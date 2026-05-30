Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Apa alasannya?" - Thomas Müller menuntut penjelasan atas keputusan Anthony Gordon yang menolak tawaran Bayern demi pindah ke Barcelona senilai €80 juta
Tim Catalan menguasai pertandingan di Munich
Barcelona berhasil merebut target utama Bayern untuk bursa transfer musim panas ini dengan menuntaskan kesepakatan senilai €80 juta (£69,3 juta) untuk mendatangkan sayap Newcastle, Gordon. Klub asal Catalunya ini akan membayar €70 juta di muka, dengan tambahan €10 juta dalam bentuk bonus, sekaligus mengamankan kontrak jangka panjang bagi penyerang berusia 25 tahun tersebut hingga 2031. Setelah penundaan selama empat jam akibat kendala administrasi di menit-menit akhir, raksasa Spanyol ini akhirnya menyetujui dan mengumumkan transfer tersebut pada Jumat sore.
- AFP
Eberl mengungkapkan optimisme awalnya
Sebelum kesepakatan transfer itu gagal, direktur olahraga Bayern, Max Eberl, sempat menyatakan optimisme yang jelas terkait upaya mereka untuk mendatangkan sang penyerang: “Kami sepakat bahwa kami akan merekrut seorang penyerang jika harganya terjangkau. Kami telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dan berharap dapat mencapai kemajuan.”
Pihak manajemen klub memandang Gordon sebagai rekrutan ideal untuk memperkuat lini depan mereka menjelang musim baru. Namun, keengganan mereka untuk memenuhi penilaian harga yang tinggi dari Newcastle pada akhirnya membuka peluang bagi Barcelona untuk ikut campur.
Muller bingung karena diabaikan
Namun, dalam wawancara di podcastBILD Bayern Insider setelah kepindahan resmi sang pemain ke Spanyol, Müller secara terbuka mengungkapkan keterkejutannya atas keputusan tersebut: “Jika Barcelona dan Bayern sama-sama mengajukan tawaran, apa yang menjadi faktor penentu sehingga Gordon tidak memilih Munich? Tentu saja saya mengenal Hansi Flick dengan sangat baik. Bermain di bawah asuhannya sangat menyenangkan, baik dari segi kepemimpinannya maupun gaya permainannya. Tapi saya pasti akan memilih FC Bayern.”
- AFP
Bayern mencari opsi penyerang
Bayern harus segera menata kembali skuadnya dan mencari opsi tambahan di lini serang setelah gagal mendatangkan pemain incaran utama mereka menjelang musim domestik yang menantang. Setelah menutup musim dengan kemenangan di final DFB-Pokal melawan Stuttgart, jajaran petinggi klub perlu mencari pemain cadangan yang tepat untuk meringankan beban para pemain seperti Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz.