Bayern Munchen memulai kampanye Liga Champions UEFA mereka dengan kemenangan telak 5-0 atas tim Norwegia, Bodo/Glimt, di Allianz Arena. Tim asuhan Vincent Kompany membongkar blok rendah yang kukuh setelah jeda, dengan mencetak lima gol tanpa balas pada babak kedua untuk memastikan kemenangan dominan.

Jamal Musiala membuka keunggulan sebelum Harry Kane, Alphonso Davies, dan dua gol dari Michael Olise memastikan tiga poin.

Bek Bodo/Glimt, Odin Bjoertuft, menerima kartu merah pada akhir laga akibat pelanggaran terhadap Olise, melengkapi malam yang menyedihkan bagi tim tamu.