagi...

    Kylian Mbappe dan musim panas yang penuh gejolak pada tahun 2024

    Memang sulit untuk menemukan titik-titik krusial di sini. Namun, melihat garis waktu mungkin merupakan langkah awal yang paling masuk akal. Semua ini sebenarnya dapat ditelusuri kembali ke musim panas 2024, ketika Madrid melakukan satu perekrutan besar: Kylian Mbappe. Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa Mbappe bukanlah penyebab rekan setimnya dirawat di rumah sakit, tetapi kedatangannya memang memicu era ketidakharmonisan di Madrid.

    Sebelum pemain asal Prancis itu bergabung, Madrid adalah tempat yang cukup harmonis; suasananya baik. Vinicius Jr dan Jude Bellingham saling berkolaborasi dan mencetak gol, Rodrygo tampil apik, Carlo Ancelotti memiliki kendali yang kuat atas ruang ganti, para penggemar, dan budaya di sekitar klub. Kehadiran Toni Kroos dan Luka Modric juga membantu dengan pengalaman mereka sebagai pemain senior—dan Dani Carvajal sedang menikmati kebangkitan kariernya di usia 30-an.

    Namun, pada musim panas itu, segalanya berubah. Mbappe datang, dan Kroos pergi. Seorang pemimpin sejati ruang ganti telah pergi, tepat saat seorang superstar yang seperti bom atom masuk. Dan Mbappe memang tidak cocok sejak awal. Ini adalah pemain yang tidak pernah percaya pada konsep 'sistem' atau 'pertahanan'; Mbappe hidup di dunianya sendiri, dan itu cukup bagus, saat Anda memecahkan rekor gol yang dibuat oleh Cristiano Ronaldo. Namun, hal itu tidak benar-benar membawa banyak kemenangan. Madrid tersingkir dari Liga Champions dan menyaksikan Barcelona merebut kembali La Liga. Pada akhirnya, Ancelotti yang frustrasi dengan malas meminta Vinicius dan Mbappe untuk memimpin lini depan dalam formasi 4-4-2 yang tidak benar-benar berhasil.

    Suasana yang tertinggal dari tahun itu, sebenarnya, adalah kampanye memalukan terhadap wasit, di mana Real Madrid TV - yang secara teknis tidak berafiliasi dengan klub itu sendiri - menyusun sebuah propaganda ahli yang menjelaskan mengapa, tepatnya, para wasit itu pro-Barca, dan anti-Madrid. Semuanya terlihat agak kekanak-kanakan.

    Xabi Alonso, sang pelatih yang menimbulkan masalah

    Xabi Alonso, pada saat itu, bisa dibilang sebagai penyelamat. Tim Bayer Leverkusen asuhannya menjadi idaman dunia sepak bola Eropa: muda, teknis, seimbang, dan menyenangkan untuk ditonton. Pelatih asal Spanyol itu telah menggulingkan Bayern Munich dari tahta Bundesliga, dan ia tampaknya sedang melaju kencang menuju kejayaan.

    Madrid merekrutnya lebih awal untuk Piala Dunia Antarklub - meskipun Alonso dilaporkan ingin mengambil pekerjaan itu pada bulan Juli. Itu adalah musim panas yang aneh. Madrid tidak bermain buruk. Namun, mereka juga tidak bermain hebat. Tak ada yang benar-benar terkejut saat Paris Saint-Germain menghancurkan mereka di semifinal Piala Dunia Antarklub. Los Blancos menolak mengirim pemain untuk tugas media setelah pertandingan, dan Alonso dengan tegas menyatakan bahwa tim yang bermain di lapangan bukanlah timnya.

    Namun, tim yang sebenarnya milik Alonso juga tidak hebat. Mantan gelandang Madrid itu meminta terlalu banyak dari tim terlalu cepat. Dia ingin tim yang terdiri dari individu-individu bermain seperti mesin yang terkoordinasi dengan baik. Alonso adalah manajer yang hebat yang suatu hari nanti akan memimpin tim hebat lainnya, tapi dia terlalu banyak mengintervensi tim ini, dan situasi menjadi toksik dengan cepat. Ada perselisihan publik dengan Vinicius dan ketegangan dengan Mbappe. Campuran cedera, kegagalan mengintegrasikan pemain baru, dan, jujur saja, kurangnya keyakinan Alonso di media membuat manajer itu berjuang dalam pertempuran yang sia-sia. Dia pergi pada 12 Januari, sehari setelah kalah dari Barcelona di final Supercopa de Espana. Saat itu, Madrid tertinggal empat poin dari Barca, tetapi telah kalah dari Man City, Liverpool, dan, yang paling mengkhawatirkan, Celta Vigo.

    Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah kekacauan yang dilaporkan terjadi di ruang ganti. Ketidakpuasan Vinicius terlihat jelas. Namun, Alonso terus-menerus dihadapkan pada pertanyaan mengenai suasana, budaya, dan ketidaknyamanan umum. Ia berusaha menjadi seorang pelatih, tetapi diperlakukan seperti pengasuh anak—dan pengasuh yang tidak disukai oleh para pemain.

    Alvaro Arbeloa dan sedikit solusi

    Dan begitulah dimulailah era Álvaro Arbeloa. Ia tampaknya sudah mengerti. Madrid, katanya, adalah Madrid, dan Madrid selalu menang. Dia menghabiskan sebagian besar konferensi pers perdananya untuk meyakinkan dua hal: bahwa dia akan menang, dan bahwa dia akan membuat semua orang senang. Vinicius yang sedang kesal hanya butuh sedikit perhatian, katanya. Dan jika dia hanya mengoper bola ke lapangan, memberi beberapa ide kepada para pemain, dan membiarkan semuanya berjalan secara alami, hasilnya akan datang.

    Itu adalah kebohongan. Meskipun Vini tampak lebih bahagia—pelukan setelah gol melawan Monaco sangat jelas untuk kamera—hasilnya langsung buruk. Dia berada di pinggir lapangan saat Madrid kalah dari Albacete, tim divisi dua, di Piala. Dia memilih susunan pemain penuh dengan pemain akademi, tapi Madrid seharusnya bisa memenangkan pertandingan-pertandingan ini. Dan sejak saat itu, mantan pemain Liverpool itu telah mengelola Los Blancos keluar dari persaingan gelar.

    Arbeloa telah kalah dalam tujuh pertandingan sejak Januari, termasuk kekalahan dari Getafe, Osasuna, dan Mallorca. Poin-poin tambahan juga hilang saat melawan Girona dan Real Betis. Tidak ada yang memalukan dalam kekalahan dari tim Bayern Munich yang sangat bagus di perempat final Liga Champions, tetapi Los Blancos benar-benar kalah telak. Selalu menjadi tanda bahaya bahwa klub tidak pernah mengumumkan apakah mantan bek mereka itu ditunjuk secara permanen atau hanya sementara, dan tidak mungkin ia akan berada di bangku cadangan musim depan.

    Suara latar yang memekakkan telinga

    Kekalahan memang satu hal, tapi keributan di balik layar itu sungguh mengkhawatirkan. Dalam beberapa bulan terakhir, terjadi serangkaian insiden terpisah—baik di lingkup pribadi maupun publik—yang menggambarkan seorang manajer yang gagal mengendalikan ruang ganti, serta para pemain yang benar-benar tidak akur satu sama lain. Pada bulan April, dilaporkan bahwa bek veteran Antonio Rudiger terlibat dalam 'perdebatan sengit' dengan pemain tim utama lainnya. Ia kemudian meminta maaf dan mengundang rekan-rekan setimnya beserta keluarga mereka untuk makan siang.

    Seminggu kemudian, Mbappe berselisih dengan seorang anggota staf pelatih Madrid. Asisten yang tidak disebutkan namanya itu menyebutnya offside dalam sesi latihan. Mbappe tidak terima dengan keputusan tersebut, dan berbicara 'dengan nada marah dan menghina' menurut The Athletic. Perlu dicatat di sini bahwa atlet memang kompetitif, dan insiden semacam ini tidak jarang terjadi di sepak bola. Namun, fakta bahwa insiden-insiden tersebut bocor ke media secara terbuka - di klub yang sudah beracun - sangat mengkhawatirkan (dan tidak ada kabar tentang makan siang permintaan maaf dari Mbappe).

    Mbappe tidak membantu dirinya sendiri awal pekan ini. Ia mengalami cedera ringan saat melawan Real Betis, dan alih-alih menjalani rehabilitasi di pusat latihan, ia pergi berlibur bersama pacarnya ke Italia. Mbappe adalah orang dewasa yang berhak menghabiskan waktunya sesuka hati, namun banyak yang menyoroti bahwa seorang pemain bintang yang menarik diri tidak selalu menjadi langkah terbaik untuk semangat tim.

    Arbeloa kemudian menjauhkan diri dari situasi tersebut: "Semua perencanaan terkait pemain yang cedera diawasi dan dikelola oleh staf medis Madrid, yang merupakan pihak yang memutuskan kapan mereka perlu pergi ke Valdebebas dan kapan tidak," katanya.

