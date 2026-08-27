'Antusias untuk terus bekerja, terus berkembang' - New York Red Bulls ikat striker Julian Hall dengan perpanjangan kontrak empat tahun

Hall sejak lama dianggap sebagai talenta top untuk Red Bulls, dan benar-benar menembus tim utama di bawah pelatih baru Michael Bradley musim ini. Penyerang USMNT itu telah menjadi starter untuk RBNY sejak hari pertama musim ini, dan membalas kepercayaan pelatih kepalanya dengan 16 kontribusi gol, sementara tim itu tampak siap kembali ke playoff setelah rentetan panjang penampilan di fase pascamusim mereka terhenti tahun lalu.

Hall mengungkapkan kegembiraannya usai menandatangani kontrak dalam sebuah pernyataan:

“Saya sangat senang menandatangani kontrak baru dengan Red Bull New York,” kata Hall. “Klub ini telah menjadi bagian besar dari perkembangan saya, dan saya berterima kasih kepada semua orang yang telah percaya kepada saya dan membantu saya mencapai titik ini. Saya merasa terus berkembang sebagai pemain, dan saya antusias untuk terus bekerja, terus berkembang, dan membantu tim ini mencapai tujuan kami.”