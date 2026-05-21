Antony, pemain Man Utd yang gagal bersinar, menampik kemungkinan menjalani operasi untuk cedera kronisnya dalam pesan yang penuh tekad setelah tidak dipanggil ke skuad Brasil untuk Piala Dunia
Antony membantah rumor cedera
Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, pemain sayap asal Brasil itu mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap spekulasi media seputar kondisi kebugarannya. "Orang-orang mengatakan hal-hal yang tidak mereka ketahui," tegas Antony. "Kita harus mengakhiri ini, karena saya merasa sangat baik, dan orang-orang selalu mengatakan hal-hal yang tidak mereka ketahui."
Pernyataan tegas sang pemain sejalan dengan pernyataan resmi dari departemen komunikasi Real Betis, yang membantah rumor bahwa pemain berusia 26 tahun itu akan menjalani rehabilitasi selama tiga hingga empat bulan. Setelah menangani kondisi osteitis pubis melalui perawatan konservatif sejak Desember lalu, mantan penyerang Manchester United ini telah menunjukkan peningkatan fisik yang signifikan di akhir musim liga Spanyol.
Penolakan untuk berpartisipasi di Piala Dunia memberikan masa istirahat yang sangat penting
Keputusan untuk tidak menjalani operasi ini diambil tak lama setelah Carlo Ancelotti tidak memasukkan Antony ke dalam skuad akhir Brasil untuk Piala Dunia 2026 mendatang. Meskipun mengecewakan bagi sang pemain sayap, pencoretan ini bisa saja bermanfaat bagi kebugarannya dalam jangka panjang, karena memberinya waktu beberapa minggu untuk menjauh dari pertandingan kompetitif—periode yang diyakini oleh tim medis Real Betis akan memaksimalkan efektivitas perawatan konservatif yang sedang dijalaninya.
Secara statistik, ini adalah musim terbaiknya sejauh ini
Meskipun tiba di Spanyol dengan cap "gagal" yang melekat padanya sejak masa-masa di Old Trafford, Antony telah mengalami perubahan nasib yang luar biasa. Pemain asal Brasil ini berhasil mencatatkan musim paling produktif dalam kariernya sejauh ini dari segi statistik, sekaligus membuktikan mengapa United awalnya rela membayar mahal untuk jasanya.
Dengan satu pertandingan tersisa di musim La Liga, Antony telah mencetak 14 gol dan 10 assist yang mengesankan di semua kompetisi untuk Real Betis. Angka-angka ini merupakan hasil yang signifikan bagi seorang pemain yang telah bermain sambil menahan rasa sakit selama lebih dari lima bulan, membenarkan keputusannya untuk tetap berada di lapangan selama mungkin.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Real Betis akan menjamu Levante akhir pekan ini dalam laga penutup musim La Liga, setelah sebelumnya memastikan lolos ke Liga Champions musim depan berkat posisi kelima di klasemen, dan Antony bertekad mengakhiri musim dengan gemilang dengan kembali memberikan kontribusi krusial di sepertiga akhir lapangan.