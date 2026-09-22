PRESSE SPORTS
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'Apa cara yang lebih baik untuk berlatih?' - Esteban Lepaul mengungkap pengalaman sureal bersama Zinedine Zidane di pemusatan latihan Prancis
Lepaul bersinar dalam konferensi pers debutnya bersama Prancis
Penyerang Rennes Esteban Lepaul mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa setelah menjalani penampilan debutnya dalam konferensi pers tim nasional Prancis di Clairefontaine. Top skor Ligue 1 2025–26 itu disambut ke pemusatan latihan oleh pelatih kiper Fabien Barthez sebelum bertemu kembali dengan mantan rekan-rekannya di akademi.
Setelah mencetak 21 gol liga musim lalu, sang penyerang mengungkapkan bahwa finis sebagai pencetak gol terbanyak di divisi tersebut meyakinkannya bahwa ia layak berada di level internasional.
Lepaul menargetkan untuk mendapatkan waktu bermain dan berkontribusi dalam empat pertandingan Prancis berikutnya.
- AFP
Penyerang menikmati menerima umpan dari ikon Zidane
Lepaul mengakui bahwa rasa gugup pada awalnya cepat hilang begitu sesi latihan dimulai di bawah pelatih kepala baru Zinedine Zidane. Pemain berusia 26 tahun itu menikmati kesempatan untuk mengasah teknik penyelesaiannya secara langsung dari umpan mantan pemenang Piala Dunia tersebut.
Ia menegaskan tekadnya untuk memberikan dampak nyata di lapangan, bukan sekadar menjadi pengamat pasif.
"Apa cara yang lebih baik untuk berlatih di depan gawang selain menerima beberapa umpan dari Zinédine Zidane?" kata Lepaul. "Stres dan tekanan hilang dengan sangat cepat. Ini adalah mimpi, tetapi saya ingin menjadi bagian dari kamp latihan ini. Tujuan pertama saya adalah memenangi keempat pertandingan sebagai sebuah tim."
Zidane menunjukkan video sejarah emosional skuad
Di luar sesi latihan di lapangan, Lepaul mengungkapkan bahwa Zidane menggelar pertemuan tim yang berpusat pada sebuah video yang menampilkan sejarah kaya dan warisan Les Bleus. Sang manajer berusaha menanamkan budaya kuat untuk membela lambang tim nasional dalam kelompok yang telah dibentuk ulang.
Lepaul mendukung inisiatif tersebut, seraya mencatat bahwa para pemain modern harus sepenuhnya memahami bobot dari mewakili seragam bintang dua itu.
"Dia ingin kami memahami apa arti hal itu bagi kami. Kami harus menjadi pelaku utama dalam sejarah kami sendiri," jelas Lepaul. "Hal itu perlu, terutama dengan grup baru, untuk menanamkan budaya tertentu. Tidak ada pemain yang meremehkan jersey biru ini."
- PsnewZ
Prancis fokus pada empat pertandingan dalam 14 hari
Lepaul menatap jeda internasional dengan tekad untuk mencetak gol senior pertamanya untuk Prancis jika mendapat kesempatan. Prancis bersiap menjalani jadwal padat yang menghadirkan empat pertandingan kompetitif dalam 14 hari.
Sang penyerang menyatakan keyakinan penuh terhadap pergerakannya tanpa bola dan kesiapan keseluruhannya.
Setelah tugas internasionalnya berakhir, Lepaul akan kembali ke Rennes dengan tujuan mempertahankan ambisinya yang tinggi di kompetisi domestik.
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