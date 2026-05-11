Antony menyamai rekor Kylian Mbappé di La Liga berkat penampilan gemilangnya bersama Real Betis, sementara mantan pemain Man Utd yang gagal itu menikmati 'musim terbaik' dalam kariernya
Menyamai para pemain elit di Spanyol
Mantan pemain sayap Manchester United ini telah menemukan ketajamannya sejak pindah ke La Liga, khususnya sebagai spesialis tendangan jarak jauh. Setelah mencetak gol pembuka di Anoeta, Antony kini menyamai rekor Kylian Mbappe sebagai pemain dengan gol terbanyak dari luar kotak penalti musim ini, masing-masing dengan lima gol di kompetisi La Liga. Ini adalah statistik yang menonjolkan kepercayaan diri yang mengalir dalam diri seorang pemain yang sempat kesulitan mempertahankan konsistensi selama berkarier di Liga Premier.
Berbicara setelah hasil imbang melawan Sociedad, pemain Brasil ini mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian statistiknya baru-baru ini dan performa terbaiknya saat ini di bawah asuhan Manuel Pellegrini. "Sangat senang. Itu hasil kerja keras, seperti yang Anda katakan, saya sangat bangga dengan apa yang telah saya lakukan. Saya juga berhutang banyak kepada rekan-rekan setim saya, dan kepada pelatih yang telah memberi saya banyak kepercayaan diri. Kami terus bergerak maju," kata Antony kepada DAZN.
Kebangkitan setelah masa-masa sulit Manchester United
Setelah dicap sebagai 'kegagalan' di Old Trafford pasca kepindahannya yang ramai dibicarakan dari Ajax, kepindahan Antony ke Sevilla tampaknya telah menyelamatkan kariernya. Pemain sayap ini tidak lagi menjadi sosok yang tidak konsisten seperti yang terlihat di Inggris; sebaliknya, ia telah menjadi titik fokus serangan Betis. Ia bahkan mengakui bahwa musim ini adalah yang terbaik yang pernah ia jalani, meskipun sempat mengalami beberapa cedera, yang akhirnya membuktikan potensi yang ia tunjukkan saat masih muda di Amsterdam.
"Pertama, saya senang dengan musim yang saya jalani. Ini adalah musim terbaik. Saya merasa sangat bahagia dan bangga," katanya. "Saya tahu pengorbanan yang telah saya lakukan saat bermain. Lebih dari 20 pertandingan dengan rasa tidak nyaman, saya selalu mengatakan bahwa ketika mengenakan seragam ini, saya mengorbankan diri. Saya merayakannya bersama Ruben (Cousillas) karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Kita harus fokus sekarang pada pertandingan kandang hari Selasa untuk meraih tiga poin."
Kekecewaan di Anoeta
Terlepas dari kesuksesannya secara pribadi, pertandingan melawan Sociedad berakhir dengan rasa kesempatan yang terlewatkan bagi Betis. Los Verdiblancos sempat unggul dua gol sebelum tim asal Basque itu bangkit dan berhasil mengamankan satu poin, hasil yang membuat Betis kini hanya unggul empat poin atas Celta Vigo dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa. Antony dengan cepat mengakui bahwa ia seharusnya bisa berbuat lebih banyak untuk memastikan kemenangan sebelum kebangkitan lawan dimulai.
"Saya berbicara atas nama diri saya sendiri. Saya memiliki dua peluang di babak pertama yang seharusnya saya cetak, karena pentingnya pertandingan ini, hasil imbang tidak terlalu buruk, meskipun akan lebih baik jika kami menang. Kami harus melupakan hal ini. Hari ini kami pulang dengan sedikit rasa frustrasi dan sedih, namun pada hari Selasa kami memiliki pertandingan penting lainnya bersama para pendukung kami. Kami akan berjuang untuk memenangkan pertandingan tersebut," ujarnya.
Menargetkan posisi di papan atas Eropa
Dengan tiga pertandingan tersisa di musim La Liga, Betis sepenuhnya memegang kendali atas nasib mereka sendiri dalam upaya meraih posisi kelima. Dua dari tiga laga tersisa tersebut akan digelar di Benito Villamarin, dimulai dengan laga melawan Elche pada Selasa, dan Antony meminta rekan-rekan setimnya untuk segera mengalihkan fokus. Pemain asal Brasil itu meyakini dukungan penonton tuan rumah akan sangat penting untuk mencapai tujuan mereka.
"Saya rasa sebelum gol pertama dari Real Sociedad, tekanan dari mereka sudah terasa. Kita harus melupakan hal itu. Kami pulang dengan perasaan sedih dan frustrasi, tetapi pada hari Selasa kami memiliki pertandingan yang sangat penting bersama para pendukung kami. Kami harus menang. Kami unggul empat poin dari Celta. Kami memiliki tiga pertandingan, dua di kandang. Kami harus mempersiapkan mental untuk pertandingan-pertandingan ini dan bermain dengan baik pada hari Selasa," tutup Antony.