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imago-sport-1083655070.jpgPRESSE SPORTS
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Apa cara yang lebih baik untuk berlatih?' - Esteban Lepaul mengungkap pengalaman sureal bersama Zinedine Zidane di pemusatan latihan Prancis

France
E. Lepaul
Belgium vs France
Belgium
UEFA Nations League A
Turkiye vs France
Turkiye

Penyerang Rennes Esteban Lepaul mengenang panggilan perdana impiannya ke timnas Prancis di bawah pelatih baru Zinedine Zidane. Top skor Ligue 1 itu menceritakan menerima umpan dari sang ikon dalam sesi latihan dan menyaksikan video sejarah tim nasional yang menginspirasi.

  • Lepaul bersinar dalam konferensi pers debutnya bersama Prancis

    Penyerang Rennes Esteban Lepaul mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa setelah menjalani penampilan debutnya dalam konferensi pers tim nasional Prancis di Clairefontaine. Top skor Ligue 1 2025–26 itu disambut ke pemusatan latihan oleh pelatih kiper Fabien Barthez sebelum bertemu kembali dengan mantan rekan-rekannya di akademi.

    Setelah mencetak 21 gol liga musim lalu, sang penyerang mengungkapkan bahwa finis sebagai pencetak gol terbanyak di divisi tersebut meyakinkannya bahwa ia layak berada di level internasional.

    Lepaul menargetkan untuk mendapatkan waktu bermain dan berkontribusi dalam empat pertandingan Prancis berikutnya.


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    Penyerang menikmati menerima umpan dari ikon Zidane

    Lepaul mengakui bahwa rasa gugup pada awalnya cepat hilang begitu sesi latihan dimulai di bawah pelatih kepala baru Zinedine Zidane. Pemain berusia 26 tahun itu menikmati kesempatan untuk mengasah teknik penyelesaiannya secara langsung dari umpan mantan pemenang Piala Dunia tersebut.

    Ia menegaskan tekadnya untuk memberikan dampak nyata di lapangan, bukan sekadar menjadi pengamat pasif.

    "Apa cara yang lebih baik untuk berlatih di depan gawang selain menerima beberapa umpan dari Zinédine Zidane?" kata Lepaul. "Stres dan tekanan hilang dengan sangat cepat. Ini adalah mimpi, tetapi saya ingin menjadi bagian dari kamp latihan ini. Tujuan pertama saya adalah memenangi keempat pertandingan sebagai sebuah tim."

  • Zidane menunjukkan video sejarah emosional skuad

    Di luar sesi latihan di lapangan, Lepaul mengungkapkan bahwa Zidane menggelar pertemuan tim yang berpusat pada sebuah video yang menampilkan sejarah kaya dan warisan Les Bleus. Sang manajer berusaha menanamkan budaya kuat untuk membela lambang tim nasional dalam kelompok yang telah dibentuk ulang.

    Lepaul mendukung inisiatif tersebut, seraya mencatat bahwa para pemain modern harus sepenuhnya memahami bobot dari mewakili seragam bintang dua itu.

    "Dia ingin kami memahami apa arti hal itu bagi kami. Kami harus menjadi pelaku utama dalam sejarah kami sendiri," jelas Lepaul. "Hal itu perlu, terutama dengan grup baru, untuk menanamkan budaya tertentu. Tidak ada pemain yang meremehkan jersey biru ini."

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    Prancis fokus pada empat pertandingan dalam 14 hari

    Lepaul menatap jeda internasional dengan tekad untuk mencetak gol senior pertamanya untuk Prancis jika mendapat kesempatan. Prancis bersiap menjalani jadwal padat yang menghadirkan empat pertandingan kompetitif dalam 14 hari.

    Sang penyerang menyatakan keyakinan penuh terhadap pergerakannya tanpa bola dan kesiapan keseluruhannya.

    Setelah tugas internasionalnya berakhir, Lepaul akan kembali ke Rennes dengan tujuan mempertahankan ambisinya yang tinggi di kompetisi domestik.

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