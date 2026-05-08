Setidaknya sampai saat ini. Masalah ini konon telah memanas sepanjang musim, dan pada Kamis pagi, kita melihat konsekuensinya. Masih belum jelas siapa yang mengatakan apa kepada siapa, dan mengapa semua ini terjadi, tetapi beberapa fakta konkret telah terungkap: Federico Valverde melakukan tekel keras terhadap Aurelien Tchouameni dalam sesi latihan, Tchouameni merasa tersinggung, dan di ruang ganti Valdebebas terjadi semacam perkelahian fisik. Valverde, dalam insiden tersebut, kepalanya terbentur meja, dan harus dilarikan ke rumah sakit, di mana ia didiagnosis menderita "trauma kranioensefalik" yang akan membuatnya absen selama 10-14 hari.

Ini, perlu ditekankan, bukan pertarungan pisau lipat dan sarung tinju antara geng lawan, tetapi ini adalah eskalasi yang benar-benar membingungkan, dan akhir yang aneh bagi musim yang membingungkan di Madrid. Memang, satu hal jika sebuah klub kesulitan di lapangan—bertengkar, melukai rekan setim, dan segala sesuatunya terungkap di publik? Itu masalah yang sama sekali berbeda.

Lalu, apa implikasinya di sini? Madrid sudah lama berada di jalur ini. Sepanjang musim ini, ada pembicaraan tentang perselisihan, konflik internal, dan pengkhianatan. Dan kini, skuad yang paling terpecah belah ini, secara harfiah, telah memilih kekerasan. Gelar juara sudah hilang secara praktis, dan musim panas ini bisa menjadi salah satu yang paling menentukan dalam ingatan baru-baru ini. Oh, dan ada El Clasico yang harus dimainkan sebelum itu. Jika gagal menang, Madrid secara resmi menyerahkan La Liga. Situasi di ibu kota Spanyol saat ini tak bisa lebih buruk lagi...