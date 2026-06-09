Apa dampaknya bagi Inggris jika gagal lolos secara otomatis ke Piala Dunia Wanita, sementara tim Lionesses sedang memulihkan diri dan bersiap menghadapi babak play-off

"Saya mengira ini akan jadi pertandingan yang sangat ketat," kata pelatih Inggris itu setelah pertandingan—dan dia memang berhak mengantisipasi hal itu. Hanya sekali pertemuan antara kedua tim ini ditentukan oleh selisih lebih dari satu gol, dan itu terjadi jauh di tahun 2017. Biasanya, ini adalah laga yang berlangsung sengit dan ditentukan oleh selisih tipis.

Hal itu juga terjadi pada awal pertandingan Jumat lalu, tetapi ketika Patri Guijarro memecah kebuntuan pada menit ke-19, The Lionesses runtuh dengan cara yang tidak seperti biasanya. "Ada perbedaan malam ini karena kami tampil mengecewakan," tambah Wiegman.

Bukan hanya itu, kekalahan ini menjadi kekalahan paling telak selama masa jabatan pelatih asal Belanda tersebut—dan kekalahan terberat Inggris sejak 2009—tetapi juga membuat juara Eropa itu kehilangan posisi teratas dalam perebutan satu slot kualifikasi otomatis untuk Piala Dunia Wanita 2027 di grup yang sangat ketat ini.

Spanyol kini memegang keunggulan dan akan dapat memastikan tempat mereka di turnamen di Brasil jika mereka mengalahkan Islandia, seperti yang diharapkan, pada Selasa. The Lionesses, di sisi lain, membutuhkan bantuan dari negara Nordik tersebut jika mereka ingin memiliki peluang untuk menghindari babak play-off. Hal itu sangat tidak mungkin.

Jadi, apa artinya ini bagi persiapan Inggris untuk turnamen tersebut? Dan seberapa besar pukulan ini bagi The Lionesses dan harapan mereka untuk memenangkan Piala Dunia musim panas mendatang?