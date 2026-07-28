Antonio Conte tidak akan menjadi pelatih kepala baru tim nasional Italia. Konfirmasi itu datang hari ini, dari pernyataan presiden federasi Giovanni Malagò: "Saya punya hubungan yang sangat baik dengannya, tetapi di sini seseorang terus berpikir dengan cara yang berbeda dari realitas saat ini, yang bukan realitas kemarin. Saat ini ada seorang pelatih dan seorang presiden Club Italia, alasan mengapa jalan Maldini dan Leonardo berpisah justru karena ini. Gagasan selalu Mancini dan Ranieri. Conte tentu bisa menjadi kandidat untuk posisi pelatih, tetapi sudah cukup lama saya tidak berbicara dengannya". Mantan pelatih Chelsea dan Inter itu merupakan pilihan utama Lega Serie A, tetapi tidak menemukan dukungan di federasi. Setelah petualangannya di Napoli berakhir, ditutup dengan satu Scudetto dan satu Piala Super Italia, ia sebenarnya dengan senang hati akan kembali ke tim nasional, yang pernah ditanganinya dari 2014 hingga 2016. Kini, karena ia resmi keluar dari persaingan, ia harus mengubah rencananya.