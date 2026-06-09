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England Women gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Apa dampaknya bagi Inggris jika gagal lolos secara otomatis ke Piala Dunia Wanita, sementara tim Lionesses sedang memulihkan diri dan bersiap menghadapi babak play-off

Women's football
England
World Cup
World Cup Qualification UEFA
England vs Ukraine
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Segalanya tampak menguntungkan bagi Inggris pada hari Jumat, saat mereka menghadapi Spanyol di Mallorca dengan tiket otomatis ke Piala Dunia Wanita 2027 sebagai taruhannya. Hindari kekalahan dan The Lionesses akan memastikan tiket mereka ke Brasil, memaksa salah satu rival terbesar mereka dalam perebutan gelar musim panas mendatang untuk harus melalui babak play-off. Itu adalah peluang besar, namun mereka menyia-nyiakannya dalam keadaan yang luar biasa, menderita kekalahan 4-0 yang menjadi kekalahan terberat bagi tim ini di bawah asuhan Sarina Wiegman.

"Saya mengira ini akan jadi pertandingan yang sangat ketat," kata pelatih Inggris itu setelah pertandingan—dan dia memang berhak mengantisipasi hal itu. Hanya sekali pertemuan antara kedua tim ini ditentukan oleh selisih lebih dari satu gol, dan itu terjadi jauh di tahun 2017. Biasanya, ini adalah laga yang berlangsung sengit dan ditentukan oleh selisih tipis.

Hal itu juga terjadi pada awal pertandingan Jumat lalu, tetapi ketika Patri Guijarro memecah kebuntuan pada menit ke-19, The Lionesses runtuh dengan cara yang tidak seperti biasanya. "Ada perbedaan malam ini karena kami tampil mengecewakan," tambah Wiegman.

Bukan hanya itu, kekalahan ini menjadi kekalahan paling telak selama masa jabatan pelatih asal Belanda tersebut—dan kekalahan terberat Inggris sejak 2009—tetapi juga membuat juara Eropa itu kehilangan posisi teratas dalam perebutan satu slot kualifikasi otomatis untuk Piala Dunia Wanita 2027 di grup yang sangat ketat ini.

Spanyol kini memegang keunggulan dan akan dapat memastikan tempat mereka di turnamen di Brasil jika mereka mengalahkan Islandia, seperti yang diharapkan, pada Selasa. The Lionesses, di sisi lain, membutuhkan bantuan dari negara Nordik tersebut jika mereka ingin memiliki peluang untuk menghindari babak play-off. Hal itu sangat tidak mungkin.

Jadi, apa artinya ini bagi persiapan Inggris untuk turnamen tersebut? Dan seberapa besar pukulan ini bagi The Lionesses dan harapan mereka untuk memenangkan Piala Dunia musim panas mendatang?

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    Kualifikasi masih diharapkan

    Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa, meskipun kemungkinan besar harus melalui babak play-off, tetap akan menjadi kejutan besar jika Inggris gagal lolos ke turnamen di Brasil.

    Ada dua babak di babak play-off, dan keduanya akan berlangsung dalam bentuk pertandingan dua leg, sehingga mengurangi kemungkinan hasil mengejutkan dalam satu pertandingan yang dapat menjatuhkan The Lionesses. Tim asuhan Wiegman juga akan menjadi salah satu tim terbaik di babak ini, dengan menghadapi tim dari Liga C di babak pertama dan kemudian tim peringkat keempat Liga A atau tim Liga B di babak kedua.

    Pada dasarnya, hasil pertandingan Jumat ini tidak terlalu menghalangi peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia; hal ini hanya mengubah dan memperpanjang jalan menuju Brasil.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Kesempatan untuk belajar menjadi sangat terbatas

    Namun, perubahan-perubahan tersebut tidak menguntungkan bagi Inggris, karena skenario terbaiknya adalah lolos secara otomatis dan memiliki kesempatan untuk menggelar pertandingan persahabatan sesuai keinginan mereka pada dua jeda internasional terakhir tahun ini.

