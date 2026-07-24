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Marcus Rashford Man Utd GFXGOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Apa langkah selanjutnya bagi Marcus Rashford? Man Utd mulai kehabisan pilihan dalam upaya melepas bintang timnas Inggris tersebut demi mengurangi beban gajinya yang sangat besar

Analysis
Manchester United
M. Rashford
Premier League
M. Carrick
FEATURES
Rosenborg vs Manchester United

Rasanya seolah-olah Marcus Rashford dan Manchester United kembali ke titik awal. Baik sang pemain maupun klub pasti sangat berharap Barcelona akan memanfaatkan opsi pembelian yang tampak sangat menguntungkan sebesar £26 juta ($35 juta) untuk mendatangkan penyerang tersebut di akhir masa peminjaman yang produktif di Catalunya pada musim 2025-26, namun—yang membuat United tak percaya dan marah—Barcelona justru memilih arah lain. Kini, Rashford menghadapi masa yang tidak menentu di Old Trafford.

Secara sekilas, penunjukan permanen mantan rekan setim Rashford, Michael Carrick, sebagai pelatih kepala mungkin tampak membuka jalan bagi sang pemain sayap untuk kembali bergabung dan melanjutkan kariernya dengan bahagia di United. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu.

Situasi ini masih dinamis, dengan hampir semua kemungkinan hasil—tetap di United, dipinjamkan ke klub lain, atau pindah secara permanen ke klub lain—masih bisa terjadi. Bagaimanapun kelanjutannya, semakin jelas bahwa masa depan Rashford tidak akan terselesaikan hingga akhir jendela transfer musim panas.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kesempatan yang terlewatkan

    Manchester United mungkin berharap Rashford bisa menonjolkan kemampuannya melalui penampilan gemilang bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026, namun kehadiran Anthony Gordon — yang belakangan ini sering menjadi sorotan — membuat segalanya tidak berjalan sesuai rencana bagi pemain berusia 28 tahun itu.

    Keduanya bersaing untuk posisi starter di sayap kiri lini serang asuhan Thomas Tuchel menjelang turnamen tersebut, namun Rashford gagal memanfaatkan awal yang lambat dari Gordon di Amerika Utara meskipun ia mencetak gol yang tenang untuk mengunci kemenangan pembuka atas Kroasia.

    Setelah dua kemenangan berturut-turut yang kurang meyakinkan atas Panama dan Republik Demokratik Kongo, pemain yang terpinggirkan di Manchester United itu dicadangkan dan Gordon, yang baru saja bergabung dengan Barcelona, menggantikannya untuk sisa babak gugur, muncul sebagai sosok kunci di lini serang.

    Rashford mengakhiri turnamen ini dengan hanya satu gol dan satu assist, di mana assist tersebut tercipta saat menghadapi pertahanan Prancis yang tak berdaya dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

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  • England Training SessionGetty Images Sport

    Pilihan semakin menipis

    Memang, perjalanan Rashford di Piala Dunia berlangsung di tengah menghilangnya sejumlah opsi potensial terkait langkah kariernya selanjutnya. Klub peminjamannya yang kini sudah tidak lagi, Barcelona, tentu saja telah menyelesaikan transfer Gordon dari Newcastle dengan nilai £69 juta ($92 juta) bahkan sebelum turnamen besar itu dimulai.

    Artinya, sangat kecil kemungkinannya klub Catalan itu akan menggunakan opsi pembelian yang tercantum dalam perjanjian mereka dengan United, dan opsi tersebut pun dibiarkan kadaluwarsa pada 15 Juni, empat hari setelah turnamen dimulai. Sementara itu, raksasa Inggris tersebut tidak akan menegosiasikan ulang jumlah tersebut dan tidak akan mempertimbangkan untuk meminjamkannya ke Camp Nou lagi.

    Satu bulan kemudian dan sehari setelah Inggris tersingkir secara menyakitkan di babak semifinal oleh Argentina, klausul pelepasan senilai £40 juta ($53 juta) dalam kontrak Rashford juga telah kadaluwarsa, artinya biaya transfer di masa depan harus dinegosiasikan. Hal itu mungkin kurang mengejutkan, karena opsi senilai £26 juta milik Barca dilaporkan sebagai harga yang realistis.

    Harapan yang masih tersisa bagi Rashford bahwa Blaugrana mungkin akan kembali mengejarnya di akhir musim panas ini tampaknya telah sirna dengan kabar bahwa Karim Adeyemi telah menyelesaikan kepindahannya ke Borussia Dortmund. Sementara itu, Rashford sendiri dilaporkan telah menolak tawaran dari klub-klub raksasa Turki, Fenerbahce dan Galatasaray, karena ia tetap menargetkan klub papan atas Liga Champions.

