Setiap kali ia melangkah ke lapangan, Zavier Gozo seolah-olah menjawab pertanyaan baru mengenai potensinya. Pemain sayap berusia 19 tahun ini tampak terus berkembang dari minggu ke minggu dan saat ini mulai menonjol sebagai bintang baru musim MLS. Ada peluang yang cukup besar baginya untuk menjadi bintang baru Tim Nasional Pria AS musim panas ini, karena Gozo terus berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Hal ini tampak mustahil beberapa bulan yang lalu, tetapi kini tampaknya mungkin bahwa Gozo, yang belum pernah bermain untuk USMNT, dapat berperan dalam turnamen musim panas ini.

Namun, di antara semua pertanyaan yang dia jawab, ada satu yang mendominasi segala hal yang Gozo lakukan: apa selanjutnya? Ini adalah pertanyaan besar bagi klub dan negaranya, karena Gozo tampaknya memiliki dunia di kakinya di kedua sisi. Jawabannya, bagaimanapun, rumit. Langkah selanjutnya Gozo sama sekali tidak pasti.

Dia tahu apa yang dia inginkan. Dalam wawancara dengan Apple TV baru-baru ini, Gozo mengatakan bahwa dia berharap bisa bermain di Eropa musim panas ini. Dia yakin sudah siap untuk level berikutnya, dan sumber-sumber mengatakankepada GOAL bahwabeberapa klub di level tersebut juga yakin.

"Saya ingin melanjutkan bersama RSL selama dua bulan ke depan, dan pada jendela transfer musim panas, saya ingin pergi ke Eropa," kata Gozo kepada Apple TV. "Itu telah menjadi impian saya sejak saya bisa mengingatnya. Saya pikir itu waktu yang sempurna bagi saya untuk mengambil langkah berikutnya, dan jika saya mendapat kesempatan itu, saya 100 persen ingin mengambilnya."

Namun, hal itu tidak akan mudah. Meskipun banyak klub yang tertarik, sumber-sumber mengatakan kepada GOAL bahwa mungkin akan terjadi kebuntuan dalam hal harga. Real Salt Lake tidak terlalu bersemangat untuk melepas Gozo, meskipun ia tertarik untuk menguji kemampuannya di level yang baru.

Lalu, bagaimana selanjutnya? GOAL mengulas langkah-langkah potensial Gozo ke depan, di mana ia mungkin akan berlabuh, apa saja yang perlu terjadi agar hal itu terwujud, serta berbagai kendala yang bisa menentukan masa depannya baik di level klub maupun tim nasional.