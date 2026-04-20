Manchester City v Arsenal - Premier League
"Apa ini?!" - Erling Haaland bereaksi atas sundulan kepala yang dilancarkan Gabriel, sementara striker Man City itu mengklaim bahwa dia "tidak melakukan apa-apa" yang memicu bek Arsenal tersebut

Erling Haaland mengisyaratkan bahwa ia secara tidak langsung menyelamatkan Gabriel Magalhaes dari kartu merah dengan menolak terjatuh saat terjadi insiden panas dalam kemenangan Manchester City atas Arsenal. Striker asal Norwegia itu mempertanyakan keputusan wasit setelah terjadi bentrokan fisik di Etihad Stadium yang melibatkan kedua pemain dalam laga krusial perebutan gelar juara.

  • Penolakan Haaland untuk melakukan diving

    Bintang andalan Man City itu angkat bicara mengenai momen kontroversial saat ia berhadapan dengan bek Arsenal, Gabriel. Di babak kedua yang penuh ketegangan, pemain asal Brasil itu tampak mendekatkan kepalanya ke wajah Haaland, sebuah tindakan yang biasanya berujung pada kartu merah langsung karena perilaku kekerasan. Namun, wasit hanya mengeluarkan kartu kuning, sehingga banyak pengamat mempertanyakan kelonggaran keputusan tersebut.

    Berbicara kepada Sky Sportssetelah peluit akhir, Haaland menegaskan bahwa ia yakin hasilnya akan berbeda jika ia memilih untuk melebih-lebihkan kontak tersebut. Penyerang itu menyatakan: "Saya pikir jika saya terjatuh di sana, yang tidak akan saya lakukan kecuali seseorang benar-benar menyerang saya, mungkin itu akan menjadi kartu merah. Saya tidak yakin. Sejujurnya, saya belum melihat situasinya, tetapi begitulah adanya. Saya tidak akan jatuh ke lantai semudah itu. Kartu kuning untuk saya, saya tidak tahu mengapa. Dia [Gabriel] mendekati wajah saya, begitulah adanya."


    "Apa ini?!" - Penyerang kebingungan akibat benturan

    Kekecewaan Haaland meluas hingga ke sifat insiden itu sendiri dan tanggapan wasit terhadap kejadian tersebut. Menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap situasi tersebut, ia berkata kepada Viaplay: "Haruskah aku memberitahu wasit? Tidak masalah. Lihat ini, apa-apaan ini?! [Ini bukan sepak bola], aku tahu."

    Pemain berusia 25 tahun itu juga mengungkapkan penjelasan wasit Anthony Taylor mengenai kartu kuning ganda tersebut: "Dia mengatakan itu adalah kesalahan kami berdua. Itulah yang selalu dia katakan," tambah Haaland. Terlepas dari keributan tersebut, pemain City itu bersikeras bahwa ia tidak melakukan apa pun untuk memancing lawannya. Ketika ditanya apakah ia mengatakan sesuatu untuk memprovokasi bek tersebut setelah mencetak gol kemenangan, ia menjawab: "Tidak, saya tidak melakukannya. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu… Oke, mungkin kadang-kadang! Tapi tidak, saya tidak melakukan apa-apa."



  • Liga Premier mengeluarkan pernyataan klarifikasi

    Meskipun ada protes keras dari berbagai pakar dan kubu City, VAR tetap mendukung keputusan wasit di lapangan. Menjelaskan alasan tidak melakukan intervensi, Liga Premier menyatakan bahwa kontak fisik tersebut tidak memenuhi ambang batas untuk kartu merah berdasarkan intensitas kontak fisiknya. Memang, akun Twitter Match Centre mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa tindakan Gabriel "dianggap tidak terlalu agresif atau kasar."

    Man City memperkecil selisih

    Insiden tersebut ternyata hanya menjadi catatan kaki dalam hasil yang telah secara drastis mengubah arah persaingan perebutan gelar Liga Premier. Dengan meraih kemenangan 2-1 di Etihad, Man City kini hanya terpaut tiga poin dari tim asuhan Mikel Arteta, plus masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit yang belum dimainkan. Selisih poin di puncak klasemen semakin menyempit seiring musim memasuki fase akhir. City bisa menyamai poin di puncak klasemen jika mereka berhasil melewati laga tandang yang sulit ke Turf Moor untuk menghadapi Burnley pada Rabu mendatang. Bagi Arsenal, fokus kini beralih ke tiga poin yang wajib diraih saat menjamu Newcastle di Emirates pada Sabtu mendatang.

