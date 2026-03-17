Mykhailo Mudryk telah menunggu selama lebih dari setahun. Dan "Godot"-nya yang sangat dinanti, yakni putusan terkait kasus doping yang menjeratnya, sepertinya tak kunjung datang. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, masa depan sang pemain sayap Ukraina—yang dijuluki "si 100 juta" saat pindah ke London dari Shakhtar Donetsk—menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat.
Diterjemahkan oleh
Apa kabar Mudryk? Dia bisa memulai kembali kariernya di Strasbourg, tetapi hal itu masih tertunda karena putusan sanksi larangan bermain yang belum juga keluar
SANKSI PENGHENTIAN: APA YANG TERJADI DAN SEMUA BERITA TERBARU
Kasus ini secara resmi mencuat pada Desember 2024. Mudryk dinyatakan positif dalam tes anti-doping saat bertanding bersama tim nasionalnya. Zat yang menjadi sorotan adalah Meldonium, obat yang sama yang di masa lalu menyebabkan diskualifikasi petenis Rusia Maria Sharapova.
Menurut laporan Sky Sport dan The Athletic, pemain sepak bola tersebut, yang sejak awal menyatakan dirinya tidak bersalah, langsung ditangguhkan sementara oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Langkah ini, bagaimanapun, langsung mengeluarkannya dari semua kompetisi nasional dan internasional serta menghalanginya untuk berlatih di fasilitas Chelsea.
Proses hukum, setidaknya hingga saat ini, terbukti "sangat lambat dan rumit", seperti dijelaskan oleh Mirror di Inggris. Pada Juni 2025, FA secara resmi mengajukan tuduhan pelanggaran aturan anti-doping terhadap Mudryk, yang menegaskan, termasuk melalui media sosial, bahwa ia mengalami "keterkejutan". Hingga saat ini, putusan tingkat pertama belum dikeluarkan, sebuah putusan yang mungkin saja dapat membebaskannya, namun jika tidak ada, hal itu akan terus menjauhkan Mudryk dari lapangan pertandingan. Dan hanya setelah putusan tersebut dikeluarkan, barulah ia dapat, jika perlu, mengajukan banding ke CAS (Pengadilan Arbitrase Olahraga di Lausanne).
AKANKAH DIA MEMULAI LAGI DARI STRASBOURG?
Sanksi larangan bermain yang mungkin dijatuhkan berisiko membuat Mudryk absen dari lapangan hingga 2029, saat kontraknya bersama Chelsea masih tersisa dua tahun. Dalam beberapa bulan ke depan diharapkan ada kabar terbaru, dan jika kabar tersebut positif, L'Equipe yakin: karier pemain Ukraina itu akan berlanjut di klub afiliasi Strasbourg, di Ligue 1. "Dia pasti akan dengan rendah hati menerima tantangan ini setelah hampir dua tahun tidak bermain, jika ditawari pinjaman," demikian tertulis. Tentu saja, agar hal itu terjadi, Mudryk membutuhkan pembebasan, jika tidak, jadwal dari CAS di Lausanne harus dipatuhi...
Sebagai bukti bahwa kasus Mudryk saat ini tidak menjadi prioritas bagi The Blues, ada pernyataan dari pelatih Liam Rosenior, yang menegaskan bahwa "Mengenai Mykhailo, kita harus menunggu proses hukum selesai sebelum dapat mempertimbangkannya kembali sebagai bagian dari proyek." Baik bagi Chelsea maupun Strasbourg.