    Namun, bukan hanya sang pemain yang pilihan transfernya semakin menipis. United sempat mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain sayap West Ham, Crysencio Summerville, tetapi pemain internasional Belanda itu kini tampaknya akan bergabung dengan Al-Hilal dan menikmati kekayaan yang ditawarkan di Arab Saudi dalam kesepakatan senilai £60 juta ($80 juta).

    Musim panas yang cukup hemat bagi Setan Merah hingga saat ini menunjukkan bahwa mereka tidak dalam posisi untuk berbelanja secara bebas, karena sejauh ini mereka hanya memperoleh dana terbatas dari penjualan pemain, dan mereka tidak memiliki kedalaman skuad yang memadai di sisi kiri.

  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport

    Jalan terhalang

    Kemungkinan Rashford melanjutkan kariernya di klub lain di Liga Premier juga tampaknya kecil. Menurut The i Paper, United tidak berniat menjual penyerang tersebut ke klub papan atas Inggris lainnya, meskipun Tottenham menunjukkan kesediaan untuk membayar klausul pelepasan sebesar £40 juta yang kini telah kedaluwarsa.

    Hal itu karena Setan Merah bertekad untuk menghindari 'penghinaan' akibat pemain lulusan akademi mereka yang kembali menemukan sentuhan mencetak golnya bersama rival domestik - sesuatu yang akan dianggap sebagai 'bencana PR'.

    Juara Liga Premier Arsenal dan Chelsea asuhan Xabi Alonso juga dikabarkan terus memantau situasi sang penyerang, namun kini tampaknya sangat tidak mungkin salah satu dari mereka akan memperkuat minat mereka, terutama setelah Chelsea menghabiskan £117 juta ($156,5 juta) untuk merekrut Morgan Rogers dari Aston Villa.


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  • Jim RatcliffeGetty Images

    Hambatan besar

    Semakin jelas bahwa gaji Rashford yang sangat tinggi merupakan salah satu faktor utama mengapa sang pemain terjebak dalam ketidakpastian dan United masih kesulitan menemukan solusi di tengah-tengah jendela transfer musim panas ini. Dia adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Old Trafford, dengan angka yang fantastis sebesar £325.000 per minggu — jumlah yang terbukti menjadi hambatan besar baik dalam upaya melepas Rashford maupun dalam kemungkinan dia melanjutkan kariernya bersama klub masa kecilnya.

    Jelas bahwa tidak ada klub peminat yang realistis yang bersedia mendekati angka tersebut, meskipun sang pemain dilaporkan telah menolak tawaran yang lebih menggiurkan, kemungkinan dari tim-tim yang kurang menarik. Jika tidak, dia hampir pasti sudah menemukan klub baru saat ini.

    Dilema yang dihadapi adalah bahwa petinggi United dilaporkan ingin menghapus gaji Rashford dari daftar gaji seiring dengan upaya penghematan biaya yang terus dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe dan INEOS. Meskipun mantan pelatih kepala Ruben Amorim ingin ia hengkang, keputusan untuk melepas Rashford pada Januari 2025 juga didukung oleh dewan direksi karena alasan tersebut.

    Menurut The Athletic, sisa dua tahun kontrak Rashford akan membebani klub sekitar £39 juta ($52 juta), belum termasuk bonus apa pun. Dengan demikian, sikap Ratcliffe tampaknya tidak akan berubah, mengingat sang pemain jauh dari jaminan sebagai starter dan akan segera menginjak usia 29 tahun.

  • Michael Carrick Marcus Rashford Man UtdGetty

    'Kesempatan lagi'?

    Namun, kabar terbaru seputar United menunjukkan adanya keterbukaan—setidaknya dari pihak Carrick—terhadap kemungkinan Rashford kembali bergabung. Dia diperkirakan akan bergabung dengan skuad di Dublin untuk sisa masa pramusim setelah liburan pasca-Piala Dunia, dan dikabarkan tidak menyimpan dendam terhadap klub meskipun pernah dikucilkan dan dimasukkan ke dalam 'tim cadangan' oleh pendahulu Carrick, Amorim. Klub juga harus mempertimbangkan tuntutan tambahan dari kompetisi Liga Champions.

    "Rashford benar-benar menantikan kesempatan untuk bekerja sama dengan Carrick," kata pakar transfer Fabrizio Romano di saluran YouTube-nya baru-baru ini. "Carrick juga menantikan untuk bekerja sama dengan Rashford. Saya diberitahu bahwa Carrick benar-benar antusias dengan kesempatan untuk membantu menghidupkan kembali karier Rashford di Man United.

