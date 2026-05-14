Apa langkah selanjutnya bagi Zavier Gozo? Meskipun mendapat minat yang besar dari Eropa, pemain Real Salt Lake dan calon bintang Tim Nasional AS ini menghadapi masa depan yang tak pasti seiring dengan semakin gencarnya desakan agar ia bergabung dengan skuad Piala Dunia

Zavier Gozo ingin bermain di Eropa, dan klub-klub sedang mengamatinya. Namun, menurut sumber yang diwawancarai GOAL, harga jual yang sangat tinggi dari RSL serta kemungkinan pemanggilan ke timnas AS untuk Piala Dunia bisa memengaruhi langkah selanjutnya.

Setiap kali ia melangkah ke lapangan, Zavier Gozo seolah-olah menjawab pertanyaan baru mengenai potensinya. Pemain sayap berusia 19 tahun ini tampak terus berkembang dari minggu ke minggu dan saat ini mulai menonjol sebagai bintang baru musim MLS. Ada peluang yang cukup besar baginya untuk menjadi bintang baru Tim Nasional Pria AS musim panas ini, karena Gozo terus berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Hal ini tampak mustahil beberapa bulan yang lalu, tetapi kini tampaknya mungkin bahwa Gozo, yang belum pernah bermain untuk USMNT, dapat berperan dalam turnamen musim panas ini.

Namun, di antara semua pertanyaan yang dia jawab, ada satu yang mendominasi segala hal yang Gozo lakukan: apa selanjutnya? Ini adalah pertanyaan besar bagi klub dan negaranya, karena Gozo tampaknya memiliki dunia di kakinya di kedua sisi. Jawabannya, bagaimanapun, rumit. Langkah selanjutnya Gozo sama sekali tidak pasti.

Dia tahu apa yang dia inginkan. Dalam wawancara dengan Apple TV baru-baru ini, Gozo mengatakan bahwa dia berharap bisa bermain di Eropa musim panas ini. Dia yakin sudah siap untuk level berikutnya, dan sumber-sumber mengatakankepada GOAL bahwabeberapa klub di level tersebut juga yakin.

"Saya ingin melanjutkan bersama RSL selama dua bulan ke depan, dan pada jendela transfer musim panas, saya ingin pergi ke Eropa," kata Gozo kepada Apple TV. "Itu telah menjadi impian saya sejak saya bisa mengingatnya. Saya pikir itu waktu yang sempurna bagi saya untuk mengambil langkah berikutnya, dan jika saya mendapat kesempatan itu, saya 100 persen ingin mengambilnya."

Namun, hal itu tidak akan mudah. Meskipun banyak klub yang tertarik, sumber-sumber mengatakan kepada GOAL bahwa mungkin akan terjadi kebuntuan dalam hal harga. Real Salt Lake tidak terlalu bersemangat untuk melepas Gozo, meskipun ia tertarik untuk menguji kemampuannya di level yang baru.

Lalu, bagaimana selanjutnya? GOAL mengulas langkah-langkah potensial Gozo ke depan, di mana ia mungkin akan berlabuh, apa saja yang perlu terjadi agar hal itu terwujud, serta berbagai kendala yang bisa menentukan masa depannya baik di level klub maupun tim nasional.

  Real Salt Lake v Portland Timbersgetty Images Sport

    Minat Eropa

    Dunia sepak bola Amerika mulai menaruh perhatian pada Gozo musim ini. Setelah mencetak empat gol dan memberikan tiga assist pada tahun 2025—musim pertamanya bersama tim utama RSL—ia tampil gemilang di awal musim 2026. Dalam 12 pertandingan saja, pemain sayap berusia 19 tahun ini sudah mengoleksi lima gol dan empat assist, termasuk dua gol dalam kemenangan Rabu lalu atas Houston Dynamo.

    Bahkan sebelum gol-gol pada Rabu itu, Eropa juga telah mengawasi Gozo dengan cermat.

    Sumber-sumber memberitahu GOAL bahwa Aston Villa, Real Sociedad, Lyon, Atletico Madrid, dan Hoffenheim termasuk di antara klub-klub yang baru-baru ini menunjukkan minat pada bintang muda ini, yang tak kekurangan peminat. GOAL mengonfirmasi pada Februari bahwa Villa dan Atleti, bersama Monaco dan Villarreal, termasuk di antara klub-klub yang telah tertarik untuk merekrutnya bahkan sebelum musim MLS dimulai. Awal musim yang kuat ini hanya semakin menarik perhatian di lima liga top Eropa.

