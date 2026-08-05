Paul Marriott
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'Apa pun bisa terjadi' - Enzo Maresca mengisyaratkan perekrutan Manchester City seiring rumor transfer Pedro Neto makin menguat
Maresca menanggapi spekulasi transfer
Pelatih baru Manchester City, Maresca, menegaskan bahwa timnya masih aktif di bursa transfer saat mereka berupaya merebut kembali dominasi domestik. Manajer asal Italia itu, yang mengambil alih setelah Pep Guardiola mengakhiri kiprah legendarisnya selama sepuluh tahun, telah melihat beberapa pemain senior hengkang pada musim panas ini.
Berbicara kepada para wartawan jelang laga pramusim City melawan K-League All Stars di Seoul, Maresca menjelaskan situasi saat ini. "Untungnya, ini adalah skuad yang tidak perlu melakukan banyak hal," katanya. "Pada saat yang sama, seperti yang sudah kita ketahui, klub kehilangan pemain-pemain penting dari segi pengalaman seperti Bernardo [Silva], John [Stones], Nathan [Ake], pemain-pemain yang berbeda. Jadi tentu saja, ada hal-hal yang perlu kami lakukan."
- AFP
Neto masuk radar
Nama paling menonjol yang dikaitkan dengan kepindahan ke Etihad adalah winger Chelsea, Neto. Pemain internasional Portugal itu merupakan pemain yang sangat dikenal Maresca dari kebersamaan mereka di London barat. Laporan menyebut City sedang menyiapkan langkah sensasional untuk merekrut pemain internasional Portugal yang ditaksir bernilai £70 juta itu guna memperkuat lini serang mereka, terutama dengan adanya ketidakpastian seputar masa depan opsi lain di sektor sayap..
Saat didesak soal apakah ada pendatang baru yang akan segera datang, sang manajer tetap berhati-hati tetapi optimistis. "Tidak, tidak untuk saat ini," jawabnya ketika ditanya apakah sebuah kesepakatan sudah dekat. "Alasan mengapa saya mengatakan ada hal-hal yang harus dilakukan adalah karena jendela transfer terbuka dan ketika itu terbuka apa pun bisa terjadi. Ya, sekarang baru bulan Agustus dan kemudian mulai September ketika itu ditutup, situasinya benar-benar berbeda."
Dalam komunikasi setiap hari
City sudah menunjukkan kekuatan finansialnya dengan merampungkan kesepakatan senilai £116 juta yang menjadi rekor klub untuk Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Gelandang berusia 23 tahun itu menjadi investasi besar pertama pada era Maresca, tetapi kepergian bintang-bintang lain membuat para penggemar menginginkan lebih. Secara khusus, klub telah mengidentifikasi bintang Chelsea itu sebagai calon pengganti winger Savinho yang menuju Tottenham, yang sedang mencari waktu bermain yang lebih reguler.
Maresca menegaskan bahwa ia bekerja erat dengan direktur sepakbola Hugo Viana dan CEO Ferran Soriano untuk melewati pekan-pekan terakhir bursa transfer. "Hugo ada di sini dan Ferran juga ada di sini," tambah pria Italia itu. "Kami hanya mencoba berbicara dari hari ke hari untuk melihat apakah kami perlu melakukan sesuatu. Seperti yang sudah saya katakan, sudah pasti ada hal-hal yang perlu kami lakukan, tetapi kami berkomunikasi setiap hari."
- Getty Images Sport
Fokus pada peningkatan taktis
Di atas lapangan, Maresca masih beradaptasi setelah kekalahan pramusim dari Inter Milan di Hong Kong. Meski kalah, ia tetap fokus menerapkan filosofinya. "Penting sejak hari pertama untuk mencoba menanamkan ide-ide baru dan hal-hal baru," jelasnya. "Penting bahwa dari hari ke hari, tetapi terutama dari pertandingan ke pertandingan, Anda bisa melihat selama pertandingan hal-hal yang Anda kerjakan dari hari ke hari.
"Sebagai contoh, pertandingan pertama melawan Inter Milan, tentu ada banyak hal yang bisa kami lakukan dengan lebih baik. Tetapi hal utamanya adalah saya mulai melihat hal-hal yang mulai kami kerjakan sejak hari pertama."
Sang manajer menyadari bahwa standar di City tetap sangat tinggi saat mereka bersiap untuk laga pembuka Premier League melawan Bournemouth.
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