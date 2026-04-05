Apa kabar Marko Pjaca? Bagaimana kabar mantan pemain Juventus itu di Belanda bersama Twente?

Ingat Marko Pjaca? Mantan penyerang Juventus ini—di antara klub-klub lain—kini mulai menemukan kembali konsistensinya di Belanda, bersama Twente. Tanda-tanda awal kebangkitan (sebagian) sudah terlihat pada musim lalu, ketika ia kembali ke Dinamo Zagreb setelah delapan tahun absen dan menutup musim dengan 9 gol. Pada bulan Juni, klub Kroasia tersebut memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir, sehingga Pjaca menjadi pemain bebas transfer pada akhir Juni dan beberapa bulan kemudian bergabung dengan Twente tanpa biaya transfer: kontrak hingga 2027, dengan harapan dari pihak Belanda bahwa ia dapat kembali menunjukkan performa yang pernah menarik perhatian para pemandu bakat Juventus saat ia masih menjadi talenta sepak bola Kroasia.
STATISTIK PIAJA BERSAMA TWENTE
Petualangan bersama Twente langsung dimulai dengan baik: Pjaca masuk pada 30 menit terakhir pertandingan melawan NAC Breda dan lima menit kemudian mencetak gol penentu untuk skor akhir 2-2. Gol pada debutnya dengan seragam baru, tidak ada cara yang lebih baik untuk memperkenalkan diri. Hingga kini, ia telah tampil 23 kali bersama tim merah-putih di liga, ditambah dua kali di Piala Belanda, mencetak dua gol semuanya di Eredivisie, serta memberikan dua assist, bukti bahwa sentuhannya tetap tajam. Di usia 30 tahun, Pjaca ingin kembali ke level tertinggi; di Twente, ia bermain sebagai sayap penyerang baik di sisi kanan maupun kiri, dan juga telah beradaptasi untuk berperan sebagai penyerang tengah.
SEPULUH TAHUN YANG MENAKUTKAN
Ketika Juventus merekrutnya pada musim panas 2016 dengan mengalahkan persaingan dari Milan, mereka yakin telah mendapatkan seorang pemain berbakat, dan kemungkinan besar memang demikian. Seorang pemain berkualitas, namun rentan secara fisik: cedera serius pertamanya terjadi setahun kemudian saat dalam pertandingan persahabatan antara Estonia dan Kroasia, ia mengalami robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) pada lutut kanannya dan terpaksa absen selama sekitar tujuh bulan. Itu adalah awal dari akhir. Sejak saat itu, ia menjalani serangkaian peminjaman ke Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino, dan Empoli, dalam upaya mencari klub yang tepat untuk membantunya bangkit kembali. Namun, Pjaca hanya mencatatkan beberapa penampilan di sana-sini tanpa pernah kembali menjadi talenta yang pernah memukau semua orang saat masih di Dinamo Zagreb. Pada 2023, ia kembali ke Kroasia bersama Rijeka, lalu kembali ke Dinamo Zagreb, dan kini bergabung dengan Twente. Untuk sebuah awal baru, yang kesekian kalinya.