    Namun, pindah ke Eropa tidak akan mudah, meskipun itu adalah apa yang Gozo katakan sebagai keinginannya. Menyusun kesepakatan akan sulit karena RSL sangat ingin mempertahankan bintang lokal mereka.

  Zavier Gozo, Real Salt LakeRob Gray-Imagn Images

    Hal-hal yang perlu dipersiapkan saat pindah rumah

    Meskipun minat dari luar negeri tidak sedikit, Real Salt Lake, untuk saat ini, tampaknya tidak terlalu berminat untuk melepasnya.

    Sumber-sumber mengatakan kepada GOAL bahwa klub berharap dapat mempertahankan Gozo setidaknya hingga akhir musim MLS. Logika tersebut sebagian didasari oleh apa yang terjadi pada klub pada tahun 2024. Pada musim panas itu, RSL menjual penyerang Kolombia Andres Gomez ke Stade Rennais di tengah musim, hanya untuk kalah di babak pertama playoff melawan Minnesota United. Tujuannya, karenanya, adalah mempertahankan skuad saat ini, terutama setelah awal musim yang kuat yang membuat klub berada di peringkat keempat di Konferensi Barat yang sangat kompetitif. Pemilik baru klub, Miller Sports + Entertainment, juga sangat mengagumi Gozo dan bintang lainnya, Diego Luna, dan idealnya ingin membangun tim di sekitar duo tersebut ke depannya.

    “Memiliki Gozo adalah hal yang hebat, dan ketika dia pindah ke level yang lebih tinggi, itu akan fantastis baginya,” kata direktur olahraga RSL, Kurt Schmid, kepada Salt Lake Tribune. “Tapi sebagai klub, tugas kami adalah memastikan bahwa ketika dia melakukannya, kami memiliki Gozo berikutnya atau siapa pun yang akan menggantikannya sehingga kami dapat terus mengembangkan pemain. Dan itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.”

    Penjualan Gomez menghasilkan biaya rekor klub sekitar $11 juta awalnya, ditambah $2 juta dalam bentuk bonus. Akan dibutuhkan jumlah yang jauh lebih besar dari itu bagi RSL untuk melepas Gozo. Tahun lalu, Gozo menjadi incaran Anderlecht, Copenhagen, dan FC Midtjylland dengan biaya sekitar $4-5 juta. Kemudian, seiring dia terus menonjol, Aston Villa masuk dengan tawaran sekitar $8 juta. Sumber mengatakan kepada GOAL pada Februari bahwa, saat itu, RSL mencari angka antara $10-13 juta untuk Gozo, yang setidaknya akan mendekatkan remaja itu ke rekor penjualan klub. Angka tersebut kini telah naik.

    Kini, sumber mengatakan bahwa RSL akan meminta angka mendekati $20 juta untuk melepas bintang lokal tersebut, yang berpotensi membuat sang winger tidak bisa pindah sama sekali musim panas ini. Tawaran di kisaran tujuh digit kemungkinan besar tidak akan ditanggapi oleh RSL. Namun, sedikit klub di dunia yang mampu mengeluarkan dana delapan digit untuk seorang remaja berbasis MLS dengan pengalaman di level teratas kurang dari 50 pertandingan.

    Hanya tiga pemain MLS yang pernah dijual dengan harga di kisaran $20 juta: Miguel Almiron, Thiago Almada, dan Ricardo Pepi. Sebagai perbandingan, Brenden Aaronson menandatangani kontrak dengan RB Salzburg dengan biaya $6,5 juta, sementara Daryl Dike dibeli oleh West Brom seharga $9,5 juta pada 2022. Baru-baru ini, pada musim dingin lalu, Charlotte FC menjual striker USMNT Patrick Agyemang seharga sekitar $8 juta, namun angka tersebut bisa naik menjadi $10 juta berdasarkan klausul tambahan.

    Sumber-sumber mengatakan kepada GOAL bahwa harga tersebut bisa menjadi hambatan yang signifikan bagi Gozo, yang memang ingin melanjutkan perkembangannya di Eropa. Dia juga sudah mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan hal itu.

  Real Salt Lake v Houston Dynamo FCGetty Images Sport

    Hubungan dengan Pantai Gading

    Hubungan Gozo dengan Pantai Gading memang tak bisa diabaikan. Nama tengahnya, Didier, sudah menjadi petunjuk yang jelas. Ayahnya memberinya nama tengah itu sebagai bentuk penghormatan kepada Didier Drogba, salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola.

