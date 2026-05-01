Antony, pemain Man Utd yang kurang bersinar, mengakui bahwa ia merasa 'malu' melihat fisik Cristiano Ronaldo sambil membongkar kisah masa-masa 'rumit'nya di Old Trafford

Antony hanya bermain bersama Ronaldo sebanyak tujuh kali selama musim 2022-23, namun ia sangat menghormati etos kerja sang pemain senior serta sifatnya yang santai di balik layar. Mengingat hubungan mereka dan sebuah pertemuan khusus di fasilitas klub, ia berkata: "Cristiano Ronaldo adalah orang yang hebat, Anda bisa belajar banyak darinya. Ia bahkan pernah bercanda dengan saya, mengatakan bahwa orang-orang menganggapnya keras kepala, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ia sangat ceria.

"Saya belajar banyak darinya. Dia berbicara tentang kehidupan, buku, berbagai topik di luar sepak bola. Itu bagus karena membantu saya melepaskan diri. Dia akan berkata, 'Hari ini kita tidak akan membicarakan sepak bola.' Dan itu membuat kita belajar hal-hal penting lainnya. Suatu kali di sauna, dia bercanda dengan saya. Dia memperlihatkan fisiknya dan bertanya apakah saya terlihat seperti berusia 23 tahun. Saya bahkan merasa malu karena melihat betapa telitinya dia merawat diri meski usianya hampir 40 tahun. Dia adalah panutan bagi semua orang."