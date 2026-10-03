Apa kaitannya dengan Jorge Mendes? Jawaban mengejutkan dari Hojlund soal pernyataannya tentang Ronaldo

Dalam pernyataan yang diklaim tersebut tertulis: "Saya hanya ingin menyampaikan pesan yang kuat kepada timnas Portugal bahwa jika mereka tidak menghargai Cristiano, ada banyak orang di seluruh dunia yang terinspirasi olehnya dan masih mengaguminya."

Pesan ini disampaikan melalui akun Globe Soccer Awards -yang disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan mantan agen Ronaldo, Jorge Mendes- sebagai reaksi Hojlund terhadap polemik Ronaldo dan Jesus, dan dengan cepat tersebar luas, menurut surat kabar The Sun.

Surat kabar Inggris itu menegaskan bahwa Hojlund membantah keras pesan palsu tersebut, karena ia menulis komentar pada unggahan Globe Soccer: "Saya tidak mengatakan ini."

Pesan itu muncul tidak lama setelah Hojlund memuji Ronaldo saat Denmark kalah 4-2 dari Portugal.

Hojlund mencetak gol kedua Denmark dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2, sebelum menarik perhatian dengan merayakan golnya ala gaya khas Ronaldo, kemudian Portugal menambah dua gol untuk meraih tiga poin.

Hojlund kemudian berkata tentang selebrasinya: "Saya hanya ingin mempersembahkan gol saya kepada idola saya. Apa pun kesulitan yang dialami Cristiano pada tahap ini dalam kariernya, ia tidak akan pernah terlupakan."

Menurut The Sun, "Ronaldo tetap menjaga hubungan dekat dengan Mendes meskipun mereka berpisah pada tahun 2022."

Mendes meraih penghargaan Agen Terbaik Tahun Ini dari Globe Soccer sebanyak 13 kali, sementara Ronaldo meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini sebanyak enam kali.