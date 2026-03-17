Apa kabar Mudryk? Dia bisa memulai kembali kariernya di Strasbourg, tetapi hal itu masih tertunda karena putusan sanksi larangan bermain yang belum juga keluar

Kasus ini secara resmi mencuat pada Desember 2024. Mudryk dinyatakan positif dalam tes anti-doping saat bertanding bersama tim nasionalnya. Zat yang menjadi sorotan adalah Meldonium, obat yang sama yang di masa lalu menyebabkan diskualifikasi petenis Rusia Maria Sharapova.

Menurut laporan Sky Sport dan The Athletic, pemain sepak bola tersebut, yang sejak awal menyatakan dirinya tidak bersalah, langsung ditangguhkan sementara oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Langkah ini, bagaimanapun, langsung mengeluarkannya dari semua kompetisi nasional dan internasional serta menghalanginya untuk berlatih di fasilitas Chelsea.

Proses hukum, setidaknya hingga saat ini, terbukti "sangat lambat dan rumit", seperti dijelaskan oleh Mirror di Inggris. Pada Juni 2025, FA secara resmi mengajukan tuduhan pelanggaran aturan anti-doping terhadap Mudryk, yang menegaskan, termasuk melalui media sosial, bahwa ia mengalami "keterkejutan". Hingga saat ini, putusan tingkat pertama belum dikeluarkan, sebuah putusan yang mungkin saja dapat membebaskannya, namun jika tidak ada, hal itu akan terus menjauhkan Mudryk dari lapangan pertandingan. Dan hanya setelah putusan tersebut dikeluarkan, barulah ia dapat, jika perlu, mengajukan banding ke CAS (Pengadilan Arbitrase Olahraga di Lausanne).