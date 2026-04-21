"Apa aku harus minta maaf karena dia membiarkan aku tetap hidup?" Kritik tajam kembali dilontarkan kepada Antonio Rüdiger dari Real Madrid

Insiden tersebut kemudian dibahas secara luas di media Spanyol. Mantan wasit Alfonso Perrez Burrull masih bersikap hati-hati saat berbicara di Radio Marca: "Itu adalah tindakan yang seharusnya diperiksa oleh VAR, karena menurut saya, bek Real Madrid itu seharusnya dikeluarkan dari lapangan."

Jurnalis Dani Carrido di Cadena SER lebih tegas: "Rüdiger bisa saja mematahkan rahangnya di tempat," katanya. Dan Juanma Castano dari Cadena COPE menyebut aksi tersebut sebagai "salah satu pelanggaran paling brutal yang pernah kami lihat".

Hanya surat kabar olahraga Spanyol Mundo Deportivo yang membela Rüdiger agar mendapat hukuman ringan: "Pemain Jerman itu lolos dari tindakan yang seharusnya mendapat kartu kuning."

Rüdiger sendiri menanggapi hal tersebut beberapa hari kemudian. Ia menekankan bahwa tidak ada niat jahat dalam aksinya. Meskipun dalam tayangan ulang lambat terlihat "mengerikan", namun: "Saya tidak membunuhnya. Jika saya melakukannya dengan sengaja, saya akan melukainya. Tidak pernah ada niat saya untuk menyakitinya - tapi saya bermain keras."