Apa langkah selanjutnya bagi Marcus Rashford? Man Utd mulai kehabisan pilihan dalam upaya melepas bintang timnas Inggris tersebut demi mengurangi beban gajinya yang sangat besar

Memang, perjalanan Rashford di Piala Dunia berlangsung di tengah menghilangnya sejumlah opsi potensial terkait langkah kariernya selanjutnya. Klub peminjamannya yang kini sudah tidak lagi, Barcelona, tentu saja telah menyelesaikan transfer Gordon dari Newcastle dengan nilai £69 juta ($92 juta) bahkan sebelum turnamen besar itu dimulai.

Artinya, sangat kecil kemungkinannya klub Catalan itu akan menggunakan opsi pembelian yang tercantum dalam perjanjian mereka dengan United, dan opsi tersebut pun dibiarkan kadaluwarsa pada 15 Juni, empat hari setelah turnamen dimulai. Sementara itu, raksasa Inggris tersebut tidak akan menegosiasikan ulang jumlah tersebut dan tidak akan mempertimbangkan untuk meminjamkannya ke Camp Nou lagi.

Satu bulan kemudian dan sehari setelah Inggris tersingkir secara menyakitkan di babak semifinal oleh Argentina, klausul pelepasan senilai £40 juta ($53 juta) dalam kontrak Rashford juga telah kadaluwarsa, artinya biaya transfer di masa depan harus dinegosiasikan. Hal itu mungkin kurang mengejutkan, karena opsi senilai £26 juta milik Barca dilaporkan sebagai harga yang realistis.

Harapan yang masih tersisa bagi Rashford bahwa Blaugrana mungkin akan kembali mengejarnya di akhir musim panas ini tampaknya telah sirna dengan kabar bahwa Karim Adeyemi telah menyelesaikan kepindahannya ke Borussia Dortmund. Sementara itu, Rashford sendiri dilaporkan telah menolak tawaran dari klub-klub raksasa Turki, Fenerbahce dan Galatasaray, karena ia tetap menargetkan klub papan atas Liga Champions.

Namun, bukan hanya sang pemain yang pilihan transfernya semakin menipis. United sempat mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain sayap West Ham, Crysencio Summerville, tetapi pemain internasional Belanda itu kini tampaknya akan bergabung dengan Al-Hilal dan menikmati kekayaan yang ditawarkan di Arab Saudi dalam kesepakatan senilai £60 juta ($80 juta).

Musim panas yang cukup hemat bagi Setan Merah hingga saat ini menunjukkan bahwa mereka tidak dalam posisi untuk berbelanja secara bebas, karena sejauh ini mereka hanya memperoleh dana terbatas dari penjualan pemain, dan mereka tidak memiliki kedalaman skuad yang memadai di sisi kiri.