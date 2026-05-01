Antony, pemain Man Utd yang kurang bersinar, mengakui bahwa ia merasa 'malu' melihat fisik Cristiano Ronaldo sambil membongkar kisah masa-masa 'rumit'nya di Old Trafford
Pemain Brasil itu menyoroti kepergiannya dari United
Pemain sayap berusia 26 tahun itu akhirnya menanggapi masa-masa "rumit" yang dialaminya di Liga Premier setelah pindah dari Ajax dengan nilai transfer yang menghebohkan sebesar €95 juta (£82 juta/$111 juta). Antony mengakui bahwa masalah pribadi di luar sepak bola memainkan peran besar dalam kegagalannya membuktikan nilai transfernya yang fantastis sebelum akhirnya hengkang ke Betis. Meskipun mengalami kesulitan, ia tetap merasa bersyukur kepada Setan Merah, dan memandang pengalaman sulit tersebut sebagai katalisator penting bagi kedewasaan profesionalnya belakangan ini.
Mengungkap perjuangan
Dalam perbincangan terbuka dengan Globoesportemengenai kemundurannya di Liga Premier, sang penyerang menjelaskan bagaimana kondisi mental dan kehidupan pribadinya secara langsung memengaruhi performa profesionalnya. Ia mengaku: "Masalah di luar lapangan memiliki pengaruh besar. Saya mengalami beberapa masalah di luar lapangan yang menghambat saya. Itu adalah masa yang rumit, tetapi menjadi pengalaman berharga dan membantu saya menjadi lebih dewasa. Saya tidak menyesal pindah ke Manchester United, saya berterima kasih kepada klub tersebut. Saya belajar banyak di sana, dan kebahagiaan saya saat ini di Betis berkat momen-momen sulit yang saya alami di Inggris."
Bimbingan dari seorang legenda
Antony hanya bermain bersama Ronaldo sebanyak tujuh kali selama musim 2022-23, namun ia sangat menghormati etos kerja sang pemain senior serta sifatnya yang santai di balik layar. Mengingat hubungan mereka dan sebuah pertemuan khusus di fasilitas klub, ia berkata: "Cristiano Ronaldo adalah orang yang hebat, Anda bisa belajar banyak darinya. Ia bahkan pernah bercanda dengan saya, mengatakan bahwa orang-orang menganggapnya keras kepala, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ia sangat ceria.
"Saya belajar banyak darinya. Dia berbicara tentang kehidupan, buku, berbagai topik di luar sepak bola. Itu bagus karena membantu saya melepaskan diri. Dia akan berkata, 'Hari ini kita tidak akan membicarakan sepak bola.' Dan itu membuat kita belajar hal-hal penting lainnya. Suatu kali di sauna, dia bercanda dengan saya. Dia memperlihatkan fisiknya dan bertanya apakah saya terlihat seperti berusia 23 tahun. Saya bahkan merasa malu karena melihat betapa telitinya dia merawat diri meski usianya hampir 40 tahun. Dia adalah panutan bagi semua orang."
Bertujuan untuk panggung global
Antony kini berfokus untuk mempertahankan performa gemilangnya di Spanyol, setelah mencetak 13 gol dan menyumbang sembilan assist dalam 41 penampilannya bersama Betis musim ini. Performa apiknya ini bertujuan untuk mengamankan tempat di skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026, terutama karena ia belum dipanggil ke timnas Brasil sejak Juni 2025 dan belum bermain sejak kekalahan dalam laga persahabatan melawan Maroko pada Maret 2023. Setelah sebelumnya menjadi bagian dari skuad Piala Dunia 2022, sang pemain sayap merasa jauh lebih siap untuk penampilan keduanya di turnamen tersebut dibandingkan saat penampilan perdananya di Qatar.