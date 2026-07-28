Antonio Conte tidak akan menjadi pelatih kepala baru tim nasional Italia. Konfirmasi itu datang hari ini, dari pernyataan presiden federasi Giovanni Malagò: "Saya punya hubungan yang sangat baik dengannya, tetapi di sini seseorang terus berpikir dengan cara yang berbeda dari realitas saat ini, yang bukan realitas kemarin. Saat ini ada seorang pelatih dan seorang presiden Club Italia, alasan mengapa jalan Maldini dan Leonardo berpisah justru karena ini. Gagasan selalu Mancini dan Ranieri. Conte tentu bisa menjadi kandidat untuk posisi pelatih, tetapi sudah cukup lama saya tidak berbicara dengannya". Mantan pelatih Chelsea dan Inter itu merupakan pilihan utama Lega Serie A, tetapi tidak menemukan dukungan di federasi. Setelah petualangannya di Napoli berakhir, ditutup dengan satu Scudetto dan satu Piala Super Italia, ia sebenarnya dengan senang hati akan kembali ke tim nasional, yang pernah ditanganinya dari 2014 hingga 2016. Kini, karena ia resmi keluar dari persaingan, ia harus mengubah rencananya.
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Antonio Conte tanpa tim, apa yang akan dia lakukan? Menunggu tantangan di tengah jalan, ia akan kembali ke Juventus
Bukan Arab Saudi dan Qatar
Conte adalah pelatih papan atas, salah satu yang terbaik yang tersedia saat ini. CV-nya berbicara sendiri, sulit membayangkan dia akan lama menganggur. Namun dia tidak terburu-buru, dia tidak perlu mengambil kereta pertama yang lewat. Sebenarnya, dia sudah punya sesuatu di tangan, tetapi dia tidak tertarik merantau ke Qatar dan Arab Saudi demi uang (dalam jumlah besar). Dia menunggu kesempatan yang tepat, bahkan ketika musim sudah dimulai. Tottenham menjadi pengecualian dalam kariernya, pelatih asal Salento itu selalu ingin memulai sebuah petualangan sejak musim panas, menjalani pramusim dan menanamkan konsep-konsepnya. Dia selalu meminta waktu untuk bekerja, membentuk, dan memoles. Namun zaman berubah, sepakbola berkembang dan kita harus siap. Dia akan memanfaatkan bulan-bulan ini untuk beristirahat, mengisi ulang tenaga, tetapi juga belajar dan berkembang. Terus memperbarui diri, untuk kembali lebih kuat.
Akan Kembali ke Juventus
Conte tidak memiliki preferensi, dia menunggu tawaran yang tepat. Dia ingin menangani klub besar, di Eropa, lebih baik jika di Premier League atau di Italia. Namanya musim semi lalu sempat dikaitkan dengan Juventus, yang kemudian memutuskan untuk melanjutkan dengan Spalletti, kepulangannya ke Juventus pada masa depan bukan sesuatu yang bisa dikesampingkan. Turin dan Juventus adalah rumahnya, setelah perpisahan yang ramai dan penuh gejolak pada 2014, banyak waktu telah berlalu, jajaran direksi pun sudah berubah dan jika panggilan itu datang, jawabannya akan positif. Namun saat ini kursi pelatih Juventus sudah terisi, demikian juga dengan klub-klub besar lainnya, di Serie A maupun di luar negeri. Conte tidak "mengutuk", dia menunggu. Kesempatan yang tepat akan datang. Dan ketika dia kembali memulai, dia akan lebih kuat.
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