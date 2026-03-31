Antony, pemain Man Utd yang kurang bersinar, kembali mengikuti latihan penuh bersama Real Betis setelah sebelumnya harus menjalani 'program latihan khusus'
Antony kembali bergabung dengan tim di Ciudad Deportiva
Tim utama Real Betis kembali ke Ciudad Deportiva Luis del Sol pada hari Selasa setelah libur tiga hari yang diberikan oleh Manuel Pellegrini. Perkembangan paling signifikan dari sesi tertutup tersebut adalah partisipasi penuh Antony, yang absen dari latihan bersama sepanjang pekan lalu. Menurut Marca, mantan pemain Manchester United itu tampil prima saat menyelesaikan sesi latihan tanpa keluhan. Kembalinya dia memberikan dorongan yang tepat waktu bagi Los Verdiblancos saat mereka memasuki periode krusial musim ini.
Pemain sayap asal Brasil berhasil mengatasi cedera pangkal paha
Absennya Antony dari skuad utama belakangan ini disebabkan oleh cedera pubalgia yang berkepanjangan. Staf medis Betis menerapkan "rencana latihan yang disesuaikan" untuk mengatasi masalah di area selangkangan tersebut, dengan fokus pada latihan koordinasi dan pemulihan khusus guna mengembalikan daya ledak fisik sang pemain sayap. Dengan berlatih jauh dari sorotan kamera, pemain berusia 26 tahun ini dapat memperkuat area yang cedera tanpa risiko kambuh. Keikutsertaannya yang sukses dalam sesi latihan intensitas penuh pada hari Selasa menandakan bahwa ia telah mendapat lampu hijau dari departemen medis klub.
Pellegrini harus menghadapi daftar pemain yang cedera
Meskipun kembalinya pemain asal Brasil itu merupakan pertanda positif, Pellegrini masih harus menghadapi beberapa masalah kebugaran. Isco masih diragukan karena ia masih menjalani latihan bola secara individu, dan pemain muda Angel Ortiz harus absen selama sebulan. Namun, prospek lini serang semakin cerah dengan Giovani Lo Celso yang juga mempercepat proses pemulihannya. Mantan gelandang Tottenham ini hampir kembali setelah absen selama dua bulan, yang berpotensi memberi Pellegrini banyak opsi kreatif untuk sprint akhir musim ini.
Menjelang pertandingan melawan Espanyol, Antony bertekad untuk pulih sepenuhnya dan masuk dalam skuad yang akan bertanding. Betis saat ini berada di peringkat kelima La Liga dengan 44 poin dari 29 pertandingan, hanya unggul tiga poin dari Celta Vigo yang berada di peringkat keenam. Selain masih berjuang untuk mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan, Los Verdiblancos juga sedang berlaga di Liga Europa, di mana mereka akan menghadapi Braga di babak perempat final.