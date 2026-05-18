Antonio Rüdiger tetap bertahan! Bek Real Madrid itu setuju untuk menandatangani kontrak baru

Menurut AS, Rudiger telah menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Madrid dan karenanya akan tetap menjadi bagian dari Madrid selama satu musim lagi. Meskipun bek tengah tangguh ini awalnya menginginkan perpanjangan kontrak selama dua tahun untuk menjamin masa depannya dalam jangka panjang, ia pada akhirnya menghormati kebijakan klub terkait pemain senior.

Madrid biasanya menawarkan perpanjangan kontrak satu tahun kepada pemain yang sudah berusia tertentu, dan Rudiger lebih memprioritaskan posisinya di klub daripada durasi kontrak.

Pemain berusia 31 tahun ini telah memantapkan dirinya sebagai favorit para penggemar di Madrid sejak kedatangannya dari Chelsea, dan kesepakatan terbaru ini memastikan bahwa kehadirannya yang menakutkan akan terus menjadi andalan di lini belakang untuk musim 2026-27.

Dengan menerima persyaratan tersebut, Rudiger mengakhiri spekulasi mengenai kepergiannya dalam waktu dekat, sekaligus menegaskan bahwa kesetiaannya tetap teguh kepada klub yang telah 15 kali menjuarai kompetisi Eropa ini.