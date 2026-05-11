Antony menyamai rekor Kylian Mbappé di La Liga berkat penampilan gemilangnya bersama Real Betis, sementara mantan pemain Man Utd yang gagal itu menikmati 'musim terbaik' dalam kariernya

Mantan pemain sayap Manchester United ini telah menemukan ketajamannya sejak pindah ke La Liga, khususnya sebagai spesialis tendangan jarak jauh. Setelah mencetak gol pembuka di Anoeta, Antony kini menyamai rekor Kylian Mbappe sebagai pemain dengan gol terbanyak dari luar kotak penalti musim ini, masing-masing dengan lima gol di kompetisi La Liga. Ini adalah statistik yang menonjolkan kepercayaan diri yang mengalir dalam diri seorang pemain yang sempat kesulitan mempertahankan konsistensi selama berkarier di Liga Premier.

Berbicara setelah hasil imbang melawan Sociedad, pemain Brasil ini mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian statistiknya baru-baru ini dan performa terbaiknya saat ini di bawah asuhan Manuel Pellegrini. "Sangat senang. Itu hasil kerja keras, seperti yang Anda katakan, saya sangat bangga dengan apa yang telah saya lakukan. Saya juga berhutang banyak kepada rekan-rekan setim saya, dan kepada pelatih yang telah memberi saya banyak kepercayaan diri. Kami terus bergerak maju," kata Antony kepada DAZN.