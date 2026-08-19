Legenda Manchester United Wayne Rooney baru-baru ini ikut menanggapi situasi tersebut saat tampil di acara baru Stick to United, dengan memberikan penilaian jujur soal kembalinya sang penyerang. "Ini situasi yang sangat aneh dengan Marcus karena kita tahu dia punya kemampuan, dia sudah menunjukkannya," ujar Rooney. "Menurut saya, apakah dia punya rasa lapar? Apakah dia ingin bermain untuk Man Utd? Jika dia ingin bermain untuk Man Utd, hal pertama yang harus dia lakukan... Saya pernah berada di situ pada 2010 ketika saya meminta meninggalkan klub sepakbola ini, ada satu tahap ketika Anda harus membangun kembali."

Pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub itu menegaskan bahwa untuk merebut kembali statusnya dibutuhkan lebih dari sekadar bakat alami. "Anda harus membangun hubungan dengan para penggemar, dan cara termudah untuk melakukannya adalah melalui kerja keras dan bahasa tubuh yang positif," tambah Rooney, sambil menyoroti sorotan ketat yang mengelilingi Rashford menjelang musim yang menjadi penentu.