"Apa pun yang kamu lakukan-dia akan selalu lebih baik darimu": Rekan setim Portugal menuai kecaman hebat setelah pernyataannya tentang Cristiano Ronaldo

Para penggemar Ronaldo tampak kurang antusias dengan pernyataan Neves yang sebenarnya tidak berbahaya itu setelah kekalahan memalukan di laga pembuka. Banyak penggemar menganggap pernyataan tersebut terlalu meremehkan pemain yang lima kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Dunia itu. Banyak pengguna menuduh gelandang Paris Saint-Germain tersebut—yang sempat mencetak gol pembuka untuk keunggulan 1-0 saat melawan Kongo—telah bersikap tidak sopan terhadap Ronaldo di kolom komentar postingan Instagram terbarunya. Beberapa di antaranya bahkan melontarkan komentar yang menghina. “Cukup oper bola ke Ronaldo saja. Sesederhana itu,” tulis salah satu pengguna. Pengguna lain berkata: “Sobat, apa pun yang kamu lakukan—dia akan selalu lebih baik darimu.”

Sebelum pertandingan pembuka, Neves sempat menekankan: “Kami tahu apa yang telah dilakukan Cristiano bagi tim kami dan dunia sepak bola. Saya merasakan dari dirinya dan dari pihak kami bahwa dia adalah salah satu dari kami. Dia ada di sini untuk membantu kami. Dia tidak berbeda dari yang lain.” Bahkan setelah skor imbang 1-1, pemain berusia 21 tahun itu hanya menyampaikan kata-kata positif untuk sang legenda penyerang: "Dia ada di sini untuk memberikan kontribusinya. Dia bermain bagus. Saya rasa, seluruh tim bermain bagus."