Tampaknya Nagelsmann tidak melihat nilai tambah dari segi performa El Mala dan — ini hanya spekulasi! — tidak ada kelebihan lain yang membuatnya layak dibawa ke AS.

Di sisi lain, ia tampaknya melihat setidaknya satu aspek tersebut pada Assan Ouedraogo, yang sempat melakukan debutnya di kualifikasi Piala Dunia, namun selain itu menjalani musim yang bergelombang akibat cedera. Chris Führich pun tampaknya, meski tampil gemilang dalam seragam VfB, tidak memiliki apa pun dalam portofolionya yang tidak dianggap sudah terpenuhi oleh pemain lain dalam skuad oleh Nagelsmann.

Hal ini pada gilirannya mengarah ke poin lain yang juga patut dibahas. Jika dilihat secara objektif, skuad DFB saat ini memiliki tiga kiper, di mana kiper utama yang ditunjuk sedang cedera, lima bek tengah, dua bek kiri, delapan gelandang tengah, dua gelandang serang, dua sayap kanan, dan empat penyerang tengah. Bagi yang memperhatikan, akan terlihat: Tidak ada bek kanan dan tidak ada sayap kiri. Jumlah delapan gelandang tengah, entah itu gelandang bertahan, gelandang serang, atau pemain serba bisa yang benar-benar fleksibel, juga mencolok. Dan benar: Ouedraogo juga termasuk di dalamnya.

Tapi sekali lagi: Nagelsmann dan stafnya tidak akan terbangun di malam hari dengan keringat bercucuran menjelang pertandingan melawan Curacao dan mengutuk absennya pemain sayap kiri dan bek kanan. Mereka pasti sudah memikirkannya dengan matang. Kalau tidak, mungkin sekarang ada Josha Vagnoman atau El Mala dalam skuad.

Tentu saja, Anda boleh berpendapat sesuka hati, misalnya menyebutnya "sangat keliru" atau "sangat berisiko". Namun sekali lagi: Nagelsmann dan timnya tidak akan dengan sengaja memasukkan jebakan ke dalam konsep mereka jika keahlian mereka menyarankan hal lain.