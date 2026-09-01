Kreasi luar biasa Fernandes di atas lapangan telah mengukuhkan warisannya di antara para playmaker terbaik sepanjang masa di Premier League. Setelah memantapkan diri sebagai katalis kreatif utama United, pemain Portugal itu menanggapi tonggak bersejarah saat melampaui Thierry Henry dan Kevin De Bruyne untuk memecahkan rekor assist gabungan mereka yang telah lama bertahan.

Ia berkata: "Jelas ini sangat spesial, memecahkan rekor yang sudah ada selama bertahun-tahun. Kevin mampu menyamai itu dan itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Saat saya mendapat 14 atau 15 assist, yang tertinggi bagi saya di Premier League, bagi saya itu sudah merupakan sebuah pencapaian."

Fernandes menegaskan bahwa terus meningkatkan diri tetap menjadi ambisi utamanya, bukan mengejar tonggak individu, dengan menambahkan: "Yang saya tanamkan pada diri saya adalah menjadi versi yang lebih baik dari diri saya sendiri dan bukan mencoba mengalahkan orang lain. Lalu, ketika saya semakin dekat semua orang mulai banyak membicarakannya dan Anda melihat itu, Anda menyadari itu, tetapi tidak pernah menjadi tujuan untuk mencoba melampaui Thierry dan Kevin. Karena itu bagian dari permainan saya, itu terjadi dan saya sangat senang. Saya tidak akan memberi angka (dalam hal penilaian) untuk musim yang saya jalani, tetapi secara pribadi itu adalah musim yang sangat sukses."