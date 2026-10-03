Apa kaitannya dengan Jorge Mendes? Jawaban mengejutkan dari Hojlund soal pernyataannya tentang Ronaldo

Absennya Cristiano Ronaldo dari laga Portugal kontra Denmark di UEFA Nations League tidak berlalu begitu saja. Dengan tidak masuknya Ronaldo ke dalam skuad racikan pelatih Jorge Jesus, Rasmus Hojlund, pemain Denmark, memutuskan untuk merayakan dengan meniru selebrasi "Siuu" terkenal yang dipopulerkan oleh bintang favoritnya tersebut.
Hal itu disusul oleh momen kontroversial antara Hojlund dan Jesus setelah peluit panjang, di mana sang pemain mendorongnya dalam adegan yang tampak seperti bercanda dengan pelatih Portugal itu, terlebih karena pelatih tersebut menyambut apa yang dilakukan sang pemain dengan senyuman.
Itu terjadi sebelum tersebar sebuah pesan yang dinisbatkan kepada Hojlund usai pertandingan, yang tampak marah atas sikap pelatih timnas Portugal dalam krisisnya dengan Ronaldo, namun sang pemain kemudian menegaskan untuk membantahnya.