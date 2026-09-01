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"Apa?!" - Kapten Manchester United Bruno Fernandes dengan getir mengungkapkan betapa putranya menyukai Dominik Szoboszlai dari Liverpool
Rivalitas sengit sepakbola yang memudar oleh usia muda
Rivalitas bersejarah antara Manchester United dan Liverpool merupakan salah satu perpecahan paling fanatik dan paling tak tergoyahkan dalam sepakbola global. Bagi para profesional yang mewakili salah satu klub, garis pertempuran itu bersifat mutlak. Namun, kepolosan masa muda sering kali tak terlalu memedulikan loyalitas klub yang sudah mengakar kuat.
Baru saja dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pilihan Pemain PFA, kapten United Fernandes mendapati dirinya menghadapi dilema yang persis seperti ini. Playmaker asal Portugal itu telah benar-benar mengukuhkan statusnya sebagai pahlawan modern di Old Trafford, tetapi rumah tangganya sendiri rupanya tidak kebal dari daya tarik deretan bintang lini tengah Liverpool saat ini.
- Getty Images Sport
Fernandes bereaksi terhadap kegemaran putranya pada Szoboszlai
Berbicara secara eksklusif kepada Adebayo Akinfenwa dalam episode spesial Beast Mode On Podcast, Fernandes mengungkap rival tak terduga di Premier League yang saat ini memikat imajinasi putranya.
Setelah legenda Wycombe Wanderers, yang sejak kecil merupakan pendukung Liverpool, mengakui bahwa putranya yang berusia 11 tahun justru mengidolakan kapten United itu, Fernandes membagikan kisah lucunya sendiri. Bintang Portugal itu menjelaskan bagaimana sesi bermain sepak bola di rumah baru-baru ini membuatnya sadar bahwa anaknya adalah penggemar jimat The Reds.
Ia berkata: "Kemarin putra saya sedang bermain sepak bola dan dia memberi tahu saya bahwa dia adalah Szoboszlai. Saat dia mengatakan Szoboszlai, saya seperti, 'Apa?!'"
Standar pribadi di atas penghargaan individu
Kreasi luar biasa Fernandes di atas lapangan telah mengukuhkan warisannya di antara para playmaker terbaik sepanjang masa di Premier League. Setelah memantapkan diri sebagai katalis kreatif utama United, pemain Portugal itu menanggapi tonggak bersejarah saat melampaui Thierry Henry dan Kevin De Bruyne untuk memecahkan rekor assist gabungan mereka yang telah lama bertahan.
Ia berkata: "Jelas ini sangat spesial, memecahkan rekor yang sudah ada selama bertahun-tahun. Kevin mampu menyamai itu dan itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Saat saya mendapat 14 atau 15 assist, yang tertinggi bagi saya di Premier League, bagi saya itu sudah merupakan sebuah pencapaian."
Fernandes menegaskan bahwa terus meningkatkan diri tetap menjadi ambisi utamanya, bukan mengejar tonggak individu, dengan menambahkan: "Yang saya tanamkan pada diri saya adalah menjadi versi yang lebih baik dari diri saya sendiri dan bukan mencoba mengalahkan orang lain. Lalu, ketika saya semakin dekat semua orang mulai banyak membicarakannya dan Anda melihat itu, Anda menyadari itu, tetapi tidak pernah menjadi tujuan untuk mencoba melampaui Thierry dan Kevin. Karena itu bagian dari permainan saya, itu terjadi dan saya sangat senang. Saya tidak akan memberi angka (dalam hal penilaian) untuk musim yang saya jalani, tetapi secara pribadi itu adalah musim yang sangat sukses."
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