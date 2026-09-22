Penyerang Rennes Esteban Lepaul mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa setelah menjalani penampilan debutnya dalam konferensi pers tim nasional Prancis di Clairefontaine. Top skor Ligue 1 2025–26 itu disambut ke pemusatan latihan oleh pelatih kiper Fabien Barthez sebelum bertemu kembali dengan mantan rekan-rekannya di akademi.

Setelah mencetak 21 gol liga musim lalu, sang penyerang mengungkapkan bahwa finis sebagai pencetak gol terbanyak di divisi tersebut meyakinkannya bahwa ia layak berada di level internasional.

Lepaul menargetkan untuk mendapatkan waktu bermain dan berkontribusi dalam empat pertandingan Prancis berikutnya.



