Apa langkah selanjutnya bagi James Trafford? Newcastle menghentikan upaya perekrutannya setelah Man City menetapkan harga yang diminta untuk kiper timnas Inggris tersebut

Masa depan Trafford masih diselimuti ketidakpastian setelah Newcastle United memutuskan untuk tidak menindaklanjuti minat mereka sebelumnya terhadap pemain timnas Inggris tersebut. Chronicle Live melaporkan bahwa nama pemain berusia 23 tahun itu tidak dibahas dalam diskusi perekrutan pekan ini, yang mengindikasikan adanya penurunan minat yang signifikan dari pihak Newcastle. Perubahan arah ini terjadi di tengah laporan yang menyebutkan tidak ada kontak baru yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir sejak skuad Inggris kembali dari partisipasi mereka di Piala Dunia di Amerika Serikat.

Hambatan utama tampaknya terletak pada penilaian Manchester City terhadap kiper tersebut, dengan klub raksasa Liga Premier itu dilaporkan menuntut biaya transfer sekitar £50 juta. City baru saja membawa Trafford kembali ke Etihad musim panas lalu dengan mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai £27 juta dari Burnley, sekaligus memberinya kontrak berdurasi lima tahun. Namun, situasi berubah dengan cepat setelah tim asuhan mantan manajer Pep Guardiola berhasil mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain seharga £26 juta, dan langsung menempatkan kiper asal Italia itu sebagai kiper utama yang tak terbantahkan.



