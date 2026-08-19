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Apa langkah Marcus Rashford selanjutnya? Bintang Manchester United membuat keputusan penting soal nomor 10 setelah kembali ke Old Trafford
Sikap penuh hormat terhadap nomor punggung skuad
Rashford tidak berencana meminta kembali nomor punggung 10 di Manchester United sebagai bentuk respek kepada Matheus Cunha, menurut The Sun. Setelah menjalani masa peminjaman selama 18 bulan bersama Aston Villa dan Barcelona, penyerang Inggris itu diperkirakan akan mengenakan nomor punggung 14 yang kini kosong di Old Trafford, nomor yang sama yang ia pakai selama waktunya di Spanyol.
Lulusan akademi muda ternama Manchester United, Rashford menjalani debut seniornya untuk klub tersebut pada 2016. Setelah bertahun-tahun menjadi figur inti di Old Trafford, ia menjalani peminjaman pertamanya ke Aston Villa pada Februari 2025, sebelum menghabiskan seluruh musim berikutnya sebagai pemain pinjaman di Barcelona.
- Getty
Kembali ke pangkuan Carrick
Rashford mencatatkan penampilan pertamanya untuk Manchester United sejak Desember 2024 ketika ia masuk dari bangku cadangan pada menit ke-60 dalam kekalahan 4-2 dari AC Milan pada laga pramusim Sabtu lalu di Polandia. Penampilan singkat itu membuatnya kehilangan kesempatan untuk mengungguli bos baru Milan, Ruben Amorim, sosok yang sebelumnya telah menyingkirkannya dari skuad Manchester United. Rashford mengenakan jersey nomor 9 dalam pertandingan tersebut, meski dipahami bahwa itu bukan nomor skuad resminya untuk musim mendatang.
Carrick telah mengonfirmasi bahwa Rashford akan menjadi bagian dari tim utama musim ini. Namun, sang manajer menegaskan bahwa penyerang itu, yang sebelumnya memenangkan dua Piala FA, dua Piala EFL, satu Liga Europa UEFA, dan satu Community Shield bersama United, harus membangun kembali kepercayaan dengan staf pelatih maupun para pendukung jika ia ingin merebut kembali tempat reguler di susunan pemain inti.
Rooney memberikan nasihat tegas
Legenda Manchester United Wayne Rooney baru-baru ini ikut menanggapi situasi tersebut saat tampil di acara baru Stick to United, dengan memberikan penilaian jujur soal kembalinya sang penyerang. "Ini situasi yang sangat aneh dengan Marcus karena kita tahu dia punya kemampuan, dia sudah menunjukkannya," ujar Rooney. "Menurut saya, apakah dia punya rasa lapar? Apakah dia ingin bermain untuk Man Utd? Jika dia ingin bermain untuk Man Utd, hal pertama yang harus dia lakukan... Saya pernah berada di situ pada 2010 ketika saya meminta meninggalkan klub sepakbola ini, ada satu tahap ketika Anda harus membangun kembali."
Pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub itu menegaskan bahwa untuk merebut kembali statusnya dibutuhkan lebih dari sekadar bakat alami. "Anda harus membangun hubungan dengan para penggemar, dan cara termudah untuk melakukannya adalah melalui kerja keras dan bahasa tubuh yang positif," tambah Rooney, sambil menyoroti sorotan ketat yang mengelilingi Rashford menjelang musim yang menjadi penentu.
- Getty Images
Jalan menuju penebusan
Keputusan untuk melepas kesempatan mengenakan jersey nomor 10 mungkin hanya isyarat kecil, tetapi itu menandakan kedewasaan baru dari seorang pemain yang pernah menjadi wajah masa depan klub. Baru saja menjalani masa peminjaman yang impresif di Barcelona, di mana ia mencatatkan 14 gol dan 15 assist dalam 49 penampilan di semua kompetisi untuk membantu meraih gelar La Liga, Rashford menunjukkan bahwa ia siap merebut tempatnya lagi dari nol. Saat Manchester United bersiap memulai kampanye Premier League mereka dengan laga tandang ke markas Hull City pada 22 Agustus, sang penyerang tampak sepenuhnya fokus membiarkan permainannya di lapangan yang berbicara.
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