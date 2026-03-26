Antonio Rüdiger mengungkapkan pandangannya tentang Harry Kane menjelang laga Liga Champions Real Madrid melawan Bayern Munich
Pujian tinggi untuk 'tim paling stabil' di Eropa
Saat berbicara kepada Kickermengenai laga mendatang, Rudiger menekankan kualitas yang dimiliki skuad Bavaria tersebut, dengan menyatakan: "Kami semua di Real Madrid menyadari bahwa kami akan menghadapi tim kelas dunia yang memiliki stabilitas luar biasa. Saat ini, tidak ada tantangan yang lebih berat dari itu. Mereka saat ini merupakan tim paling stabil dan terbaik di Eropa, bersama dengan Arsenal."
Tantangan untuk menghentikan Kane
Meskipun Bayern memiliki kualitas di seluruh lini, sebagian besar sorotan menjelang pertandingan ini tertuju pada duel pribadi antara Rudiger dan Kane. Penyerang Bayern tersebut baru saja mencatatkan musim debut yang memecahkan rekor di Jerman, dan Rudiger sangat menyadari bahwa untuk membungkam pemain berusia 32 tahun itu, dibutuhkan lebih dari sekadar kehebatan individu dari barisan pertahanan Madrid.
Rudiger dengan cepat menyebut Kane sebagai salah satu penuntas peluang terbaik di sepak bola modern, sambil menambahkan: "Bagi saya, Kane jelas termasuk di antara tiga penyerang terbaik di dunia. Konsistensi permainannya benar-benar berkelas dunia. Kami hanya bisa menetralisirnya sebagai sebuah tim — jika itu memang mungkin dilakukan selama 180 menit."
Strategi pertahanan Madrid
Real Madrid lolos ke perempat final berkat penampilan pertahanan yang gemilang saat melawan Manchester City, di mana Rudiger memainkan peran kunci dalam membungkam Erling Haaland. Alvaro Arbeloa kemungkinan akan mengandalkan pemain internasional Jerman itu untuk menunjukkan intensitas dan disiplin taktis yang sama saat menghadapi kemampuan unik Kane dalam turun ke lini belakang dan menghubungkan serangan.
Barisan pertahanan di Santiago Bernabeu telah tertekan oleh cedera sepanjang musim ini, namun Rudiger tetap menjadi andalan yang tak tergantikan. Menghadapi Kane membutuhkan pendekatan yang berbeda dari yang digunakan untuk Haaland, karena kemampuan playmaking pemain internasional Inggris tersebut berarti para bek Madrid tidak boleh membiarkan ada ruang kosong di antara lini.
Keuntungan bermain di kandang pada leg pertama
Madrid akan menjamu Bayern di Santiago Bernabeu pada 7 April untuk leg pertama babak perempat final Liga Champions. Pertandingan leg kedua yang menentukan dijadwalkan pada 15 April di Allianz Arena, Munich.
Menjelang pertandingan ini, Los Blancos akan berupaya keras memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah dan meraih kemenangan telak di ibu kota Spanyol. Membangun keunggulan agregat yang nyaman sebelum perjalanan sulit ke Jerman menjadi hal yang sangat penting karena mereka ingin memastikan tempat mereka di babak empat besar.