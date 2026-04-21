"Apakah aku harus meminta maaf karena dia membiarkanku tetap hidup?", sindir Rico dalam podcast 'La Otra Grada' kepada bek Real Madrid tersebut. Rüdiger disebutnya sebagai "pemain yang sangat agresif", yang telah "melampaui batas" dalam sebuah duel yang menjadi sorotan media.
"Apa aku harus minta maaf karena dia membiarkan aku tetap hidup?" Kritik tajam kembali dilontarkan kepada Antonio Rüdiger dari Real Madrid
Adegan tersebut terjadi pada awal Maret saat Real kalah 0-1 dari Getafe. Bek asal Jerman itu menendang wajah Rico yang sedang tergeletak di lapangan dengan lututnya setelah pertandingan berjalan hampir setengah jam. Rico pun berteriak keras, namun pertandingan tetap dilanjutkan. Tindakan Rüdiger tidak mendapat sanksi dari wasit Alejandro Muniz Ruiz. VAR pun tidak turun tangan untuk memeriksa insiden tersebut sebagai kemungkinan tindakan kekerasan atau pelanggaran berat.
Bagi Rico, hal ini sudah sama sekali tidak dapat dimengerti segera setelah pertandingan: "Jika dia menendang saya dengan buruk, dia akan membiarkan saya tergeletak di lapangan. Dia ingin menghancurkan wajah saya."
"Rüdiger bisa saja mematahkan rahangnya saat itu juga"
Insiden tersebut kemudian dibahas secara luas di media Spanyol. Mantan wasit Alfonso Perrez Burrull masih bersikap hati-hati saat berbicara di Radio Marca: "Itu adalah tindakan yang seharusnya diperiksa oleh VAR, karena menurut saya, bek Real Madrid itu seharusnya dikeluarkan dari lapangan."
Jurnalis Dani Carrido di Cadena SER lebih tegas: "Rüdiger bisa saja mematahkan rahangnya di tempat," katanya. Dan Juanma Castano dari Cadena COPE menyebut aksi tersebut sebagai "salah satu pelanggaran paling brutal yang pernah kami lihat".
Hanya surat kabar olahraga Spanyol Mundo Deportivo yang membela Rüdiger agar mendapat hukuman ringan: "Pemain Jerman itu lolos dari tindakan yang seharusnya mendapat kartu kuning."
Rüdiger sendiri menanggapi hal tersebut beberapa hari kemudian. Ia menekankan bahwa tidak ada niat jahat dalam aksinya. Meskipun dalam tayangan ulang lambat terlihat "mengerikan", namun: "Saya tidak membunuhnya. Jika saya melakukannya dengan sengaja, saya akan melukainya. Tidak pernah ada niat saya untuk menyakitinya - tapi saya bermain keras."
Julian Nagelsmann memperingatkan Antonio Rüdiger
Rüdiger sebelumnya sudah menjadi sorotan negatif pada April 2025, ketika ia melemparkan gulungan plester ke arah wasit dan menghina wasit tersebut selama final Copa del Rey melawan FC Barcelona. Ia dijatuhi sanksi larangan bermain selama enam pertandingan oleh Asosiasi Sepak Bola Spanyol.
Pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, juga menanggapi insiden tersebut dan menyatakan: "Batasnya sudah tercapai. Ia tidak boleh melakukannya lagi, jika tidak, konsekuensinya akan lebih berat."
Saat Real Madrid tersingkir di perempat final melawan FC Bayern, Rüdiger kembali menjadi sorotan. Josip Stanisic melontarkan tuduhan serius terhadap pemain timnas tersebut setelah pertandingan, yang diduga telah menghina dirinya setelah melakukan tekel yang kembali kontroversial. "Tentang apa yang terjadi saat saya terbaring di lapangan, saya tidak perlu membicarakannya sekarang. Mereka bisa tanya Toni saja. Tapi menurut saya, hal seperti itu tidak boleh terjadi," kata Stanisic dengan nada marah, lalu menambahkan: "Hanya satu kata yang diucapkan—dan itu dua kali. Tapi mereka bisa tanya sendiri padanya apa yang dia katakan. Mungkin dia cukup berani untuk mengakuinya!"
Catatan Antonio Rüdiger musim ini
Penampilan 21 Gol 1 Assist 0 Kartu kuning 2