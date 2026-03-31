Antony, pemain Man Utd yang kurang bersinar, kembali mengikuti latihan penuh bersama Real Betis setelah sebelumnya harus menjalani 'program latihan khusus'

Tim utama Real Betis kembali ke Ciudad Deportiva Luis del Sol pada hari Selasa setelah libur tiga hari yang diberikan oleh Manuel Pellegrini. Perkembangan paling signifikan dari sesi tertutup tersebut adalah partisipasi penuh Antony, yang absen dari latihan bersama sepanjang pekan lalu. Menurut Marca, mantan pemain Manchester United itu tampil prima saat menyelesaikan sesi latihan tanpa keluhan. Kembalinya dia memberikan dorongan yang tepat waktu bagi Los Verdiblancos saat mereka memasuki periode krusial musim ini.