Getty
Diterjemahkan oleh
'Antusias untuk terus bekerja, terus berkembang' - New York Red Bulls ikat striker Julian Hall dengan perpanjangan kontrak empat tahun
- Getty
Kesepakatan yang sangat pantas didapatkan
Hall sejak lama dianggap sebagai talenta top untuk Red Bulls, dan benar-benar menembus tim utama di bawah pelatih baru Michael Bradley musim ini. Penyerang USMNT itu telah menjadi starter untuk RBNY sejak hari pertama musim ini, dan membalas kepercayaan pelatih kepalanya dengan 16 kontribusi gol, sementara tim itu tampak siap kembali ke playoff setelah rentetan panjang penampilan di fase pascamusim mereka terhenti tahun lalu.
Hall mengungkapkan kegembiraannya usai menandatangani kontrak dalam sebuah pernyataan:
“Saya sangat senang menandatangani kontrak baru dengan Red Bull New York,” kata Hall. “Klub ini telah menjadi bagian besar dari perkembangan saya, dan saya berterima kasih kepada semua orang yang telah percaya kepada saya dan membantu saya mencapai titik ini. Saya merasa terus berkembang sebagai pemain, dan saya antusias untuk terus bekerja, terus berkembang, dan membantu tim ini mencapai tujuan kami.”
- Sports Press Photo
Peluang pindah ke luar negeri masih kuat
Kontrak baru itu, yang membuat Hall pindah ke slot inisiatif U-22 dalam struktur gaji Red Bulls, kemungkinan besar tidak akan banyak menghalangi Hall untuk pindah ke Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Raksasa Eropa Atletico Madrid, serta klub Bundesliga RB Leipzig, dilaporkan tertarik kepada remaja tersebut, yang meneken kontrak dengan Red Bulls saat berusia 15 tahun. Ia menjadi produk akademi RBNY pertama yang menandatangani kesepakatan U-22, dan pemain Amerika termuda yang mencapai kesepakatan dengan jenis tersebut.
- Getty Images
Masa depan USMNT?
Hall diperkirakan akan menjadi salah satu kandidat yang berpeluang memainkan peran untuk USMNT dalam beberapa tahun ke depan. Ia telah mewakili AS di berbagai level kelompok umur, dan tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk masuk ke tim senior. Namun, bisa saja ada perebutan untuk mendapatkan Hall, yang juga memenuhi syarat untuk mewakili Polandia. Ia mengatakan kepada ESPN bahwa ia belum berbicara dengan pelatih Mauricio Pochettino soal tampil untuk USMNT. Tim asuhan Pochettino memiliki empat laga persahabatan pada akhir September.
- Getty
Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan
Hall telah menjadi bagian dari tim RBNY racikan Bradley yang banyak berubah, dengan fokus besar pada para pemain muda. Penyerang itu ditemani gelandang tengah yang sangat dihargai, Adri Mehmeti, yang juga telah dikaitkan dengan panggilan ke USMNT. Red Bulls saat ini berada di peringkat kedelapan Wilayah Timur dan berharap mengakhiri rentetan tiga pertandingan tanpa kemenangan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami