Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, pemain sayap asal Brasil itu mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap spekulasi media seputar kondisi kebugarannya. "Orang-orang mengatakan hal-hal yang tidak mereka ketahui," tegas Antony. "Kita harus mengakhiri ini, karena saya merasa sangat baik, dan orang-orang selalu mengatakan hal-hal yang tidak mereka ketahui."

Pernyataan tegas sang pemain sejalan dengan pernyataan resmi dari departemen komunikasi Real Betis, yang membantah rumor bahwa pemain berusia 26 tahun itu akan menjalani rehabilitasi selama tiga hingga empat bulan. Setelah menangani kondisi osteitis pubis melalui perawatan konservatif sejak Desember lalu, mantan penyerang Manchester United ini telah menunjukkan peningkatan fisik yang signifikan di akhir musim liga Spanyol.