    "Oh, itu pasti terkait dengan Drogba," kata Gozo kepada GOAL tahun lalu. "Itu pasti dinamai sesuai namanya. Ayah saya sangat menyukai Drogba. Dia adalah pemain favoritnya, jadi itu pasti dipengaruhi olehnya.

    Hubungan dengan Pantai Gading tidak berhenti di situ. Sumber-sumber memberitahu GOAL bahwa Gozo sedang dalam proses mendapatkan paspor Pantai Gading. Federasi telah menghubungi agennya dan tertarik pada winger berusia 19 tahun ini. Namun, Gozo tetap fokus pada timnas AS saat ini, dan upaya mendapatkan paspor Pantai Gading sebagian besar untuk memberinya opsi, terutama di level klub.

    Perjanjian Cotonou memungkinkan pemain dari banyak negara Afrika, Karibia, dan Pasifik untuk dianggap memenuhi syarat UE di Ligue 1, yang berarti mereka tidak dihitung dalam kuota empat pemain asing untuk pemain non-UE. Mendapatkan paspor Pantai Gading, karenanya, akan membuat Gozo menjadi tambahan yang lebih menarik bagi tim Prancis, yang tidak perlu menghitungnya sebagai pemain asing.

    Namun, semua ini menjadi fokus setelah Piala Dunia. Saat ini, Gozo masih memiliki peluang untuk bermain di turnamen besar musim panas ini.

  TOPSHOT-FBL-U-20-WORLD CUP-USA-FRA

    Harapan untuk Piala Dunia?

    Asisten pelatih USMNT, Jesus Perez, baru-baru ini hadir dalam pertandingan RSL melawan FC Dallas. Ia tidak secara langsung mengatakannya, tetapi ia memberi isyarat bahwa Gozo termasuk di antara pemain yang ia perhatikan.

    “[Ada] beberapa pemain, pemain muda di kedua tim hari ini,” kata Perez kepada Apple TV. “Sangat penting bagi kami untuk memantau beberapa di antaranya. Jelas, Luna adalah pemain yang telah bermain lebih banyak bersama kami, tetapi ada beberapa pemain lain yang menarik perhatian kami, dan penting bagi kami untuk hadir di sini hari ini.”

    Gozo bukanlah satu-satunya pemain muda Amerika yang menarik perhatian. Remaja New York Red Bulls, Julian Hall, menjadi pencetak hat-trick termuda dalam sejarah MLS dengan tiga golnya pada Rabu malam. Cavan Sullivan juga mencetak gol MLS pertamanya pada Rabu. Adri Mehmeti berkembang pesat sebagai gelandang bersama Red Bulls, sementara Mathis Albert baru-baru ini melakukan debutnya di luar negeri bersama Borussia Dortmund.

    Namun, Gozo lah yang saat ini paling menjadi sorotan. Seruan untuk memasukkannya ke skuad Piala Dunia musim panas ini semakin kencang, terutama karena kurangnya sayap berkualitas tinggi di skuad USMNT. Ini akan menjadi kenaikan karier yang sangat cepat, terutama jika mempertimbangkan fakta bahwa Gozo belum pernah mengikuti pemusatan latihan USMNT, tapi hal ini bukan hal yang belum pernah terjadi. Theo Walcott terkenal masuk skuad Inggris tanpa pernah bermain di level senior. Cesc Fabregas hanya memiliki satu caps sebelum bergabung dengan tim Spanyol pada 2006. Di Amerika Serikat, Julian Green hanya memiliki satu caps sebelum bergabung dengan USMNT pada 2014 dan mencetak gol terkenal melawan Belgia.

    “Setiap kali [Piala Dunia] tiba, entah itu peluang kecil atau besar, Anda ingin masuk tim apa pun yang terjadi, jadi saya pikir itu adalah tujuan bagi saya,” kata Gozo baru-baru ini. “Saya mendengar ada peluang [dipanggil musim panas ini] tapi saya tidak mengandalkannya. Saya hanya berusaha bermain sebaik mungkin dan jika itu mengesankan para pelatih, maka itu mengesankan para pelatih.”

    Terlepas dari apakah dia akan terlibat musim panas ini atau tidak, ada alasan untuk bersemangat tentang Gozo. Masa depannya saat ini masih belum pasti, baik untuk klub maupun tim nasional, tetapi tetap cerah karena pemain sayap remaja ini tampaknya siap untuk mengambil langkah berikutnya.

