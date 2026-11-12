Perubahan tampaknya akan terjadi di stadion yang dijuluki ‘Teater Impian’ menyusul awal yang lambat pada musim 2026/27. Optimisme tinggi menjelang musim baru, setelah finis di posisi ketiga dan mengamankan tiket ke Liga Champions musim lalu. Namun, aktivitas transfer sepanjang musim panas kurang memuaskan.

United kini menanggung akibat dari kegagalan memperkuat skuad secara memadai dan mengatasi persoalan yang paling mendesak. Mereka terus kebobolan dengan frekuensi yang mengkhawatirkan, yakni 15 gol dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Kemenangan penuh perjuangan 3-2 atas Roma di kompetisi Eropa sempat memunculkan harapan akan kebangkitan. Namun, tim asuhan Carrick dua kali tertinggal dengan selisih dua gol saat menghadapi Aston Villa pada laga terakhir sebelum akhirnya menyelamatkan hasil imbang dramatis 4-4.

Pertandingan itu tampaknya menjadi titik akhir bagi sosok yang menangani tim dari bangku cadangan. United siap membawa Pochettino kembali ke sepakbola Inggris setelah dua tahun menangani Amerika Serikat, termasuk pada putaran final Piala Dunia 2026 yang digelar di negara tersebut.

Pria berusia 54 tahun itu sangat mengenal Liga Primer dan tekanan besar yang menyertainya, setelah sebelumnya berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar di Paris Saint-Germain.

Pengalaman di Prancis itu telah mempersiapkan pria asal Amerika Selatan tersebut untuk tantangan terbesarnya di Manchester. Jelas ada banyak hal yang harus ia benahi pada klub besar yang tengah terpuruk dan terseret ke persaingan sengit untuk menghindari degradasi.