"Apa ini?!" - Erling Haaland bereaksi atas sundulan kepala yang dilancarkan Gabriel, sementara striker Man City itu mengklaim bahwa dia "tidak melakukan apa-apa" yang memicu bek Arsenal tersebut

Bintang andalan Man City itu angkat bicara mengenai momen kontroversial saat ia berhadapan dengan bek Arsenal, Gabriel. Di babak kedua yang penuh ketegangan, pemain asal Brasil itu tampak mendekatkan kepalanya ke wajah Haaland, sebuah tindakan yang biasanya berujung pada kartu merah langsung karena perilaku kekerasan. Namun, wasit hanya mengeluarkan kartu kuning, sehingga banyak pengamat mempertanyakan kelonggaran keputusan tersebut.

Berbicara kepada Sky Sportssetelah peluit akhir, Haaland menegaskan bahwa ia yakin hasilnya akan berbeda jika ia memilih untuk melebih-lebihkan kontak tersebut. Penyerang itu menyatakan: "Saya pikir jika saya terjatuh di sana, yang tidak akan saya lakukan kecuali seseorang benar-benar menyerang saya, mungkin itu akan menjadi kartu merah. Saya tidak yakin. Sejujurnya, saya belum melihat situasinya, tetapi begitulah adanya. Saya tidak akan jatuh ke lantai semudah itu. Kartu kuning untuk saya, saya tidak tahu mengapa. Dia [Gabriel] mendekati wajah saya, begitulah adanya."



