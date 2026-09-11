Bek sayap Inggris Archie Brown menampilkan performa Player of the Match saat Fenerbahce menandai kembalinya mereka ke Liga Champions UEFA dengan hasil imbang 1-1 melawan Roma. Bryan Cristante membuka keunggulan untuk tim tamu lewat tembakan mendatar dari jarak 18,3 meter pada babak pertama.

Tak lama setelah jeda, Brown yang berusia 24 tahun mencungkil bola melewati Mile Svilar setelah menerima umpan cerdik dari Mason Greenwood untuk menyamakan kedudukan.

Meski ada tekanan pada babak kedua dan masuknya Romelu Lukaku dari bangku cadangan, kedua tim tidak mampu mencetak gol kemenangan di akhir laga.