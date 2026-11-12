Apa prioritas utama Mauricio Pochettino di Manchester United? Morgan Schneiderlin menjelaskan tugas pertama terkait Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe bagi pelatih USMNT yang akan hengkang
Pochettino telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United
Laporan terbaru menunjukkan bahwa kesepakatan prinsip telah tercapai dengan pelatih yang juga pernah menangani Tottenham di Inggris, yang dibawanya ke final Liga Champions, serta Chelsea.
United belum secara resmi memberhentikan Carrick, yang awalnya mengambil alih kendali tim sebagai pelatih sementara musim lalu, dari jabatannya di Manchester. Hal itu dianggap hanya tinggal menunggu waktu, dengan Manchester United berupaya menyiapkan pengganti sebelum memecatnya.
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Pochettino pernah menangani Tottenham Hotspur, Chelsea, dan PSG.
Perubahan tampaknya akan terjadi di stadion yang dijuluki ‘Teater Impian’ menyusul awal yang lambat pada musim 2026/27. Optimisme tinggi menjelang musim baru, setelah finis di posisi ketiga dan mengamankan tiket ke Liga Champions musim lalu. Namun, aktivitas transfer sepanjang musim panas kurang memuaskan.
United kini menanggung akibat dari kegagalan memperkuat skuad secara memadai dan mengatasi persoalan yang paling mendesak. Mereka terus kebobolan dengan frekuensi yang mengkhawatirkan, yakni 15 gol dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.
Kemenangan penuh perjuangan 3-2 atas Roma di kompetisi Eropa sempat memunculkan harapan akan kebangkitan. Namun, tim asuhan Carrick dua kali tertinggal dengan selisih dua gol saat menghadapi Aston Villa pada laga terakhir sebelum akhirnya menyelamatkan hasil imbang dramatis 4-4.
Pertandingan itu tampaknya menjadi titik akhir bagi sosok yang menangani tim dari bangku cadangan. United siap membawa Pochettino kembali ke sepakbola Inggris setelah dua tahun menangani Amerika Serikat, termasuk pada putaran final Piala Dunia 2026 yang digelar di negara tersebut.
Pria berusia 54 tahun itu sangat mengenal Liga Primer dan tekanan besar yang menyertainya, setelah sebelumnya berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar di Paris Saint-Germain.
Pengalaman di Prancis itu telah mempersiapkan pria asal Amerika Selatan tersebut untuk tantangan terbesarnya di Manchester. Jelas ada banyak hal yang harus ia benahi pada klub besar yang tengah terpuruk dan terseret ke persaingan sengit untuk menghindari degradasi.
Apa masalah pertama yang perlu ditangani Pochettino?
Saat ditanya apa yang akan menjadi prioritas utama Pochettino jika ia benar-benar setuju menangani United, Schneiderlin, yang berbicara dalam kerja sama dengan ComeOn, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir prioritas utamanya adalah mengembalikan identitas klub. Tentu saja, itu mudah diucapkan tetapi lebih sulit dilakukan.
“Seperti yang bisa Anda lihat dari tim-tim yang pernah ditanganinya, dan karena saya mengenalnya, Mauricio Pochettino tidak menginginkan pemain dengan ego besar di dalam tim. Ia menginginkan pemain yang mau berjuang untuknya, untuk klub, untuk lambang klub, dan untuk para suporter. Saya pikir itulah yang akan ia coba terapkan.
“Ketika ia melihat pemain yang menempatkan ego pribadinya di atas klub, saya pikir ia akan memastikan pemain itu pergi. Ia pernah menangani pemain-pemain dengan ego besar di Paris Saint-Germain, dan itu tidak mudah.
“Saat itu, sangat sulit baginya menangani Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, dan pemain-pemain sekaliber mereka. Ia lebih merupakan pelatih yang membangun budaya, skuad, dan tim yang akan bekerja sangat keras bersama-sama.
“Saya pikir itulah yang akan ia ubah, dengan membangun fondasi bersama para pemain yang percaya pada sistemnya.”
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Kepemilikan dan dewan direksi Manchester United menuai kritik
Semua pihak di United perlu memiliki pandangan yang sama. Miskomunikasi turut menyebabkan kesulitan yang kini dialami tim secara keseluruhan. Banyak kritik ditujukan kepada keluarga Glazer selaku pemilik klub, serta CEO Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox.
Kini, mereka bertugas memastikan sosok berikutnya yang menduduki kursi panas pelatih itu adalah orang yang paling tepat. Pochettino telah diidentifikasi sebagai kandidat tersebut, dan ia harus membuktikan bahwa dirinya mampu membalikkan nasib klub yang mengalami kemunduran lagi.
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