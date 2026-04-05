Apa kabar Marko Pjaca? Bagaimana kabar mantan pemain Juventus itu di Belanda bersama Twente?

Ketika Juventus merekrutnya pada musim panas 2016 dengan mengalahkan persaingan dari Milan, mereka yakin telah mendapatkan seorang pemain berbakat, dan kemungkinan besar memang demikian. Seorang pemain berkualitas, namun rentan secara fisik: cedera serius pertamanya terjadi setahun kemudian saat dalam pertandingan persahabatan antara Estonia dan Kroasia, ia mengalami robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) pada lutut kanannya dan terpaksa absen selama sekitar tujuh bulan. Itu adalah awal dari akhir. Sejak saat itu, ia menjalani serangkaian peminjaman ke Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino, dan Empoli, dalam upaya mencari klub yang tepat untuk membantunya bangkit kembali. Namun, Pjaca hanya mencatatkan beberapa penampilan di sana-sini tanpa pernah kembali menjadi talenta yang pernah memukau semua orang saat masih di Dinamo Zagreb. Pada 2023, ia kembali ke Kroasia bersama Rijeka, lalu kembali ke Dinamo Zagreb, dan kini bergabung dengan Twente. Untuk sebuah awal baru, yang kesekian kalinya.