    "Rashford dan klub siap saling memberikan kesempatan lagi. Setelah itu, mereka akan memutuskan apakah akan terus bersama atau apakah sang pemain akan hengkang selama jendela transfer musim panas."

    Carrick menyinggung masa depan pemain pinjaman tersebut pada bulan April lalu, mengakui bahwa belum ada keputusan yang pasti: “Ada keputusan yang harus diambil pada waktunya mengenai hal-hal tertentu, dan jelas Marcus berada dalam situasi tersebut. Namun, pada saat ini, belum ada keputusan yang diambil. Dari sudut pandang saya, siapa pun yang ada di sini, saya ingin bekerja sama dengannya, memaksimalkan potensinya, dan membantunya berkembang.”

    Akan menarik untuk melihat apakah ada semacam kompromi yang bisa dicapai agar Rashford bisa kembali ke Old Trafford, mungkin dalam bentuk pemotongan gaji, meskipun hal itu dianggap tidak mungkin. Memang, The i Paper menambahkan bahwa skenario yang paling mungkin adalah ia diberi kesempatan untuk menghidupkan kembali kariernya di United di tengah minimnya opsi lain, dan kebutuhan untuk mempertahankannya mungkin telah meningkat setelah kegagalan mendatangkan Summerville.

  • Manchester United FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sambutan yang dingin

    Masih harus dilihat apakah Ratcliffe dan kroninya akan sama bersemangatnya menyambut kembalinya Rashford seperti yang konon dilakukan Carrick, mengingat biaya yang mungkin harus dikeluarkan, namun ada juga kebenaran di balik pepatah lama, 'kamu tidak boleh kembali ke dunia sepak bola'.

    Hubungan sang penyerang dengan sebagian pendukung telah memburuk parah sebelum ia hengkang dengan status pinjaman pada Januari 2025. Rashford menjadi sasaran kritik tajam akibat sikap dan dedikasinya yang dianggap buruk, meskipun ia bisa dibilang dijadikan kambing hitam oleh Amorim di tengah kesulitan yang lebih luas yang dialami United.

    Namun, Rashford masih harus menunjukkan semangat juang yang serius dan performa yang kuat di awal musim agar bisa kembali mendapatkan dukungan para pendukung; jika tidak, kembalinya ia bisa dengan cepat berubah menjadi situasi yang tidak menyenangkan. Banyak hal juga akan bergantung pada bagaimana performa United secara keseluruhan di awal musim.

  • England FIFA World Cup 2026 CampGetty Images Sport

    Pinjam atau bangkrut

    United, pada akhirnya, terjebak dalam dilema yang mereka ciptakan sendiri—tidak mampu melepas Rashford karena gajinya yang sangat tinggi dan kenyataan bahwa keputusasaan mereka yang jelas untuk menjualnya membuat tak ada klub yang bersedia memenuhi penilaian mereka sebesar £26 juta, sementara sang pemain sendiri dengan tepat telah menolak tawaran-tawaran yang kurang menarik. Akibatnya, hasil terbaik bagi semua pihak mungkin saja adalah peminjaman sementara lagi.

    Jika Setan Merah bisa mencapai kesepakatan serupa dengan yang mereka lakukan bersama Barcelona, maka gaji Rashford akan ditanggung oleh klub peminjam barunya, yang pada gilirannya bisa menegosiasikan pemotongan gaji dengan sang penyerang agar transfer tersebut lebih layak secara finansial, seperti yang dilakukan Blaugrana. Sekali lagi, bahkan hal itu mungkin sulit diwujudkan pada tahap ini, mengingat tekad United untuk menghapus beban gaji sebesar £325.000 per minggu dari pembukuan mereka. Pembagian 40/60 mungkin lebih realistis.

    Satu hal yang jelas adalah bahwa situasi ini bisa berlarut-larut hingga akhir jendela transfer. Rashford selektif dalam menentukan langkah selanjutnya, dan setiap klub yang berminat akan yakin bahwa mereka bisa menegosiasikan kesepakatan pinjaman yang lebih menguntungkan di akhir jendela transfer seiring dengan meningkatnya keputusasaan United — terutama jika mereka merekrut pemain sayap baru.

    Di mana tepatnya pemain internasional Inggris ini akan berlabuh masih menjadi teka-teki, tetapi Anda bisa mengharapkan saga ini terus berlarut-larut sepanjang musim panas ini.

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