    Dalam persiapan menuju turnamen 2023, menjelang perjalanan mereka menuju final pertama dalam sejarah, The Lionesses menghadapi tim-tim seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Australia, sekaligus bertanding dalam Finalissima melawan Brasil, yang memungkinkan mereka menguji kemampuan melawan berbagai lawan dari seluruh dunia, membawa mereka keluar dari lingkaran Eropa.

    Hal itu harus ditunda hingga Tahun Baru. Untuk saat ini, The Lionesses harus menghadapi tim-tim yang sudah mereka kenal, atau yang sangat diunggulkan untuk dikalahkan, atau keduanya. Kesempatan untuk belajar sangat minim antara sekarang dan akhir tahun.

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    Berbagai tantangan menanti

    Itu sungguh mengecewakan, karena Wiegman jelas sangat ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam laga melawan Spanyol pada hari Jumat.

    "Yang saya coba lakukan sekarang adalah memikirkan, apa yang menyebabkan ini?" katanya sambil merenung setelah kekalahan tersebut. "Kita harus melihat apa yang sebenarnya salah."

    Tentu saja, staf Inggris dapat menganalisis pertandingan dan mencoba memahami masalahnya setelah kejadian, tetapi mengembalikan The Lionesses ke lapangan melawan lawan elit sesegera mungkin akan menjadi ajang uji coba yang baik untuk menggali masalah lebih dalam, meskipun itu tidak dalam suasana kompetitif.

    Ada masalah di lini pertahanan yang perlu diteliti secara khusus, tetapi Inggris tidak akan diuji dengan cara yang sama di babak play-off seperti saat melawan Spanyol. Siapa pun lawan yang dihadapi Lionesses, mereka diharapkan mendominasi penguasaan bola, dengan ancaman yang sebagian besar datang dari serangan balik. Itu tidak sama dengan berada di bawah tekanan dan harus mencari cara untuk menahan gelombang serangan dari salah satu tim terbaik dunia.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    Percobaan ditunda?

    Babak play-off juga akan menghadirkan pertandingan-pertandingan yang ketat dan sangat penting, yang berarti peluang untuk bereksperimen dan merotasi pemain pun sangat minim, kecuali jika Inggris berhasil membangun keunggulan yang benar-benar tak terkejar pada leg pertama salah satu pertandingan tersebut.

    Tentu saja, ada banyak pengalaman dalam tim Inggris ini, dengan begitu banyak dari mereka yang menjadi bagian dari skuad yang memenangkan Kejuaraan Eropa musim panas lalu. Namun, ada juga banyak pemain dengan pengalaman terbatas di panggung internasional.

    Ketika The Lionesses memainkan serangkaian pertandingan persahabatan pada akhir 2025, hal itu memungkinkan pemain seperti Lucia Kendall, yang menjadi starter dalam kemenangan atas Spanyol di Wembley, untuk menonjol, sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain seperti Taylor Hinds, yang bermain di posisi bek kiri yang sangat dibutuhkan. Wiegman mungkin kesulitan memberikan kesempatan semacam itu dalam situasi yang harus dimenangkan.

    Di Tahun Baru, ketika Inggris akan memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan pertandingan persahabatan tersebut, perhatian kemungkinan besar akan lebih tertuju pada persiapan untuk Piala Dunia yang semakin dekat, jika kualifikasi berhasil diamankan seperti yang diharapkan. Mungkin ada beberapa kesempatan untuk benar-benar bereksperimen, terutama di pertandingan-pertandingan awal, tetapi semakin dekat turnamen tersebut, semakin kecil kemungkinannya.

  • Chloe Kelly England Women 2026Getty Images

    Sisi baiknya

    Tentu saja, tidak semuanya negatif. Kekalahan pada Jumat lalu bisa jadi menjadi pelajaran berharga bagi Inggris yang akan membantu mereka dalam jangka panjang. Seperti yang dikatakan Lauren Hemp pada Senin: “Saya rasa dalam pertandingan seperti itu, Anda mungkin belajar paling banyak.” Dan The Lionesses tidak sering menghadapi pertandingan seperti itu.

