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ouedraogo el mala nagelsmann IMAGOimago / beautiful sports international

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Apa sebenarnya kesalahan yang dilakukan Said El Mala? Bagaimana menanggapi tersingkirnya Lennart Karl dari Piala Dunia dan pencalonan tambahan Julian Nagelsmann?

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Opinion
USA vs Germany
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Germany
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Germany vs Curacao
Curacao

Ouedraogo menggantikan Karl. Apakah itu akan menjadi pendapat kontroversial? Tidak bagi Julian Nagelsmann, yang kemudian memunculkan pertanyaan: Ada apa dengan pria ini? Atau: Sebenarnya apa yang sedang kita bicarakan di sini? Sebuah komentar.

Tak diragukan lagi, absennya Lennart Karl di Piala Dunia sungguh menyedihkan. Menyedihkan bagi tim dan para pelatihnya, menyedihkan bagi pemuda berusia 18 tahun itu. "Rasanya sungguh menyakitkan tak terkira," tulis Karl di Instagram. Hal ini juga menyedihkan bagi dunia sepak bola dan para penggemarnya.

Keceriaan Karl, keberaniannya yang positif untuk melakukan hal-hal yang pada pandangan pertama (dan terkadang juga kedua) tidak masuk akal, tetapi memberikan kejutan yang luar biasa dan (seringkali) berhasil, pasti akan dirindukan dan tidak diragukan lagi dapat berfungsi sebagai elemen penghubung antara taktik dan semangat, tetapi juga antara para pemain sepak bola dan para penggemar.

  • Tunggu dulu... Sikap santai? Berani dan melakukan hal-hal gila? Bukankah ada satu orang lagi yang punya semua itu?

    Tentu saja, kita bisa menyuarakan pendapat semua orang yang ingin melihat Said El Mala masuk skuad Piala Dunia dan lebih lagi di lapangan. Penggemar Köln misalnya, atau penggemar pemain yang cepat, lincah, dan seru pada umumnya. Dan harus diakui, jumlah mereka mungkin cukup banyak. Mereka juga boleh bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan Said El Mala kepada Nagelsmann sehingga dia begitu mengabaikannya. Saya tidak akan membahasnya di sini, tapi saya mau bilang bahwa saya menikmati permainan El Mala tidak kalah serunya dari Lennart Karl.

    Sudah bisa diduga bahwa Nagelsmann tidak akan memanggil El Mala, dan mungkin dia punya alasan olahraga yang kuat mengapa dia tidak membiarkan pemain muda Köln itu debut di kualifikasi melawan Luksemburg dan mengapa dia tidak sepenuhnya ikut dalam hype seputar pemain berusia 19 tahun itu.

    Dia pasti punya alasan itu, kalau tidak, orang akan meragukan kompetensinya sebagai ahli sepak bola, dan itu sama sekali bukan topik atau niat saya.

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    Skuad Piala Dunia: Hal ini bisa dianggap sebagai "kesalahan fatal" atau "sangat berisiko"

    Tampaknya Nagelsmann tidak melihat nilai tambah secara olahraga pada diri El Mala dan — ini hanya spekulasi! — tidak ada kelebihan lain yang membuatnya layak dibawa ke AS.

    Di sisi lain, ia tampaknya melihat setidaknya satu aspek tersebut pada Assan Ouedraogo, yang sempat melakukan debutnya di kualifikasi Piala Dunia, namun selain itu menjalani musim yang bergelombang akibat cedera. Chris Führich pun tampaknya, meski tampil gemilang dalam seragam VfB, tidak memiliki apa pun dalam portofolionya yang tidak dianggap sudah terpenuhi oleh pemain lain dalam skuad oleh Nagelsmann.

    Hal ini pada gilirannya mengarah ke poin lain yang juga patut dibahas. Jika dilihat secara objektif, skuad DFB saat ini memiliki tiga kiper, di mana kiper utama yang ditunjuk sedang cedera, lima bek tengah, dua bek kiri, delapan gelandang tengah, dua gelandang serang, dua sayap kanan, dan empat penyerang tengah. Bagi yang memperhatikan, akan terlihat: Tidak ada bek kanan dan tidak ada sayap kiri. Jumlah delapan gelandang tengah, entah itu gelandang bertahan, gelandang serang, atau pemain serba bisa yang benar-benar fleksibel, juga mencolok. Dan benar: Ouedraogo juga termasuk di dalamnya.

