Nama paling menonjol yang dikaitkan dengan kepindahan ke Etihad adalah winger Chelsea, Neto. Pemain internasional Portugal itu merupakan pemain yang sangat dikenal Maresca dari kebersamaan mereka di London barat. Laporan menyebut City sedang menyiapkan langkah sensasional untuk merekrut pemain internasional Portugal yang ditaksir bernilai £70 juta itu guna memperkuat lini serang mereka, terutama dengan adanya ketidakpastian seputar masa depan opsi lain di sektor sayap..

Saat didesak soal apakah ada pendatang baru yang akan segera datang, sang manajer tetap berhati-hati tetapi optimistis. "Tidak, tidak untuk saat ini," jawabnya ketika ditanya apakah sebuah kesepakatan sudah dekat. "Alasan mengapa saya mengatakan ada hal-hal yang harus dilakukan adalah karena jendela transfer terbuka dan ketika itu terbuka apa pun bisa terjadi. Ya, sekarang baru bulan Agustus dan kemudian mulai September ketika itu ditutup, situasinya benar-benar berbeda."