    Namun, laporan menunjukkan bahwa ia tidak senang dengan keputusan Mbappe. Ada insiden lain juga. Carvajal, yang masih dalam masa pemulihan dari cedera, tampak mengejek kurangnya kerja keras Trent Alexander-Arnold dalam bertahan saat duduk di bangku cadangan; Bellingham, yang secara mengejutkan menjadi tokoh sampingan dalam drama Madrid tahun ini, menyerang wasit setelah kekalahan di Liga Champions melawan Bayern; Arda Guler mendapat kartu merah yang kontroversial, berdebat dengan ofisial tanpa alasan yang jelas; Enam pemain dilaporkan tidak berbicara dengan manajer.

    Bagaimana hal ini bisa dibiarkan terus berlanjut?

    Dan kini kita kembali ke titik kritis terbaru. Inilah saat ketika situasi benar-benar memuncak. Selalu ada rumor tentang faksi-faksi di ruang ganti saat keadaan menjadi sulit di klub-klub besar; konon ada kelompok yang tidak akur, klik-klik terbentuk, dan beberapa pemain sama sekali diabaikan. Sebagian besar hal itu menjadi bahan obrolan yang menarik di media sosial, tetapi ketika kunjungan ke rumah sakit menjadi tak terhindarkan, semuanya menjadi sangat nyata.

    Pertanyaan besarnya adalah: mengapa situasi ini dibiarkan memburuk begitu lama? Jika kedatangan Mbappe dan musim panas 2024 yang aneh itu begitu beracun, mengapa Madrid gagal mengatasinya? Mungkin jawaban yang benar juga yang paling jelas: Madrid tidak tahu cara kalah. Klub ini selalu dipenuhi karakter-karakter besar, dikelola oleh manajer-manajer besar, dan dijaga keseimbangannya oleh pemimpin-pemimpin cerdas. Tokoh-tokohnya ada di sini, tetapi ego-ego yang diperlukan untuk menjaga segala sesuatunya tetap harmonis sudah tidak ada lagi. Etos Madrid pun adalah bahwa kemenangan menyelesaikan segalanya. Drama itu cukup mudah dihadapi ketika Anda bisa menunjuk ke lemari trofi yang terus bertambah.

    Namun, kenyataannya tetap, Madrid kini dihadapkan pada dua musim tanpa trofi. Mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa cara untuk tidak kalah mungkin adalah dengan mencari sedikit lebih banyak harmoni, menyingkirkan ego, dan fokus pada misi keseluruhan. Memenangkan gelar tidaklah mudah, terutama saat Barcelona tampil kuat di kompetisi domestik dan beberapa tim di Liga Champions berada di level yang lebih tinggi.

    Tentu saja, akhir pekan ini bisa saja menghadirkan skenario mimpi buruk di mana Real kembali menyerahkan gelar liga kepada Blaugrana jika mereka gagal mengalahkan rival abadi mereka di kandang sendiri.

    Musim panas yang penuh ketidakpuasan?

    Lalu bagaimana sekarang? Kabarnya, Florentino Perez, presiden yang kontroversial dan mengendalikan segalanya, telah memunculkan rencana jenius: mempekerjakan kembali Jose Mourinho. Sulit membayangkan solusi yang lebih konyol untuk masalah ini. Yang dibutuhkan Madrid adalah sosok yang bisa menciptakan suasana harmonis, seseorang yang mampu memastikan kekompakan di ruang ganti, sekaligus menerapkan beberapa ide taktis. Yang tidak mereka butuhkan adalah seorang disiplin yang sudah melewati masa jayanya, yang membuat musuh di mana pun ia pergi dan berpotensi semakin memecah belah kelompok yang sudah saling bermusuhan.

    Dan di luar itu? Nah, musim panas ini terasa sangat penting. Masalahnya, Madrid tidak memiliki banyak pemain yang tidak berkontribusi. Tidak ada pemain di skuad yang terasa bisa dibuang begitu saja, dan tidak ada yang benar-benar bisa dijual. Valverde adalah wakil kapten dan kemungkinan akan berharga ratusan juta euro; Tchouameni adalah poros gelandang bertahan; Rudiger dilaporkan akan menandatangani perpanjangan kontrak satu tahun. Satu-satunya yang pasti akan pergi adalah Carvajal, David Alaba, dan Dani Ceballos, yang tidak ada satupun di antaranya adalah pemain inti.

    Jadi, Los Blancos berada di persimpangan jalan. Mereka bisa memilih untuk merombak total—mereka bisa mencoba melepas Vinicius, atau menjual Valverde. Mereka bisa memangkas beban di Eduardo Camavinga atau Brahim Diaz. Ada argumen yang bisa diajukan untuk membakar semuanya habis, merekrut Mourinho, dan melihat apa yang terjadi. Bisa jadi itu adalah Mourinho, Mbappe, dan 10 pemain lain. Atau mungkin ini harus menjadi cara Madrid: berusaha menang dan tidak saling menyalahkan selama prosesnya.

