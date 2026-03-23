Antonio Rudiger membantah bahwa dirinya merupakan 'ancaman keamanan' bagi Real Madrid dan rekan-rekan setimnya di timnas Jerman setelah insiden lutut yang kontroversial saat melawan Getafe

Dalam wawancara dengan FAZ, Rudiger menanggapi sorotan tajam seputar gaya bermainnya yang agresif, terutama setelah kekalahan 1-0 Real Madrid dari Getafe pada awal Maret. Selama pertandingan tersebut, ia mengenai wajah Diego Rico dengan lututnya, yang memicu desakan agar ia dijatuhi sanksi larangan bermain yang panjang di Spanyol, sementara beberapa media Jerman mengusulkan agar ia dikeluarkan dari tim nasional.

Menanggapi reaksi negatif tersebut, pemain berusia 33 tahun itu sepenuhnya menolak anggapan bahwa ia merupakan ancaman bagi timnya sendiri. Ia menyatakan: "Saya jelas bukan ancaman bagi tim saya. Saya tahu persis menit berapa kita berada dan apa yang dipertaruhkan." Namun, ia juga bertanggung jawab atas pelanggaran yang tidak dihukum tersebut, mengakui: "Diskusi ini sekali lagi menunjukkan kepada saya bahwa saya memiliki tanggung jawab yang belum saya penuhi di beberapa momen."