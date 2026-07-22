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Apa langkah selanjutnya bagi James Trafford? Newcastle menghentikan upaya perekrutannya setelah Man City menetapkan harga yang diminta untuk kiper timnas Inggris tersebut
Hambatan dalam kesepakatan Trafford
Masa depan Trafford masih diselimuti ketidakpastian setelah Newcastle United memutuskan untuk tidak menindaklanjuti minat mereka sebelumnya terhadap pemain timnas Inggris tersebut. Chronicle Live melaporkan bahwa nama pemain berusia 23 tahun itu tidak dibahas dalam diskusi perekrutan pekan ini, yang mengindikasikan adanya penurunan minat yang signifikan dari pihak Newcastle. Perubahan arah ini terjadi di tengah laporan yang menyebutkan tidak ada kontak baru yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir sejak skuad Inggris kembali dari partisipasi mereka di Piala Dunia di Amerika Serikat.
Hambatan utama tampaknya terletak pada penilaian Manchester City terhadap kiper tersebut, dengan klub raksasa Liga Premier itu dilaporkan menuntut biaya transfer sekitar £50 juta. City baru saja membawa Trafford kembali ke Etihad musim panas lalu dengan mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai £27 juta dari Burnley, sekaligus memberinya kontrak berdurasi lima tahun. Namun, situasi berubah dengan cepat setelah tim asuhan mantan manajer Pep Guardiola berhasil mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain seharga £26 juta, dan langsung menempatkan kiper asal Italia itu sebagai kiper utama yang tak terbantahkan.
- Getty Images Sport
Paus tetap mempertahankan posisi nomor satu
Saat ini, Newcastle sedang bersiap untuk memulai persiapan pramusim dengan Nick Pope yang telah mantap menjadi kiper utama. Pope telah diberi nomor punggung satu menjelang musim baru, yang mengirimkan pesan jelas mengenai posisinya dalam hierarki skuad asuhan Eddie Howe. Pope berhasil merebut kembali posisinya musim lalu setelah sempat dicadangkan sejenak akibat kesalahan fatal saat melawan Everton, dan ia menerima dukungan tak resmi ketika klub memutuskan untuk tidak merekrut Aaron Ramsdale secara permanen setelah masa peminjamannya berakhir.
Meskipun kontrak Pope di Tyneside hanya tersisa satu tahun dan ia dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Ipswich Town yang baru saja promosi, ia tetap bertahan di klub untuk saat ini. Newcastle juga telah bekerja sama dengan kiper senior Mark Gillespie di belakang layar, sementara pemain muda Ewen Jaouen diharapkan dapat memberikan persaingan yang ketat sebagai opsi cadangan. Terlepas dari stabilitas saat ini, The Magpies belum sepenuhnya menutup kemungkinan untuk mendatangkan kiper lain sebelum jendela transfer ditutup pada bulan Agustus.
Pilihan alternatif dan kepentingan pesaing
Trafford bukanlah satu-satunya nama yang dikaitkan dengan kepindahan ke wilayah Timur Laut belakangan ini. Dua minggu lalu, Newcastle mendapat tawaran untuk merekrut pemain timnas Jepang, Zion Suzuki, dari Parma, namun klub tersebut belum mengajukan tawaran resmi untuk pemain berbakat berusia 23 tahun itu. Tim perekrutan The Magpies jelas masih mempertimbangkan berbagai opsi sambil menimbang apakah akan berinvestasi besar-besaran pada kiper muda atau tetap mengandalkan kiper berpengalaman mereka untuk satu musim lagi, terutama mengingat Aturan Laba dan Keberlanjutan yang ketat yang saat ini mengatur pengeluaran di Liga Premier.
Jika Newcastle benar-benar memutuskan untuk melepas Trafford secara permanen, tidak akan ada kekurangan klub lain yang tertarik pada pemain asal Inggris ini. Namanya telah dikaitkan dengan berbagai transfer bergengsi ke klub-klub seperti Aston Villa, Leeds United, dan bahkan raksasa Italia, Juventus. Menariknya, masa depan Trafford saat ini ditangani oleh anggota keluarganya, bukan oleh agen tradisional. Pengaturan yang tidak konvensional ini menambah kompleksitas dalam negosiasi potensial apa pun, saat ia mencari klub di mana ia bisa mendapatkan menit bermain reguler di tim utama setelah posisinya tergeser di Manchester City.
- Getty Images Sport
Prestasi Trafford di ajang piala musim lalu
Musim lalu, Trafford tampil dalam 17 pertandingan di semua kompetisi bersama Manchester City, kebobolan 13 gol, dan mencatatkan delapan clean sheet. Selain itu, ia memainkan peran penting sepanjang perjalanan sukses klub di ajang piala domestik, membantu mereka meraih gelar juara FA Cup dan Carabao Cup.
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