    Tapi sekali lagi: Nagelsmann dan stafnya tidak akan terbangun di tengah malam dengan keringat bercucuran menjelang pertandingan melawan Curacao dan mengutuk absennya pemain sayap kiri dan bek kanan. Mereka pasti sudah memikirkannya dengan matang. Kalau tidak, mungkin sekarang ada Josha Vagnoman atau El Mala dalam skuad.

    Tentu saja, Anda boleh berpendapat apa pun yang Anda inginkan, misalnya "sangat keliru" atau "sangat berisiko". Namun sekali lagi: Nagelsmann dan rekan-rekannya tidak dengan sengaja memasukkan jebakan ke dalam konsep mereka jika keahlian mereka menyarankan hal lain.

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    Nagelsmann dan Komunikasi: Kasus El Mala, Undav, dan Baumann

    Namun, ini bukanlah pembelaan terhadap keputusan Nagelsmann dalam hal pemilihan pemain, melainkan sebuah pandangan yang bertentangan dengan opini populis yang menyatakan bahwa pelatih tim nasional Jerman itu mungkin sudah benar-benar gila.

    Tidak, Nagelsmann tetap setia pada dirinya sendiri. Misalnya dalam hal kemampuannya yang kurang baik dalam berkomunikasi. Banyak pernyataan selama masa jabatannya, terutama dalam konteks pencalonan Piala Dunia, dapat digunakan untuk menyerangnya. Contohnya adalah penggunaan istilah "prinsip kinerja" yang terlalu luas atau penilaiannya pada bulan Maret terhadap El Mala, yang menurutnya kurang memiliki pengalaman bermain.

    Namun, El Mala tampil dalam semua sepuluh pertandingan Bundesliga untuk Köln sejak 7 Maret, mencetak lima gol dan satu assist. Nagelsmann juga dapat dituduh melakukan komunikasi yang setidaknya kurang tepat dalam kasus Deniz Undav dan dalam isu kiper seputar Oliver Baumann dan Manuel Neuer.

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    Saat berada di bawah tekanan, Julian Nagelsmann cenderung bersikap keras kepala

    Padahal, ungkapan itu sebenarnya kurang tepat. Membuat pernyataan yang saling bertentangan selalu buruk, karena seperti yang diketahui, internet dan para pengamat pelatih tim nasional tidak pernah lupa.

    Gaya Nagelsmann bisa disebut terlalu konfrontatif atau kurang diplomatis. Atau dengan kata lain: Pria berusia 38 tahun ini sering berargumen tanpa alasan yang jelas dari posisi bertahan atau membela diri, dan tidak jarang menyerang secara verbal. Dia akan terhindar dari banyak kritik jika berkomunikasi dengan lebih sederhana. Lebih objektif. Lebih jelas.

    Dengan begitu, ia mungkin bisa meredam isu-isu, mengurangi ruang untuk interpretasi, dan tidak terlalu tertekan.

    Di bawah tekanan, Nagelsmann cenderung bersikap keras kepala.

    Orang hampir mendapat kesan bahwa peluang nominasi El Malas berkurang sebanding dengan besarnya dukungan publik terhadap penyerang muda tersebut.

    Tentu saja, ini hanyalah dugaan atau pendapat.

  • Piala Dunia 2026: Skuad Tim Nasional Jerman

    Pengelompokan pemain menjadi penjaga gawang, pemain bertahan, dan pemain penyerang sesuai dengan pengelompokan yang ditetapkan oleh DFB, yang dalam hal ini tidak membedakan peran-peran berbeda di lini tengah atau menandai pemain sayap.

    Posisi

    Pemain

    Klub

    Nomor punggung

    Penjaga gawang

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Gawang

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Bek

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Bek

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Pertahanan

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Pertahanan

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Pertahanan

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Pertahanan

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Bek

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Pertahanan

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Pertahanan

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Pertahanan

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Pertahanan

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Bek

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Serang

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Serangan

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Serangan

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Serangan

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Serangan

    Assan Ouedragogo

    RB Leipzig

    25

    Serangan

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Serangan

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Serangan

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    19

    Serangan

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Serangan

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Serangan

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11


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