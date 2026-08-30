Simeone akhirnya mengakui bahwa Atletico bisa menghadapi krisis di akhir bursa transfer terkait masa depan Alvarez. Penyerang timnas Argentina itu menjadi salah satu pemain yang absen dari skuad pada hari pertandingan saat Atleti meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla pada Sabtu, hasil yang membawa mereka ke puncak klasemen La Liga. Terlepas dari hasil positif di lapangan, narasi yang mengelilingi klub tetap didominasi oleh masa depan striker andalan mereka, yang dilaporkan mendorong kepindahan dari ibu kota Spanyol.

Berbicara kepada Movistar+ setelah kemenangan atas Sevilla, Simeone berbicara terus terang tentang sifat bursa transfer yang dinamis. "Saya tidak mengatakan ini sekarang karena Julian, tetapi saya selalu mengatakan bahwa sesuatu selalu bisa terjadi. Setiap tahun saya mengatakannya," jelas bos Atleti itu. "Ini sepakbola dan sesuatu selalu bisa terjadi, tetapi saya tidak mengatakan ini karena alasan khusus apa pun."