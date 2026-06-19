Piala Dunia 2026 dimulai dengan sangat buruk bagi Portugal. Saat menghadapi Republik Demokratik Kongo, juara Eropa 2016 itu hanya mampu bermain imbang 1-1. Terutama sang superstar Ronaldo, yang mengalami hari yang tak ingin diingat. Namun, setelah pertandingan, justru rekan setimnya, Joao Neves, yang menjadi sasaran kemarahan banyak penggemar Ronaldo di media sosial.
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"Apa pun yang kamu lakukan-dia akan selalu lebih baik darimu": Rekan setim Portugal menuai kecaman hebat setelah pernyataannya tentang Cristiano Ronaldo
Para penggemar Ronaldo tampak kurang antusias dengan pernyataan Neves yang sebenarnya tidak berbahaya itu setelah kekalahan memalukan di laga pembuka. Banyak penggemar menganggap pernyataan tersebut terlalu meremehkan pemain yang lima kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Dunia itu. Banyak pengguna menuduh gelandang Paris Saint-Germain tersebut—yang sempat mencetak gol pembuka untuk keunggulan 1-0 saat melawan Kongo—telah bersikap tidak sopan terhadap Ronaldo di kolom komentar postingan Instagram terbarunya. Beberapa di antaranya bahkan melontarkan komentar yang menghina. “Cukup oper bola ke Ronaldo saja. Sesederhana itu,” tulis salah satu pengguna. Pengguna lain berkata: “Sobat, apa pun yang kamu lakukan—dia akan selalu lebih baik darimu.”
Sebelum pertandingan pembuka, Neves sempat menekankan: “Kami tahu apa yang telah dilakukan Cristiano bagi tim kami dan dunia sepak bola. Saya merasakan dari dirinya dan dari pihak kami bahwa dia adalah salah satu dari kami. Dia ada di sini untuk membantu kami. Dia tidak berbeda dari yang lain.” Bahkan setelah skor imbang 1-1, pemain berusia 21 tahun itu hanya menyampaikan kata-kata positif untuk sang legenda penyerang: "Dia ada di sini untuk memberikan kontribusinya. Dia bermain bagus. Saya rasa, seluruh tim bermain bagus."
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Henry mengkritik Ronaldo terkait sebuah insiden: "Tim ini butuh gol, bukan kamu"
Penampilan Ronaldo yang kurang memuaskan saat melawan Kongo tidak luput dari perhatian banyak pengamat. Terutama Thierry Henry, yang bertugas sebagai pakar untuk Fox selama Piala Dunia, yang menyoroti sang bintang Portugal tersebut.
Pemicunya adalah sebuah adegan di mana Ronaldo menyela dan mengambil alih bola setelah umpan silang dari Francisco Conceicao, meskipun Bruno Fernandes sudah menunggu di posisi yang lebih menjanjikan. Tendangan CR7 selanjutnya meleset dari gawang. "Tim ini butuh gol, bukan kamu. Karena dia ingin mencetak gol, dia mengambil umpan itu. Dengan begitu, bek lawan bisa mengawasi kedua pemain lawan sekaligus dan jauh lebih mudah baginya untuk bertahan. Itulah intinya. Kalian sudah melihat reaksi Bruno Fernandes," kata Henry.
Bagi tim Portugal, babak penyisihan grup akan berlanjut pada Selasa melawan Uzbekistan. Tim Uzbekistan kalah 1-3 dalam pertandingan pembuka mereka melawan Kolombia.
Piala Dunia 2026: Klasemen Grup K
# Tim Sp. S U N Gol Selisih Poin 1 Kolombia 1 1 0 0 3:1 2 3 2 Republik Demokratik Kongo 1 0 1 0 1:1 0 1 2 Portugal 1 0 1 0 1:1 0 1 4 Uzbekistan 1 0 0 1 1:3 -2 0