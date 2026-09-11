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'Apa maksudmu mengundurkan diri?!' - Archie Brown benar-benar tak percaya saat wawancara usai pertandingan berubah liar
Brown bersinar saat Fenerbahce menahan imbang Roma
Bek sayap Inggris Archie Brown menampilkan performa Player of the Match saat Fenerbahce menandai kembalinya mereka ke Liga Champions UEFA dengan hasil imbang 1-1 melawan Roma. Bryan Cristante membuka keunggulan untuk tim tamu lewat tembakan mendatar dari jarak 18,3 meter pada babak pertama.
Tak lama setelah jeda, Brown yang berusia 24 tahun mencungkil bola melewati Mile Svilar setelah menerima umpan cerdik dari Mason Greenwood untuk menyamakan kedudukan.
Meski ada tekanan pada babak kedua dan masuknya Romelu Lukaku dari bangku cadangan, kedua tim tidak mampu mencetak gol kemenangan di akhir laga.
- ZUMA Press Wire
Bek asal Inggris terkejut dengan kepergian manajer
Saat para pemain merayakan hasil tersebut di ruang ganti, pelatih kepala veteran Ismail Kartal datang ke konferensi persnya dan secara tak terduga mengumumkan pengunduran dirinya. Kabar itu sampai kepada Brown secara langsung di mixed zone ketika para jurnalis membocorkan berita tersebut dalam wawancara pascalaga miliknya.
Tim kamera menangkap kebingungan total di wajah mantan pemain akademi Derby County itu saat ia menoleh kepada penerjemah timnya.
"Apa maksudmu mengundurkan diri? Apa? Sebagai pelatih? Saya sama sekali tidak tahu soal ini!" seru Brown dengan tidak percaya.
Sentuhan presiden menambah drama di Istanbul
Kekacauan setelah pertandingan mengambil babak dramatis lain tak lama setelah pengumuman Kartal. Presiden Fenerbahce Aziz Yildirim langsung turun tangan, secara terbuka menolak menerima pernyataan pengunduran diri sang manajer dalam upaya meyakinkannya untuk bertahan.
Dengan fokus ketat pada penampilannya di lapangan kepada UEFA, Brown memuji kebangkitan skuad pada babak kedua saat menghadapi lawan berkualitas tinggi.
"Saya sangat senang, itu gol yang penting dan kami pantas mendapatkannya," kata Brown. "Kami punya banyak peluang dan mungkin seharusnya menang. Setelah semuanya mulai klop, kami mengendalikan sebagian besar babak kedua."
- Getty Images
Fenerbahce mengalihkan fokus ke Aston Villa
Dengan ketidakpastian administratif yang masih berlangsung, Fenerbahce harus segera berbenah menjelang rangkaian jadwal yang berat. Tim asal Turki itu melanjutkan kampanye mereka di Eropa pada 14 Oktober dengan lawatan menghadapi tim Premier League, Aston Villa.
Brown tetap yakin bahwa penampilan mereka pada babak kedua melawan Roma memberi tim fondasi yang kuat untuk dibangun dalam kompetisi ini.
"Itu adalah pertandingan yang sulit melawan tim bagus dengan banyak pemain berkualitas," tambah Brown. "Itu jelas sesuatu yang bisa dibangun. Kami beralih ke laga berikutnya untuk mencoba meraih tiga poin."
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