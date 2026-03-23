Antonio Rudiger membantah bahwa dirinya merupakan 'ancaman keamanan' bagi Real Madrid dan rekan-rekan setimnya di timnas Jerman setelah insiden lutut yang kontroversial saat melawan Getafe
Rudiger menanggapi kritik setelah insiden di Getafe
Dalam wawancara dengan FAZ, Rudiger menanggapi sorotan tajam seputar gaya bermainnya yang agresif, terutama setelah kekalahan 1-0 Real Madrid dari Getafe pada awal Maret. Selama pertandingan tersebut, ia mengenai wajah Diego Rico dengan lututnya, yang memicu desakan agar ia dijatuhi sanksi larangan bermain yang panjang di Spanyol, sementara beberapa media Jerman mengusulkan agar ia dikeluarkan dari tim nasional.
Menanggapi reaksi negatif tersebut, pemain berusia 33 tahun itu sepenuhnya menolak anggapan bahwa ia merupakan ancaman bagi timnya sendiri. Ia menyatakan: "Saya jelas bukan ancaman bagi tim saya. Saya tahu persis menit berapa kita berada dan apa yang dipertaruhkan." Namun, ia juga bertanggung jawab atas pelanggaran yang tidak dihukum tersebut, mengakui: "Diskusi ini sekali lagi menunjukkan kepada saya bahwa saya memiliki tanggung jawab yang belum saya penuhi di beberapa momen."
Seruan agar tim nasional menunjukkan ketangguhan
Bek tengah tersebut menjelaskan bahwa ia menerima kritik yang objektif, sambil menambahkan: "Saya menanggapi kritik yang disampaikan secara serius dan objektif dengan serius karena saya sendiri tahu bahwa saya pernah melakukan tindakan yang jelas-jelas berlebihan. Hal itu juga memengaruhi saya untuk berusaha lebih fokus lagi. Saya tidak ingin menjadi sumber ketidakstabilan, melainkan ingin memberikan stabilitas dan rasa aman."
Menyikapi tugas-tugas internasionalnya, Rudiger menekankan perlunya mentalitas yang tanpa ampun. "Kita harus kembali ke titik di mana bermain melawan Jerman menjadi sangat tidak nyaman," jelasnya. "Talenta saja tidak cukup untuk memenangkan Piala Dunia. Setiap orang harus siap melakukan pekerjaan kotor untuk yang lain, maka kita akan sangat sulit dikalahkan."
Nagelsmann membela bek yang kontroversial
Terlepas dari perdebatan yang terus berlanjut di media, pelatih kepala Jerman Julian Nagelsmann telah memberikan dukungan penuh kepada bek berpengalaman tersebut menjelang jeda internasional. Pelatih tim nasional itu menepis kemarahan atas insiden melawan Getafe, dengan menggambarkan tekel tersebut sebagai "keras, namun wajar dalam sepak bola".
Nagelsmann sangat yakin bahwa intensitas alami sang pemain merupakan aset, bukan kelemahan. "Antonio adalah sosok yang sangat memecah belah, itulah sebabnya insiden ini dibesar-besarkan," kata sang manajer. "Dia adalah orang yang sangat melindungi keluarga tim nasional dan melakukan segalanya agar kami sukses. Dia adalah sosok yang nyata yang mewujudkan tekad kuat untuk menang."
Jadwal pertandingan mendatang untuk klub dan tim nasional
Rudiger kini akan berusaha menerapkan mentalitas agresif ini selama jeda internasional saat ini. Ia dijadwalkan tampil bersama timnas Jerman melawan Swiss pada 27 Maret di Basel, sebelum menjamu Ghana di Stuttgart tiga hari kemudian. Setelah dua laga persahabatan tersebut, sang bek akan kembali ke ibu kota Spanyol untuk menjalani serangkaian pertandingan krusial bersama Real Madrid. Tugas domestiknya akan dilanjutkan dengan laga tandang melawan Mallorca pada 4 April di La Liga. Ujian besar menanti tak lama setelah itu, saat Real Madrid menjamu Bayern Munich dalam laga perempat final Liga Champions pada 7 April.