    Spanyol sempat mengancam untuk mendominasi beberapa pertemuan sebelumnya seperti yang mereka lakukan pada hari Jumat, namun pada akhirnya mereka gagal mencetak gol dalam pertandingan yang lebih ketat, yang belakangan ini lebih sering dimenangkan oleh Inggris. Meskipun hasil akhir adalah hal yang paling penting, hasil tersebut terkadang menutupi beberapa kelemahan di tim asuhan Wiegman, yang terungkap sepenuhnya di Mallorca.

    Babak play-off juga akan memiliki beberapa manfaat. The Lionesses tidak banyak bermain di kandang lawan, hanya yang diperlukan dalam kualifikasi, sebuah poin yang diangkat setelah kekalahan pada Jumat. Pertandingan persahabatan biasanya diadakan di kandang sendiri, dan sejak awal 2024 mereka tidak bermain di tempat lain, bahkan saat itu pun di wilayah netral. Pertandingan non-kompetitif terakhir Inggris di mana lawan bertindak sebagai tuan rumah adalah pada April 2021. Paparan lebih banyak terhadap pengalaman tersebut, melalui dua pertandingan tandang di babak play-off, bukanlah hal yang buruk.

    Selain itu, ada peluang untuk menjalani pertandingan yang sangat kompetitif melawan tim-tim bagus. Lawan dari Liga C seharusnya tidak menjadi masalah di babak pertama, tetapi ada calon lawan di babak kedua yang bisa menjadi ancaman, yang sekali lagi bukanlah hal negatif, asalkan Lionesses tetap berhasil meraih kemenangan.

  • Lucy Bronze England Women 2026Getty Images

    Dalam posisi yang kurang menguntungkan

    Namun, sementara Inggris tengah mempersiapkan diri untuk laga-laga play-off tersebut, Spanyol—juara dunia bertahan dan salah satu rival utama The Lionesses dalam perebutan trofi—akan menjalani serangkaian pertandingan melawan tim-tim internasional terbaik dan lawan-lawan dari berbagai belahan dunia, guna mempersiapkan diri menghadapi tim-tim yang mungkin belum begitu mereka kenal di Piala Dunia nanti.

    Jepang, yang memastikan tempat mereka di turnamen ini dengan memenangkan Piala Asia pada bulan Maret, akan melakukan hal serupa, begitu pula Jerman, setelah kemenangan atas Norwegia yang menobatkan mereka sebagai juara grup pada Jumat malam, dan kemungkinan besar Prancis, yang berada di posisi terdepan untuk memuncaki Grup A2 menjelang pertandingan hari Selasa. Sementara itu, Amerika Serikat telah berada dalam fase tersebut selama beberapa bulan terakhir, dengan pertandingan melawan Jepang, Kolombia, Brasil, Belanda, dan banyak lagi sejak kemenangan mereka di Olimpiade pada musim panas 2024.

    Inggris, oleh karena itu, berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini dibandingkan dengan banyak pesaing utama lainnya untuk trofi Piala Dunia tersebut. Tugas para Lionesses adalah memaksimalkan situasi yang tidak ideal ini dan memastikan mereka mendapatkan hasil maksimal dari, pertama, babak playoff, dan kemudian beberapa bulan pertama tahun depan, saat mereka akan memiliki kesempatan untuk memilih lawan dengan selektif.

    Untuk saat ini, fokus akan tertuju pada Ukraina pada Selasa dan memberikan respons atas kekalahan pada Jumat. Masih ada peluang kualifikasi otomatis, tetapi sangat kecil. Sebaliknya, prioritas haruslah memperbaiki keadaan dan memasuki babak play-off dalam kondisi yang baik, siap menavigasi jalur yang berbeda dengan cara terbaik dan membuktikan bahwa, meskipun dalam situasi sulit ini, Inggris tetap menjadi pesaing serius untuk Piala Dunia Wanita 2027.

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