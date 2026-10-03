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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
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Apa kaitannya dengan Jorge Mendes? Jawaban mengejutkan dari Hojlund soal pernyataannya tentang Ronaldo

Denmark vs Portugal
Denmark
Portugal
UEFA Nations League A
R. Hoejlund
C. Ronaldo
Denmark
Portugal

Bintang Denmark menjauhkan diri dari krisis Portugal

Absennya Cristiano Ronaldo dari laga Portugal kontra Denmark di UEFA Nations League tidak berlalu begitu saja. Dengan tidak masuknya Ronaldo ke dalam skuad racikan pelatih Jorge Jesus, Rasmus Hojlund, pemain Denmark, memutuskan untuk merayakan dengan meniru selebrasi "Siuu" terkenal yang dipopulerkan oleh bintang favoritnya tersebut.

Hal itu disusul oleh momen kontroversial antara Hojlund dan Jesus setelah peluit panjang, di mana sang pemain mendorongnya dalam adegan yang tampak seperti bercanda dengan pelatih Portugal itu, terlebih karena pelatih tersebut menyambut apa yang dilakukan sang pemain dengan senyuman.

Itu terjadi sebelum tersebar sebuah pesan yang dinisbatkan kepada Hojlund usai pertandingan, yang tampak marah atas sikap pelatih timnas Portugal dalam krisisnya dengan Ronaldo, namun sang pemain kemudian menegaskan untuk membantahnya.


  • Pernyataan yang diklaim: tanggapan tegas

    Dalam pernyataan yang diklaim tersebut tertulis: "Saya hanya ingin menyampaikan pesan yang kuat kepada timnas Portugal bahwa jika mereka tidak menghargai Cristiano, ada banyak orang di seluruh dunia yang terinspirasi olehnya dan masih mengaguminya."

    Pesan ini disampaikan melalui akun Globe Soccer Awards -yang disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan mantan agen Ronaldo, Jorge Mendes- sebagai reaksi Hojlund terhadap polemik Ronaldo dan Jesus, dan dengan cepat tersebar luas, menurut surat kabar The Sun.

    Surat kabar Inggris itu menegaskan bahwa Hojlund membantah keras pesan palsu tersebut, karena ia menulis komentar pada unggahan Globe Soccer: "Saya tidak mengatakan ini."

    Pesan itu muncul tidak lama setelah Hojlund memuji Ronaldo saat Denmark kalah 4-2 dari Portugal.

    Hojlund mencetak gol kedua Denmark dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2, sebelum menarik perhatian dengan merayakan golnya ala gaya khas Ronaldo, kemudian Portugal menambah dua gol untuk meraih tiga poin.

    Hojlund kemudian berkata tentang selebrasinya: "Saya hanya ingin mempersembahkan gol saya kepada idola saya. Apa pun kesulitan yang dialami Cristiano pada tahap ini dalam kariernya, ia tidak akan pernah terlupakan."

    Menurut The Sun, "Ronaldo tetap menjaga hubungan dekat dengan Mendes meskipun mereka berpisah pada tahun 2022."

    Mendes meraih penghargaan Agen Terbaik Tahun Ini dari Globe Soccer sebanyak 13 kali, sementara Ronaldo meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini sebanyak enam kali.

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  • Bom Ronaldo

    Ronaldo memulai pertandingan saat Portugal mengalahkan Wales 1-0 sebelum ia tidak diikutsertakan dalam kemenangan atas Norwegia dan meninggalkan lapangan dengan amarah setelah pelatih Jesus mengakui bahwa ia tidak akan menurunkannya sebagai starter pada pertandingan berikutnya melawan Denmark.

    Ronaldo tampak jelas tegang di garis pinggir lapangan setelah ia diminta melakukan pemanasan selama kurang lebih setengah jam tanpa pernah dimainkan dalam pertandingan melawan Norwegia.

    Jesus menegaskan bahwa "dirinyalah yang mengambil keputusan" dan bahwa "aturan yang sama berlaku untuk semua pemain".

    Forum Kooora



    Setelah itu, Ronaldo menulis di Instagram: "Setelah konferensi pers tim nasional, dan setelah berbicara dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal, saya mengambil keputusan untuk meninggalkan pemusatan latihan".

    Ia menambahkan: "Pada waktu yang tepat, saya akan menyampaikan kepada seluruh rakyat Portugal kebenaran mengenai alasan-alasan yang mendorong saya meninggalkan tim nasional, yang selalu saya abdikan diri sepenuhnya untuknya. Kini tiba saatnya untuk mendoakan yang terbaik bagi Portugal dan bagi semua rekan setim saya, tanpa terkecuali".

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