Antonio Rüdiger tetap bertahan! Bek Real Madrid itu setuju untuk menandatangani kontrak baru
Rudiger berkomitmen untuk Bernabeu
Menurut AS, Rudiger telah menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Madrid dan karenanya akan tetap menjadi bagian dari Madrid selama satu musim lagi. Meskipun bek tengah tangguh ini awalnya menginginkan perpanjangan kontrak selama dua tahun untuk menjamin masa depannya dalam jangka panjang, ia pada akhirnya menghormati kebijakan klub terkait pemain senior.
Madrid biasanya menawarkan perpanjangan kontrak satu tahun kepada pemain yang sudah berusia tertentu, dan Rudiger lebih memprioritaskan posisinya di klub daripada durasi kontrak.
Pemain berusia 31 tahun ini telah memantapkan dirinya sebagai favorit para penggemar di Madrid sejak kedatangannya dari Chelsea, dan kesepakatan terbaru ini memastikan bahwa kehadirannya yang menakutkan akan terus menjadi andalan di lini belakang untuk musim 2026-27.
Dengan menerima persyaratan tersebut, Rudiger mengakhiri spekulasi mengenai kepergiannya dalam waktu dekat, sekaligus menegaskan bahwa kesetiaannya tetap teguh kepada klub yang telah 15 kali menjuarai kompetisi Eropa ini.
Bek yang sedang berjuang mengatasi masalah fisik
Bek asal Jerman itu telah melewati musim yang penuh tantangan, yang ditandai dengan masalah fisik yang berkepanjangan hingga akhirnya ia harus menjalani operasi.
Setelah serangkaian konsultasi, termasuk kunjungan medis ke London, Rudiger mengikuti rencana perawatan khusus yang dirancang untuk menghilangkan rasa sakit yang telah ia alami selama beberapa bulan. Masalah cedera ini memaksanya bermain di bawah performa 100 persen selama sebagian besar musim.
Namun, masalah kebugaran tersebut kini tampaknya sudah menjadi masa lalu. Rudiger telah kembali ke performa terbaiknya di tahap akhir musim ini, membuktikan kepada staf pelatih dan dewan direksi bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi. Ketangguhannya selama periode ini sangat dihargai oleh klub, terutama mengingat betapa seringnya ia bermain sambil menahan rasa sakit demi membantu tim.
Jerman menunjukkan kesetiaan di tengah minat dari Arab Saudi
Rudiger bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2022, dan meskipun pada awalnya ia harus berjuang keras untuk mendapatkan posisi starter yang tetap, ia akhirnya menjadi sosok yang tak tergantikan.
Rudiger telah menerima beberapa tawaran dalam beberapa tahun terakhir, termasuk satu tawaran yang sangat menggiurkan dari Arab Saudi yang akan secara signifikan meningkatkan penghasilannya.
Namun, sang bek memilih untuk tetap setia kepada Real Madrid, meyakini bahwa ia masih memiliki tujuan besar yang harus diraih.
Perombakan lini belakang di Real Madrid
Menjelang musim depan, skuad akan mengalami beberapa perubahan di lini pertahanan. Bersama Rudiger, klub memandang Dean Huijsen dan Eder Militao—yang saat ini sedang cedera—sebagai bagian tetap dari rotasi bek tengah.
Namun, masih ada keraguan mengenai masa depan Marvelous Antolin Garzon, yang dikenal sebagai Asencio, sementara David Alaba diperkirakan akan hengkang saat kontraknya berakhir.
Dengan masalah cedera berulang Militao yang menimbulkan kekhawatiran, kebutuhan akan tambahan pemain tetap tinggi. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Josko Gvardiol dari Manchester City telah ditawarkan kepada klub tersebut seiring dengan persiapan tim Inggris itu untuk melakukan transisi mereka sendiri.