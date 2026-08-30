AFP
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'Apa pun bisa terjadi' - Diego Simeone buka peluang untuk kepergian dramatis Julian Alvarez di tengah minat kuat Arsenal dan Barcelona
Simeone angkat bicara soal ketidakpastian Alvarez
Simeone akhirnya mengakui bahwa Atletico bisa menghadapi krisis di akhir bursa transfer terkait masa depan Alvarez. Penyerang timnas Argentina itu menjadi salah satu pemain yang absen dari skuad pada hari pertandingan saat Atleti meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla pada Sabtu, hasil yang membawa mereka ke puncak klasemen La Liga. Terlepas dari hasil positif di lapangan, narasi yang mengelilingi klub tetap didominasi oleh masa depan striker andalan mereka, yang dilaporkan mendorong kepindahan dari ibu kota Spanyol.
Berbicara kepada Movistar+ setelah kemenangan atas Sevilla, Simeone berbicara terus terang tentang sifat bursa transfer yang dinamis. "Saya tidak mengatakan ini sekarang karena Julian, tetapi saya selalu mengatakan bahwa sesuatu selalu bisa terjadi. Setiap tahun saya mengatakannya," jelas bos Atleti itu. "Ini sepakbola dan sesuatu selalu bisa terjadi, tetapi saya tidak mengatakan ini karena alasan khusus apa pun."
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Arsenal dan Barcelona dalam kewaspadaan tinggi
Perburuan untuk Alvarez kian memanas seiring waktu terus berjalan menuju tenggat hari Selasa. Barcelona sudah lama disebut meminati mantan pemain Manchester City itu, tetapi keterbatasan finansial di Camp Nou telah mempersulit potensi kesepakatan apa pun. Hal ini membuka peluang bagi minat dari Premier League, dengan Arsenal sedang berdiskusi soal Alvarez ketika Mikel Arteta ingin menambah daya gedor kelas dunia ke lini serangnya. Arsenal dikabarkan memantau situasi ini dengan saksama, terutama setelah Alvarez absen dari sesi latihan menjelang pertandingan akhir pekan.
Hubungan Alvarez dengan para pendukung klub belakangan ini memburuk. Sang striker mendapat cemoohan yang terdengar jelas dari sebagian penonton tuan rumah setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Villarreal, dan absennya dia dari latihan setelah itu semakin memanaskan spekulasi bahwa waktunya di Madrid akan segera berakhir.
Baena tampil ke depan saat sang striker absen
Sementara saga Alvarez terus memanas di latar belakang, Alex Baena muncul sebagai jimat baru bagi tim asuhan Simeone. Pemain internasional Spanyol itu, yang baru saja menjalani kampanye Piala Dunia yang sukses dengan menjadi starter dalam tujuh dari delapan laga, menampilkan permainan kelas master melawan Sevilla. Baena mencetak dua gol dan memberikan percikan kreativitas yang terkadang kurang dimiliki Atleti dalam beberapa musim terakhir. Penampilannya menjadi pengingat bahwa hidup bisa terus berjalan tanpa Alvarez, meski Simeone tanpa ragu lebih memilih mempertahankan kedua talenta itu untuk kampanye Liga Champions yang akan datang.
"Dia tidak seimbang - tahun lalu dia memulai di level yang sangat bagus dan kami bisa menempatkannya di mana saja, dan dia akan selalu merespons," kata Simeone. "Kepercayaan diri, rasa aman, kegembiraan, dan aspek emosional dari Piala Dunia sangat baik untuknya, dan hari ini saya mengatakan kepadanya bahwa ini akan membantu meningkatkan semua yang dia miliki. Dia adalah pembeda dan kami melihatnya di level itu. Dia menunjukkan itu hari ini, dan kami akan menuntut level itu darinya."
- Getty Images
Hari-hari krusial menanti Atleti
48 jam ke depan akan sangat menentukan bagi musim Atletico. Klub itu akan menghadapi Athletic Club dalam pertandingan La Liga berikutnya sebelum melakoni laga pembuka Liga Champions kontra Liverpool pada 9 September. Apakah Alvarez akan menjadi bagian dari perjalanan itu masih menjadi pertanyaan bernilai jutaan euro. Laporan menyebutkan bahwa Atletico telah menetapkan tenggat tegas bagi sang penyerang untuk memperjelas niatnya, dengan menginginkan jawaban pasti sebelum akhir hari ini guna menghindari kepanikan mencari pengganti tepat pada hari terakhir bursa transfer.
Jika Alvarez pergi, itu akan menjadi pukulan besar bagi kedalaman lini serang Atleti, terutama mengingat catatan golnya musim lalu. Namun, kemunculan Baena dan performa konsisten Ademola Lookman, yang juga mencetak gol melawan Sevilla, memberi semacam jaminan.
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