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Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

'Apa pun yang terjadi, terjadilah!' Michael Olise yang irit bicara tetap sangat tenang saat Si Mister Nonchalant mencuri perhatian

Bayern Munich
Champions League
M. Olise

Michael Olise memberikan respons datar khasnya selepas laga setelah tampil gemilang dengan dua gol dalam kemenangan 5-0 Bayern Munich atas Bodo/Glimt di Liga Champions. Winger itu terbukti sebagai sosok yang sedikit bicara ketika Tuan Nonchalant mengabaikan penampilan kejam Bayern pada babak kedua.

  • Olise mencuri perhatian saat Bayern menghancurkan Bodo/Glimt

    Bayern Munchen memulai kampanye Liga Champions UEFA mereka dengan kemenangan telak 5-0 atas tim Norwegia, Bodo/Glimt, di Allianz Arena. Tim asuhan Vincent Kompany membongkar blok rendah yang kukuh setelah jeda, dengan mencetak lima gol tanpa balas pada babak kedua untuk memastikan kemenangan dominan.

    Jamal Musiala membuka keunggulan sebelum Harry Kane, Alphonso Davies, dan dua gol dari Michael Olise memastikan tiga poin.

    Bek Bodo/Glimt, Odin Bjoertuft, menerima kartu merah pada akhir laga akibat pelanggaran terhadap Olise, melengkapi malam yang menyedihkan bagi tim tamu.

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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Tuan Nonchalant bereaksi dengan ketenangan datar

    Setelah penampilan dua golnya, Olise memberikan wawancara seusai laga yang santai seperti biasanya. Pemain internasional Prancis itu menegaskan reputasinya sebagai sosok yang minim kata-kata, menepis pertanyaan tentang kesabaran dan penyesuaian taktik dengan ketenangan penuh.

    Saat ditanya apakah Bayern membutuhkan lebih banyak kesabaran musim ini saat menghadapi struktur pertahanan yang rapat, sang winger memberikan respons datar khasnya.

    "Kami bermain dengan cara yang sama dan apa pun yang terjadi, terjadilah," kata Olise dengan santai.


  • Winger ungkap pesan sederhana Kompany saat jeda babak pertama

    Olise juga meremehkan adanya intervensi dramatis saat jeda dari pelatih kepala Kompany. Meski 45 menit pertama berjalan membuat frustrasi, ketika Joshua Kimmich membentur tiang, pesan di ruang ganti tetap sederhana dan penuh kepercayaan.

    Sang winger mencatat bahwa skuad tetap yakin pertandingan akan terbuka dengan sendirinya seiring tim tamu mulai kelelahan.

    "Dia hanya mengatakan agar kami terus bermain seperti yang kami lakukan," jelas Olise. "Pertandingan akan terbuka dan kami akan memanfaatkan peluang kami. Dan kami melakukannya."

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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Bayern membangun momentum jelang lawatan Bundesliga

    Olise menutup wawancara dengan mengungkapkan kepuasan tenangnya terhadap chemistry tim di lapangan. Dua penyelesaian akhirnya yang presisi, termasuk sebuah tendangan melengkung brilian ke pojok atas gawang, memperlihatkan seorang pemain yang sedang beroperasi di puncak performanya.

    Bayern kini kembali mengalihkan fokus ke kompetisi domestik saat mereka bertandang menghadapi Elversberg yang sedang melaju kencang di Bundesliga pada Minggu.

    "Kami semua tahu pergerakan satu sama lain dan bagaimana bermain bersama," tambah Olise. "Saat itu berjalan, hasilnya bagus. Kami senang."

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